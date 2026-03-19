Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фото
Фото
© unsplash.com by Kawin Harasai is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:51

Фотографии, как искусство живописи: мастер-классы в Владивостоке раскроют тайны профессиональной съемки

Жители Владивостока смогут принять участие в серии бесплатных мастер-классов по фотографии, организованных в рамках международного фотоконкурса "Самая красивая страна". Мероприятия начнутся 25 марта на базе Приморского краевого отделения Русского географического общества — Общества изучения Амурского края. В программу вошли встречи с профессиональными фотографами, а также портфолио-ревю, где начинающие авторы получат профессиональную оценку своих работ. Участие в образовательном интенсиве является бесплатным для всех желающих, подготовивших свои заявки для конкурса.

Акценты обучения и программа встреч

Образовательный цикл направлен на повышение уровня мастерства фотографов и подготовку качественных материалов для участия в масштабном географическом конкурсе. Участникам предоставляется уникальная возможность пообщаться с финалистами и призерами прошлых лет, которые поделятся секретами получения конкурентоспособных снимков. Это не просто лекции, а полноценный обмен опытом и обратная связь, необходимые для формирования собственного авторского почерка.

В рамках мероприятий организаторы проведут портфолио-ревю, где любой желающий сможет продемонстрировать свои снимки экспертам. Анализ работ в таком формате позволяет выявить слабые места в композиции и технике, получив при этом конкретные практические рекомендации. Подобная сессия помогает участникам более критично взглянуть на собственное творчество и переосмыслить подход к созданию визуальных историй.

Мероприятие проходит на площадке отделения Русского географического общества, что подчеркивает значимость сохранения природного и культурного наследия через объектив фотокамеры. Организаторы подчеркивают, что полученные на мастер-классах знания призваны помочь конкурсантам создать работы, способные претендовать на победу. Все встречи ориентированы на практическое применение навыков в реальных полевых условиях.

Техника съемки ночного неба

Специальная часть программы посвящена астрофотографии, которая требует глубоких познаний в настойках оборудования и особенностях ночного освещения. Одним из лекторов станет фотограф Антон Комлев, специализирующийся на съемке звездных пейзажей. Он расскажет, как добиться четкости изображения при длинной выдержке и какие инструменты помогают передать масштаб космического пространства.

"Работа с региональными площадками играет ключевую роль в развитии профессионального сообщества и позволяет вовлекать талантливых людей в проекты федерального масштаба. Когда эксперты получают возможность напрямую передавать свой опыт жителям, уровень визуального искусства в крае неизбежно растет. Встречи, проводимые при поддержке Русского географического общества, создают фундамент для осознанного отношения граждан к окружающим территориям. Это важно не только для фотографии, но и для популяризации географических знаний в целом".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Важным аспектом выступления станет постобработка, ведь именно она превращает сырой цифровой файл в художественный снимок. Слушатели узнают тонкости работы со светочувствительностью и выборе правильных объективов, которые критически важны для фиксации тусклого света звезд. Понимание физических процессов и оптики поможет избежать стандартных ошибок, свойственных начинающим астрофотографам.

Секреты работы с дикой природой

Фотограф Юрий Смитюк сосредоточится на съемке живой природы, требующей от автора не только технической подкованности, но и выдержки. Он объяснит участникам, как научиться "читать" лес, замечать следы присутствия зверей и понимать поведение редких видов животных. Умение предугадывать действия объекта съемки часто становится решающим фактором, позволяющим сделать идеальный кадр без необходимости манипулировать естественным процессом.

Спикер поделится собственным опытом выживания и работы в диких условиях, где техника требует особой защиты, а фотограф — терпения. Съемка животных не терпит спешки, и секрет успеха часто кроется в правильной маскировке и знании повадок обитателей леса. Слушатели узнают, как минимизировать присутствие человека, чтобы не спугнуть объект съемки и запечатлеть его в естественной среде обитания.

Практические советы от профессионала помогут участникам подготовиться к следующим сериям природных фотосессий в Приморском крае. Важным посылом лекции станет бережное отношение к экосистеме, так как ответственный фотограф всегда ставит благополучие диких животных выше погони за эксклюзивным кадром. Знания, полученные от автора, станут базой для создания осмысленных и качественных конкурсных работ.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet