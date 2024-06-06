Число французов, которые полагают, что основной вклад в победу над нацистской Германией внесли именно США, увеличилась в три раза в сравнении с 1945 годом, по данным опубликованным в четверг результатов изучения, проведенного Французским центром общественного мнения (Ifop).
"Огромное большинство жителей Франции (60% против 20% в 1945 году) полагают, что Соединенные Штаты — это страна, внесшая наибольший вклад в победу над Германией в 1945 году", — сообщается в обращении на веб-сайте центра.
Лишь 25% участников опроса полагают, что заслуга победы принадлежит СССР (в сопоставлении с 57% в 1945 году). Еще 15% заявили, что главный вклад внесла Великобритания.
Исследование проводилось в онлайн-режиме 3-4 июня среди тысячи французов, достигших 18-летнего возраста, с погрешностью от 1,4 до 3,1 процента.
Ранее руководитель французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, Флориан Филиппо назвал недопустимым отсутствие России на мероприятиях в честь 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Политик напомнил о том, что именно Россия в составе СССР понесла наибольшие потери во время Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин, комментируя празднование 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии без участия России, отметил, что количество погибших американских солдат в борьбе с нацизмом составило "примерно пятьсот тысяч, четыреста", англичан еще меньше. Основные жертвы ради общей победы были принесены Советским Союзом: 27 миллионов человек, из которых 70% пришлось на РСФСР, подчеркнул президент.
Фото: www.flickr.com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Украинские пограничники дежурят на вокзалах
Пограничники осуществляют наблюдение на железнодорожных станциях на западе Украины с целью выявления тех, кто прибыл в близлежащие территории с намерением незаконно покинуть Украину, передал информацию пресс-секретарь пограничного отряда в Черновцах, Константин Лисник.
Шор: Молдавия находится под внешним влиянием
Молдова — страна спокойная, однако оказывается под большим влиянием Запада, отметил на Петербургском международном экономическом форуме оппозиционный политик из Молдовы Илан Шор.
Специалисты рассказали, чем может быть опасен укус пчелы или осы
Что делать в первую очередь, если насекомое ужалило.
В Лондоне разработали способ предсказания развития деменции до первых симптомов
Исследователи из Лондонского университета королевы Марии разработали метод, позволяющий предсказывать развитие деменции за девять лет до первых видимых симптомов.