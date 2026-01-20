Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ваза с сахаром
Ваза с сахаром
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 13:37

Убрала "натуральные" сиропы — свободный сахар не снизился: причина оказалась в другом

Маркировка "без сахара" не исключила свободные сахара — нутрициолог Ломкова

Сахар давно стал героем диетических споров: то его объявляют абсолютным злом, то возвращают в рацион "без фанатизма". На этом фоне сахарозаменители тоже то называют спасением, то пугают ими из каждого второго заголовка. Разобраться мешает путаница в терминах и ожидание, что "натуральное" автоматически безопаснее. Об этом пишет доказательный нутрициолог Юля Ломкова.

Почему тема снова обострилась

Поводом стали новые рекомендации по питанию, где в одном блоке оказались и добавленный сахар, и низкокалорийные подсластители. В результате у читателя создаётся ощущение, что всё сладкое одинаково нежелательно, а правила "здорового питания" звучат как строгий список запретов. Но в реальности вопрос не в лозунге "сахар против подсластителей", а в том, что именно вы пытаетесь изменить в рационе и зачем.

Исторически сахар успел побывать "главным врагом" задолго до нынешней волны тревожности. Британский диетолог Джон Юдкин ещё в 1972 году выпустил книгу Pure, White and Deadly, где резко критиковал избыток сахара. Юдкин писал:

"Если хотя бы малая часть известных негативных эффектов сахара обнаружилась бы у любой другой пищевой добавки, её немедленно запретили бы".

Почему сахар действительно советуют ограничивать

Сокращение сахара сегодня — одна из наиболее устойчивых рекомендаций: ВОЗ предлагает удерживаться в пределах 10% калорийности рациона за счёт свободных сахаров, а лучше — около 5%. Проблема в том, что многие превышают эти уровни почти незаметно: сладкие напитки, соусы, йогурты, выпечка и "полезные" сиропы легко набирают дневной лимит.

По данным Росстата на 2021 год средний показатель в России — около 31 кг сахара в год, то есть примерно 85 г в день. На практике одна банка сладкой газировки может закрыть значительную часть дневной нормы свободных сахаров, даже если остальной рацион кажется "обычным".

Термины, которые всё портят

Ключевой момент — различать "свободные" и "природные" сахара. Свободные — это то, что добавляют в продукты, а также сахара из мёда, сиропов и соков; именно их рекомендуют ограничивать. Природные сахара внутри целых фруктов, овощей и молока под эти ограничения не попадают.

Из-за этого "сахарозаменитель" как слово может вводить в заблуждение. Формально заменой сахара может выступать и мёд, и финиковый сироп, и концентрат сока — но всё это по сути остаётся источником свободных сахаров. Поэтому маркировка "без сахара" не всегда означает, что продукт помогает снизить именно свободные сахара.

Подсластители и мифы вокруг них

Подсластители — это отдельная категория: пищевые добавки, которые проходят оценку безопасности, получают код E и регламент по допустимому суточному потреблению (ADI), если он нужен. Страхи часто подпитываются тем, что в публичных обсуждениях смешивают "опасность" и сам факт искусственного происхождения.

В качестве примера в тексте разбирается аспартам: в 2023 году IARC отнёс его к группе 2B ("возможно канцерогенный"), но параллельно JECFA не нашёл убедительных доказательств вреда при обычном потреблении и подтвердил ADI 40 мг/кг массы тела. На бытовом уровне это означает, что риск в реальной жизни упирается не в "одну ложку" подсластителя, а в общий контекст питания и дозировки.

Так что же выбирать

Правильный ответ начинается с вопроса "какая цель". Если вы снижаете свободные сахара, то "натуральные" сиропы проблему не решают. Если вы работаете с общей калорийностью, то некалорийные подсластители могут быть инструментом — но не заменой пищевым привычкам. Если важен контроль глюкозы, смотрят на гликемический индекс, а при склонности к вздутию — на переносимость конкретных веществ (например, полиолов и других FODMAP-компонентов).

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Депрессия появлялась за несколько лет до болезни Паркинсона — General Psychiatry вчера в 10:42
Депрессия приходит первой: тревожный сигнал, который может опережать серьёзные болезни мозга

Поздняя депрессия всё чаще рассматривается как возможный ранний признак болезни Паркинсона и деменции, что меняет подход к наблюдению за пожилыми пациентами.

Читать полностью » Зимой кожу увлажняют поэтапно перед защитным слоем – Богумил Краус вчера в 5:35
Отопление сушит лицо за сутки: наношу слои в правильном порядке — стянутость исчезает

Зимний уход для красоты: мягкое очищение, тоник, увлажнение и барьерный крем — пошаговый ритуал, который восстанавливает барьер кожи и удерживает влагу.

Читать полностью » Светотерапия снижает воспаление и ускоряет регенерацию кожи — Егорова, дерматолог-косметолог 18.01.2026 в 22:54
Перестала мазать всё подряд и выбрала свет — восстановление пошло иначе

Светотерапия ускоряет регенерацию и снимает воспаление: как красный, синий и фотодинамический режим с фотосенсибилизаторами помогают восстановить кожу.

Читать полностью » Ортопед Стальнов предупредил об ослаблении мышц при ношении корсета 18.01.2026 в 18:52
Корсет "подтягивает" спину в первые минуты — но потом запускает неприятный эффект

Корсеты стали модным аксессуаром у блогеров, но ортопед Стальнов предупреждает: ношение более 3 часов ослабляет мышцы спины — важнее упражнения и привычки.

Читать полностью » Ограничение питания 8 часами не ускорило метаболизм — Ольга Рамич 18.01.2026 в 16:24
Ели строго по графику, но без бонусов для фигуры: организм быстро раскусил хитрость

Питание по часам не ускоряет метаболизм само по себе. Немецкое исследование объясняет, почему калории важнее времени еды и как режим влияет на биоритмы.

Читать полностью » Высокий сезон на Миконосе длится с июня по сентябрь 18.01.2026 в 13:30
Миконос умеет быть тихим — стоит свернуть с вечеринок, и остров удивляет совсем другим лицом

Откройте Миконос: когда ехать, сколько дней и как сбалансировать пляжный отдых с вечеринами, исследованием Хоры и Делос — сезонность острова под ваши путешествия.

Читать полностью » Тёмный блонд снижает контраст седины и отросших корней — El Universal 18.01.2026 в 12:59
Снизила контраст у корней этими оттенками — и седые пряди перестали “кричать” через две недели

Седина больше не приговор: 5 оттенков и техники — от балаяжа до дымчатого серебра — помогут смягчить корни, сократить окрашивания и упростить уход.

Читать полностью » Исследование выявило резкое ухудшение памяти на поздних этапах старения — Earth.com 18.01.2026 в 10:48
Этот перелом в мозге никто не замечает заранее: внутренняя система ломается после скрытого порога

Учёные выяснили, почему ухудшение памяти с возрастом может ускоряться и как накопленные изменения в структуре мозга влияют на когнитивные функции.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Дикие помидоры дали урожай без регулярного ухода — Симона Седлачкова
Садоводство
Мыло повреждает шёлк и меняет фактуру деликатных тканей — специалисты по тканям
Наука
Учёные восстановили регенерацию тканей пересадкой клеток — PNAS
Спорт и фитнес
Время тренировок влияет на снижение веса при регулярных занятиях — учёные
Туризм
На Пальмароле нет постоянных жителей и мобильной связи — CNN
Садоводство
Буддлея привлекла бабочек в сухой угол двора — садоводы
Авто и мото
ABS увеличивает тормозной путь на чистом льду — сотрудник ГАИ
Дом
Советские приёмы помогают поддерживать чистоту без химии — домохозяйки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet