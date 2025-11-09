Юрист без счёта и чека: в Свердловской области открылся путь к бесплатной защите прав

Вы знали, что получить квалифицированную юридическую помощь можно абсолютно бесплатно? В Свердловской области действует целая система поддержки граждан, для которых консультация юриста может стать решающей.

Где оказывают бесплатную юридическую помощь

Обратиться за бесплатной консультацией можно в несколько организаций:

к уполномоченному по правам человека в Свердловской области ;

в исполнительные органы власти ;

в государственные юридические бюро (госюрбюро) ;

к адвокатам и нотариусам, участвующим в программе.

Госюрбюро работают в пяти городах региона: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Красноуфимске и Ирбите.

В Екатеринбурге юрбюро находится по адресу ул. Малышева, 101. Приём ведётся с понедельника по четверг — с 10:00 до 17:00, по пятницам — до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Телефон для связи: 8 (343) 227-31-99.

С какими вопросами помогут бесплатно

Юристы консультируют граждан по широкому кругу правовых вопросов, а в некоторых случаях даже представляют интересы в суде.

Бесплатная помощь предоставляется, если нужно:

решить жилищные проблемы (например, получение квартиры по соцнайму или спор о выселении);

защитить права потребителей при получении коммунальных услуг;

восстановить трудовые права (незаконное увольнение, задержка зарплаты);

оформить выплаты за травмы на работе;

разобраться с социальными пособиями - по болезни, инвалидности или уходу за ребёнком.

Кроме того, специалисты помогают в семейных вопросах: оформлении опеки, спорах с органами опеки и попечительства, защите прав детей-сирот и инвалидов.

Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь

Федеральное законодательство закрепляет перечень категорий граждан, которые могут пользоваться услугами юриста без оплаты. Среди них:

малоимущие семьи и одинокие граждане , чей доход ниже прожиточного минимума (для свердловчан — 17 556 рублей в месяц);

инвалиды I и II групп ;

ветераны Великой Отечественной войны , Герои России и СССР , Герои Труда ;

участники спецоперации ;

дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей , включая студентов до 23 лет;

пожилые граждане и инвалиды , живущие в пансионатах;

несовершеннолетние , находящиеся в местах лишения свободы;

недееспособные граждане ;

пострадавшие от чрезвычайных ситуаций ;

многодетные родители.

Дополнительные льготы в регионе

Свердловская область расширила список льготных категорий. Бесплатную юридическую помощь также могут получить:

пенсионеры , получающие страховую пенсию по старости или за выслугу лет;

одинокие матери и женщины с детьми до трёх лет ;

эвакуированные из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей ;

пострадавшие от радиации после Чернобыля, аварии на ПО "Маяк" и Семипалатинского полигона;

ветераны боевых действий , инвалиды III группы и семьи погибших ветеранов;

беременные женщины , столкнувшиеся с отказом в приёме на работу или другими нарушениями со стороны работодателя;

безработные , нуждающиеся в консультации по вопросам трудоустройства;

доноры крови , награждённые знаком отличия;

дети до 18 лет и их законные представители.

Главное — знать, куда обратиться

Чтобы воспользоваться правом на бесплатную помощь, достаточно подтвердить принадлежность к одной из перечисленных категорий и обратиться в ближайшее государственное юрбюро или к адвокату, участвующему в программе.

Это возможность получить грамотную поддержку в сложной жизненной ситуации — без затрат, но с уверенностью в своих правах.