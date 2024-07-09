Представитель внешней политики РФ Мария Захарова в ответ на вынесение приговоров режиссеру Евгении Берковичу* и драматургу Светлане Петрийчук* со стороны Франции попросила Париж не вмешиваться во внутренние дела России и не оказывать давление на судебную систему.
Французское ведомство ранее опубликовало заявление, осуждающее эти приговоры.
Захарова напомнила французской стороне через свой канал в Telegram о необходимости уважать суверенитет государства и независимость его судебной системы. Она также отметила, что Франция, вмешиваясь в дела других стран, должна быть готова к критике своих действий в сфере прав человека и соблюдения закона.
Представитель МИД России выразила недовольство тем, что Париж критикует собственные граждане за жестокое обращение полиции с ними и не оценивает действия художника Павленского.
Захарова также вспомнила прецеденты поддержки французской стороной украинской политической активистки Савченко и поддержки украинского режиссера Сенцова, который был осужден за террористическую деятельность.
Мария Захарова заключила, что демократия во Франции превратилась в либеральную диктатуру, и это вызывает недоумение со стороны Москвы. Суд по делу о постановке пьесы "Финист ясный сокол" приговорил Берковича* и Петрийчук* к сроку в колонии общего режима на шесть лет и запретил им управлять страницами в сети на три года.
* Внесены в список террористов и экстремистов
Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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