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МИД РФ: Франция продолжает эскалацию конфликта
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:23

МИД РФ: Франция продолжает эскалацию конфликта

Франция все более оказывается втянутой в противостояние на Украине, увеличивая вероятность прямого столкновения с Россией, что грозит непредсказуемыми последствиями, высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ — Мария Захарова.

Франция все углубляет военный конфликт на Украине, последовательно перемещаясь от идеи оказания помощи к подрыву обстановки, и, естественно, увеличивая возможность прямого столкновения с нашей страной.

Это может вызвать непредсказуемые последствия для безопасности не только в Европе, но и во всем мире.

Фото: www. flickr.com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿

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