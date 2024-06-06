Число французов, которые полагают, что основной вклад в победу над нацистской Германией внесли именно США, увеличилась в три раза в сравнении с 1945 годом, по данным опубликованным в четверг результатов изучения, проведенного Французским центром общественного мнения (Ifop).



"Огромное большинство жителей Франции (60% против 20% в 1945 году) полагают, что Соединенные Штаты — это страна, внесшая наибольший вклад в победу над Германией в 1945 году", — сообщается в обращении на веб-сайте центра.



Лишь 25% участников опроса полагают, что заслуга победы принадлежит СССР (в сопоставлении с 57% в 1945 году). Еще 15% заявили, что главный вклад внесла Великобритания.

Исследование проводилось в онлайн-режиме 3-4 июня среди тысячи французов, достигших 18-летнего возраста, с погрешностью от 1,4 до 3,1 процента.

Ранее руководитель французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, Флориан Филиппо назвал недопустимым отсутствие России на мероприятиях в честь 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Политик напомнил о том, что именно Россия в составе СССР понесла наибольшие потери во время Второй мировой войны.

Президент России Владимир Путин, комментируя празднование 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии без участия России, отметил, что количество погибших американских солдат в борьбе с нацизмом составило "примерно пятьсот тысяч, четыреста", англичан еще меньше. Основные жертвы ради общей победы были принесены Советским Союзом: 27 миллионов человек, из которых 70% пришлось на РСФСР, подчеркнул президент.

Фото: www.flickr.com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿