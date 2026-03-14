Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молодой красивый врач в медицинском халате со стетоскопом
Молодой красивый врач в медицинском халате со стетоскопом
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:32

Бесплатная диагностика — это шанс на раннее выявление: Красноярцы смогут пройти флюорографию без полиса

Жители Красноярска с 16 по 20 марта 2026 года получат возможность пройти бесплатное флюорографическое обследование в мобильных медицинских пунктах. Акция приурочена к проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом и направлена на повышение доступности ранней диагностики. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что воспользоваться услугой можно будет в разных районах города. Прием ведут специалисты службы здравоохранения, результаты исследования станут доступны для граждан через два дня. Процедура не требует наличия полиса обязательного медицинского страхования или местной регистрации.

График и локации мобильных пунктов

Мобильные комплексы расположатся на территории городских медицинских учреждений. В поликлинике №4 на улице Алеши Тимошенкова медики будут ожидать пациентов с 16 по 18 марта, время работы ограничено периодом с 09:00 до 14:00.

В поликлинику №14, расположенную на улице Весны, можно обратиться в течение всей пятидневки, с 16 по 20 марта. Дополнительно специалисты усилят работу на площадке родильного дома №5 на проспекте Свободный, куда можно подойти 19 и 20 марта.

Помимо медицинских организаций, передвижные кабинеты будут функционировать на Красной площади, 17, и на улице Копылова, 5, строение 4. На Копылова прием ведется по расширенному графику с 08:00 до 16:00, что удобно для работающих граждан.

Технические аспекты обследования

Организаторы делают упор на использование современной аппаратуры, которая минимизирует время пребывания пациента внутри модуля. Процесс сканирования грудной клетки автоматизирован и занимает не более 15 секунд.

Система настроена таким образом, что рентгеновское излучение подается исключительно в момент создания цифрового кадра. Полученный снимок мгновенно выводится на монитор врача для предварительного анализа ситуации.

"Подобные выездные форматы являются ключевым инструментом профилактики в условиях крупного города. Оперативность работы мобильных комплексов позволяет гражданам пройти обследование без визита в основные корпуса поликлиник. Использование цифровых технологий обеспечивает высокую точность диагностики при минимальном радиационном воздействии на организм. Мы стремимся сделать профилактику максимально комфортной для каждого жителя региона в рамках текущей социальной политики"

Эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов

Условия прохождения диагностики

Важным условием проведения акции является упрощенный порядок доступа для населения. Пройти проверку могут абсолютно все желающие, даже при отсутствии при себе медицинского полиса или регистрации по месту жительства.

Единственным необходимым требованием для обращения в мобильный комплекс остается наличие документа, удостоверяющего личность. Это позволяет охватить наиболее широкий круг людей, включая тех, кто временно пребывает в краевом центре.

После прохождения процедуры данные передаются в базу, где расшифровкой занимаются профильные специалисты. Пациенты смогут получить результаты своих исследований уже через два дня после фактической даты сдачи снимка.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сибирская ярость в одной клетке: сотни мощных атлетов сойдутся в битве за право называться лучшими вчера в 12:03

Дворец спорта превратится в арену столкновений, где сотни представителей разных регионов поборются за путевки на соревнования федерального уровня.

Читать полностью » Мел и высокие технологии под одной крышей: иркутские школы показали будущее на главной выставке вчера в 11:59

В Иркутске стартовало событие, объединившее современные кванториумы и опыт лучших наставников, чтобы показать новый уровень подготовки подрастающего поколения.

Читать полностью » Гравитация разгоняет до предела: байкальская лыжница завоёвывает серебро на Паралимпиаде 12.03.2026 в 17:18

На крутых виражах итальянских трасс Паралимпиады гигантский слалом проверяет баланс гравитации и человеческой воли, где накопление усталости в мышцах усиливает каждый манёвр спуска.

Читать полностью » Туристический магнит в горах: как игорная зона Республики Алтай изменит лицо региона 12.03.2026 в 11:51

Создание игорной зоны в Республике Алтай обещает новые возможности для туризма и экономики.

Читать полностью » В поисках глубины: как генетика поможет понять миграционные маршруты редких птиц в Алтае 12.03.2026 в 11:49

Внимание ученых обращено на секреты миграций животных, которые сейчас требуют детального изучения.

Читать полностью » Родом с юга: свежая черемша уверенно завоевывает сердца красноярцев и полки магазинов 12.03.2026 в 11:48

Ароматная черемша из Краснодарского края оказывает влияние на рынок Красноярска, обещая улучшение

Читать полностью » Светила бизнеса из Красноярска вошли в топ мировых миллиардеров: как им это удалось 12.03.2026 в 11:43

Миллиардеры Красноярского края радуют своими успехами в новом рейтинге Forbes, поднимая экономику региона.

Читать полностью » Стройка выходит из спячки: Томская область планирует скачок объемов жилья в 2026-ом 11.03.2026 в 17:02

Томская область подводит итоги строительства жилья за прошлый год и корректирует механизмы выдачи разрешений, чтобы строительный процесс набрал обороты и дал больше вариантов для жителей.

Читать полностью »

Новости
Наука
Невидимый багаж: обычный полив превращает садовые растения в накопители аптечных препаратов
СКФО
Стены, которые лечат по-новому: в Ставрополе завершается стройка гигантского детского госпиталя
СКФО
Новая жизнь под крышей: в каком состоянии окажутся 165 домов после капитального ремонта в Чечне
СКФО
Оздоровительный сезон начинается: в Ингушетии создана уникальная программа для летнего отдыха детей
СКФО
Безопасность выше гор: система экстренного реагирования Дагестана признана одной из лучших в России
Красота и здоровье
Идеальная кожа — это не миф: хитрости питания, которые помогут избежать дерматологических проблем
ДФО
Интеллектуальные традиции живут: как губернатор Камчатки поддерживает старейший книжный магазин
ДФО
Облака сгущаются над Сахалином на пользу делу: регион переходит на новый уровень управления данными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet