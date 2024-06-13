Франция все более оказывается втянутой в противостояние на Украине, увеличивая вероятность прямого столкновения с Россией, что грозит непредсказуемыми последствиями, высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ — Мария Захарова.



Франция все углубляет военный конфликт на Украине, последовательно перемещаясь от идеи оказания помощи к подрыву обстановки, и, естественно, увеличивая возможность прямого столкновения с нашей страной.



Это может вызвать непредсказуемые последствия для безопасности не только в Европе, но и во всем мире.

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