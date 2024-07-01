Президент Франции Эммануэль Макрон намеревается объединить все политические силы против правых, однако на деле все могут объединиться против него. По мнению российского эксперта Надежды Узуновой, о чем она сказала РИА Новости, после проведения выборов в стране возникнет уникальная для государства ситуация.



Согласно Узуновой, возможно, что все противники Макрона будут готовы объединиться, включая как левые, так и правые с антиглобалистскими взглядами.



Это приведет к странной ситуации, когда все враждуют друг с другом, но в конечном итоге объединятся против президента.



Эксперт отметила, что это не означает, что Макрон лишится своего президентского статуса.



Он выразил намерение остаться на посту президента до 2027 года, однако существует риск того, что он столкнется с оппозиционным правительством, которое препятствует его реформам.



После первого тура парламентских выборов во Франции началась борьба за поддержку проигравшего большинства, включая партию республиканцев, занявшую четвертое место, и сторонников Макрона.



Прогнозировать исход этой борьбы пока сложно.



Более значимый этап наступит после выборов, когда победившие стороны начнут формировать новое правительство.



Согласно эксперту, Макрон стремится использовать внутренние разногласия в левом "Новом народном фронте" в своих интересах и надеется на возможность объединения против правых сил.



По мнению Узуновой, возможно, что президент надеется на то, что партии, как "Национальное объединение" Марин Ле Пен, не смогут получить большинство в парламенте, что сделает сложной работу правительства даже в случае назначения их на министерские посты.



Он рассчитывает на сохранение баланса среди политических сил до 2027 года.

Фото: www. flickr.com/Blandine Le Cain (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)