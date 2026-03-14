Бесплатная диагностика — это шанс на раннее выявление: Красноярцы смогут пройти флюорографию без полиса

Жители Красноярска с 16 по 20 марта 2026 года получат возможность пройти бесплатное флюорографическое обследование в мобильных медицинских пунктах. Акция приурочена к проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом и направлена на повышение доступности ранней диагностики. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что воспользоваться услугой можно будет в разных районах города. Прием ведут специалисты службы здравоохранения, результаты исследования станут доступны для граждан через два дня. Процедура не требует наличия полиса обязательного медицинского страхования или местной регистрации.

График и локации мобильных пунктов

Мобильные комплексы расположатся на территории городских медицинских учреждений. В поликлинике №4 на улице Алеши Тимошенкова медики будут ожидать пациентов с 16 по 18 марта, время работы ограничено периодом с 09:00 до 14:00.

В поликлинику №14, расположенную на улице Весны, можно обратиться в течение всей пятидневки, с 16 по 20 марта. Дополнительно специалисты усилят работу на площадке родильного дома №5 на проспекте Свободный, куда можно подойти 19 и 20 марта.

Помимо медицинских организаций, передвижные кабинеты будут функционировать на Красной площади, 17, и на улице Копылова, 5, строение 4. На Копылова прием ведется по расширенному графику с 08:00 до 16:00, что удобно для работающих граждан.

Технические аспекты обследования

Организаторы делают упор на использование современной аппаратуры, которая минимизирует время пребывания пациента внутри модуля. Процесс сканирования грудной клетки автоматизирован и занимает не более 15 секунд.

Система настроена таким образом, что рентгеновское излучение подается исключительно в момент создания цифрового кадра. Полученный снимок мгновенно выводится на монитор врача для предварительного анализа ситуации.

"Подобные выездные форматы являются ключевым инструментом профилактики в условиях крупного города. Оперативность работы мобильных комплексов позволяет гражданам пройти обследование без визита в основные корпуса поликлиник. Использование цифровых технологий обеспечивает высокую точность диагностики при минимальном радиационном воздействии на организм. Мы стремимся сделать профилактику максимально комфортной для каждого жителя региона в рамках текущей социальной политики" Эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов

Условия прохождения диагностики

Важным условием проведения акции является упрощенный порядок доступа для населения. Пройти проверку могут абсолютно все желающие, даже при отсутствии при себе медицинского полиса или регистрации по месту жительства.

Единственным необходимым требованием для обращения в мобильный комплекс остается наличие документа, удостоверяющего личность. Это позволяет охватить наиболее широкий круг людей, включая тех, кто временно пребывает в краевом центре.

После прохождения процедуры данные передаются в базу, где расшифровкой занимаются профильные специалисты. Пациенты смогут получить результаты своих исследований уже через два дня после фактической даты сдачи снимка.