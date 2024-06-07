Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что планирует в скором времени завершить формирование коалиции стран, готовых направлять военных наставников на Украину.



Он отметил, что запрос о французских инструкторах на украинской территории является законным и в целях повышения эффективности они стремятся сформировать широкую коалицию, в которую уже вступили некоторые союзники.



Макрон выразил намерение завершить создание данной коалиции в ближайшие дни во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая была транслирована на YouTube-канале Елисейского дворца.

Ранее президент Франции не исключал возможность направления войск на Украину в случае прорыва фронтовых линий и поступления соответствующего запроса от Киева.



Он отметил, что "многие страны" поддержали подход Франции к возможной дислокации военных. В четверг премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что страна не собирается направлять своих солдат на Украину.



Представитель президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что никаких привилегий у инструкторов, занимающихся подготовкой украинских военных, не будет. Он осудил высказывания Парижа и Лондона о возможной дислокации войск на Украине.



В Кремле также отметили заявления Макрона о целесообразности отправки военных на Украину и его позицию относительно нанесения "стратегического удара" России.



В ряде стран подчеркнули, что осознают возможные опасности данного шага и риски прямого вовлечения в горячий конфликт, что является против интересов этих стран, и они должны осознавать свою ответственность в этом вопросе.

Фото: www. kremlin.ru/пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)