Женщина с ноутбуком на диване
Женщина с ноутбуком на диване
© https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:26

Юрист без счёта и чека: в Свердловской области открылся путь к бесплатной защите прав

Малоимущие, ветераны и инвалиды могут обратиться за бесплатной помощью в Свердловской области

Вы знали, что получить квалифицированную юридическую помощь можно абсолютно бесплатно? В Свердловской области действует целая система поддержки граждан, для которых консультация юриста может стать решающей.

Где оказывают бесплатную юридическую помощь

Обратиться за бесплатной консультацией можно в несколько организаций:

  • к уполномоченному по правам человека в Свердловской области;

  • в исполнительные органы власти;

  • в государственные юридические бюро (госюрбюро);

  • к адвокатам и нотариусам, участвующим в программе.

Госюрбюро работают в пяти городах региона: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Красноуфимске и Ирбите.

В Екатеринбурге юрбюро находится по адресу ул. Малышева, 101. Приём ведётся с понедельника по четверг — с 10:00 до 17:00, по пятницам — до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Телефон для связи: 8 (343) 227-31-99.

С какими вопросами помогут бесплатно

Юристы консультируют граждан по широкому кругу правовых вопросов, а в некоторых случаях даже представляют интересы в суде.
Бесплатная помощь предоставляется, если нужно:

  • решить жилищные проблемы (например, получение квартиры по соцнайму или спор о выселении);

  • защитить права потребителей при получении коммунальных услуг;

  • восстановить трудовые права (незаконное увольнение, задержка зарплаты);

  • оформить выплаты за травмы на работе;

  • разобраться с социальными пособиями - по болезни, инвалидности или уходу за ребёнком.

Кроме того, специалисты помогают в семейных вопросах: оформлении опеки, спорах с органами опеки и попечительства, защите прав детей-сирот и инвалидов.

Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь

Федеральное законодательство закрепляет перечень категорий граждан, которые могут пользоваться услугами юриста без оплаты. Среди них:

  • малоимущие семьи и одинокие граждане, чей доход ниже прожиточного минимума (для свердловчан — 17 556 рублей в месяц);

  • инвалиды I и II групп;

  • ветераны Великой Отечественной войны, Герои России и СССР, Герои Труда;

  • участники спецоперации;

  • дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей, включая студентов до 23 лет;

  • пожилые граждане и инвалиды, живущие в пансионатах;

  • несовершеннолетние, находящиеся в местах лишения свободы;

  • недееспособные граждане;

  • пострадавшие от чрезвычайных ситуаций;

  • многодетные родители.

Дополнительные льготы в регионе

Свердловская область расширила список льготных категорий. Бесплатную юридическую помощь также могут получить:

  • пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или за выслугу лет;

  • одинокие матери и женщины с детьми до трёх лет;

  • эвакуированные из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;

  • пострадавшие от радиации после Чернобыля, аварии на ПО "Маяк" и Семипалатинского полигона;

  • ветераны боевых действий, инвалиды III группы и семьи погибших ветеранов;

  • беременные женщины, столкнувшиеся с отказом в приёме на работу или другими нарушениями со стороны работодателя;

  • безработные, нуждающиеся в консультации по вопросам трудоустройства;

  • доноры крови, награждённые знаком отличия;

  • дети до 18 лет и их законные представители.

Главное — знать, куда обратиться

Чтобы воспользоваться правом на бесплатную помощь, достаточно подтвердить принадлежность к одной из перечисленных категорий и обратиться в ближайшее государственное юрбюро или к адвокату, участвующему в программе.

Это возможность получить грамотную поддержку в сложной жизненной ситуации — без затрат, но с уверенностью в своих правах.

