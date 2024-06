Многофункциональные самолеты F-16, которые планирует передать ВСУ, могут быть недейственными из-за присутствия российской системы ПВО, изложено в статье французской газеты Midi Libre.



Указывается, что главная проблема заключается в системе С-400, которая заставит западные истребители летать на низких высотах, тем самым существенно снижая их боеспособность.



Согласно изложенному в материале, на значительно низких высотах ракеты в условиях плотного воздуха сталкиваются с большим сопротивлением и должны преодолевать силу притяжения для достижения высоты, на которой находятся их цели.



В результате они не могут развить такую же скорость или высоту, как при запуске с истребителя, летящего в разреженном воздухе на большой высоте со сверхзвуковой скоростью, уточняет французская газета.



В статье отмечается, что ракеты Meteor, имеющиеся в арсенале НАТО, обладают большой дальностью, но не совместимы с американскими F-16.



Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил ранее, что если F-16 будут участвовать в боевых вылетах, то и они, и базы, на которых они размещены, будут признаны законными целями для российских Вооруженных Сил.



В соответствии с заявлением министра иностранных дел Сергея Лаврова, поставка F-16 будет рассматриваться Россией как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере.



Тем не менее, присутствие этих самолетов в Украине не изменит обстановки на линии фронта, так как они будут уничтожены, как и другие виды вооружения, подчеркнул Лавров.

Фото: www. dodmedia.osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)