Франция все более оказывается втянутой в противостояние на Украине, увеличивая вероятность прямого столкновения с Россией, что грозит непредсказуемыми последствиями, высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ — Мария Захарова.
Франция все углубляет военный конфликт на Украине, последовательно перемещаясь от идеи оказания помощи к подрыву обстановки, и, естественно, увеличивая возможность прямого столкновения с нашей страной.
Это может вызвать непредсказуемые последствия для безопасности не только в Европе, но и во всем мире.
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