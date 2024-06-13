Париж стремится сохранить свое скрытое монетарное присутствие в Африке в течение длительного времени, что имеет важное значение для президента Франции Эммануэля Макрона, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ, руководитель "Единой России" Дмитрий Медведев.



В своей публикации в "Российской газете" под заголовком "Человечество должно полностью избавиться от наследия колониальной системы.



Время метрополий прошло", Медведев отметил, что западные страны всегда стремились к политическому контролю над другими государствами мира с целью доминирования на мировой арене.



Он подчеркнул, что выполнение внешней политики Шарля де Голля, который возглавлял правительство Франции с 1959 по 1969 годы, и стремился к независимости и величию страны, было невозможно без доступа к практически бесплатным ресурсам, добываемым из франкоязычных африканских стран.



По мнению Медведева, французы смогли добиться своих целей через установление полной зависимости государств Африки от новой метрополии — денежно-финансовой системы, контролируемой Пятой республикой через введение в оборот франка КФА.



Медведев считает франк КФА элементом "монетарного новоколониализма" со стороны французских властей, что давало им возможность контролировать экономическую политику африканских стран. По информации заместителя председателя Совбеза РФ, 14 стран Западной Африки до сих пор используют франк КФА, жестко привязанный к евро, для финансовых операций.



Современные африканские ученые отмечают, что использование этой валюты лишает их стран возможности распоряжаться внутренними финансами и проводить развитие независимо, а также становится препятствием для выражения экономического и валютного суверенитета.



Именно поэтому продолжение новоколониального монетарного подавления является жизненно важным для нынешнего "неонаполеончика" из Елисейского дворца, который постоянно придерживается идей Шарля де Голля. Без этого он не сможет справиться. И следовательно, Париж будет стремиться удерживать свое скрытое монетарное присутствие в Африке как можно дольше, — подчеркнул Медведев.

Фото: government.ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)