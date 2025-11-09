Юрист без счёта и чека: в Свердловской области открылся путь к бесплатной защите прав
Вы знали, что получить квалифицированную юридическую помощь можно абсолютно бесплатно? В Свердловской области действует целая система поддержки граждан, для которых консультация юриста может стать решающей.
Где оказывают бесплатную юридическую помощь
Обратиться за бесплатной консультацией можно в несколько организаций:
-
к уполномоченному по правам человека в Свердловской области;
-
в исполнительные органы власти;
-
в государственные юридические бюро (госюрбюро);
-
к адвокатам и нотариусам, участвующим в программе.
Госюрбюро работают в пяти городах региона: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Красноуфимске и Ирбите.
В Екатеринбурге юрбюро находится по адресу ул. Малышева, 101. Приём ведётся с понедельника по четверг — с 10:00 до 17:00, по пятницам — до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Телефон для связи: 8 (343) 227-31-99.
С какими вопросами помогут бесплатно
Юристы консультируют граждан по широкому кругу правовых вопросов, а в некоторых случаях даже представляют интересы в суде.
Бесплатная помощь предоставляется, если нужно:
-
решить жилищные проблемы (например, получение квартиры по соцнайму или спор о выселении);
-
защитить права потребителей при получении коммунальных услуг;
-
восстановить трудовые права (незаконное увольнение, задержка зарплаты);
-
оформить выплаты за травмы на работе;
-
разобраться с социальными пособиями - по болезни, инвалидности или уходу за ребёнком.
Кроме того, специалисты помогают в семейных вопросах: оформлении опеки, спорах с органами опеки и попечительства, защите прав детей-сирот и инвалидов.
Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь
Федеральное законодательство закрепляет перечень категорий граждан, которые могут пользоваться услугами юриста без оплаты. Среди них:
-
малоимущие семьи и одинокие граждане, чей доход ниже прожиточного минимума (для свердловчан — 17 556 рублей в месяц);
-
инвалиды I и II групп;
-
ветераны Великой Отечественной войны, Герои России и СССР, Герои Труда;
-
участники спецоперации;
-
дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей, включая студентов до 23 лет;
-
пожилые граждане и инвалиды, живущие в пансионатах;
-
несовершеннолетние, находящиеся в местах лишения свободы;
-
недееспособные граждане;
-
пострадавшие от чрезвычайных ситуаций;
-
многодетные родители.
Дополнительные льготы в регионе
Свердловская область расширила список льготных категорий. Бесплатную юридическую помощь также могут получить:
-
пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или за выслугу лет;
-
одинокие матери и женщины с детьми до трёх лет;
-
эвакуированные из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;
-
пострадавшие от радиации после Чернобыля, аварии на ПО "Маяк" и Семипалатинского полигона;
-
ветераны боевых действий, инвалиды III группы и семьи погибших ветеранов;
-
беременные женщины, столкнувшиеся с отказом в приёме на работу или другими нарушениями со стороны работодателя;
-
безработные, нуждающиеся в консультации по вопросам трудоустройства;
-
доноры крови, награждённые знаком отличия;
-
дети до 18 лет и их законные представители.
Главное — знать, куда обратиться
Чтобы воспользоваться правом на бесплатную помощь, достаточно подтвердить принадлежность к одной из перечисленных категорий и обратиться в ближайшее государственное юрбюро или к адвокату, участвующему в программе.
Это возможность получить грамотную поддержку в сложной жизненной ситуации — без затрат, но с уверенностью в своих правах.
