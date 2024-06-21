Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 87,9595
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 94,2606
Франция усомнилась в эффективности F-16
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:53

Франция усомнилась в эффективности F-16

Многофункциональные самолеты F-16, которые планирует передать ВСУ, могут быть недейственными из-за присутствия российской системы ПВО, изложено в статье французской газеты Midi Libre.

Указывается, что главная проблема заключается в системе С-400, которая заставит западные истребители летать на низких высотах, тем самым существенно снижая их боеспособность.

Согласно изложенному в материале, на значительно низких высотах ракеты в условиях плотного воздуха сталкиваются с большим сопротивлением и должны преодолевать силу притяжения для достижения высоты, на которой находятся их цели.

В результате они не могут развить такую же скорость или высоту, как при запуске с истребителя, летящего в разреженном воздухе на большой высоте со сверхзвуковой скоростью, уточняет французская газета.

В статье отмечается, что ракеты Meteor, имеющиеся в арсенале НАТО, обладают большой дальностью, но не совместимы с американскими F-16.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил ранее, что если F-16 будут участвовать в боевых вылетах, то и они, и базы, на которых они размещены, будут признаны законными целями для российских Вооруженных Сил.

В соответствии с заявлением министра иностранных дел Сергея Лаврова, поставка F-16 будет рассматриваться Россией как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере.

Тем не менее, присутствие этих самолетов в Украине не изменит обстановки на линии фронта, так как они будут уничтожены, как и другие виды вооружения, подчеркнул Лавров.

Фото: www. dodmedia.osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)

Мир

Орлов: Европейские участники НАТО лишены политической свободы

Орлов: Европейские участники НАТО лишены политической свободы

Владимир Орлов, военный эксперт, председатель Совета МОО "Вече" ﻿о возможности раскола в НАТО ﻿из-за Украины.

Читать полностью
ЕС введет санкции против ХАМАС и изралитян

ЕС введет санкции против ХАМАС и изралитян

Европейский союз готовит новые меры против ХАМАС и жителей израильских поселений, объявил журналистам в Брюсселе авторитетный представитель ЕС.

Читать полностью

Общество

Эксперт Шарова: как не отравиться полуфабрикатами в жаркую погоду

Эксперт Шарова: как не отравиться полуфабрикатами в жаркую погоду

Специалист рассказала, какие полуфабрикаты наиболее опасны.

Читать полностью
Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Врач Зайниддинова посоветовала, как избежать потёртостей на бедрах во время жары

Специалист посоветовала, как не допустить неприятные последствия.

Читать полностью

Новости