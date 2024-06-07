Франция не имеет самостоятельного внешнеполитического влияния как одна из колоний евроатлантического сообщества. Этот статус сравнивается с американским штатом, заявил Флориан Филиппо, руководитель французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент.





Он отметил, что Франция теряет свое международное влияние из-за отсутствия независимой дипломатии, так как она является колонией евроатлантической империи. Филиппо утверждает, что как и у штата Флориды, у Франции также нет дипломатического веса, и они фактически эквивалентны как федеративные образования.



Он подчеркивает важность взаимодействия с новыми глобальными игроками, такими как группа БРИКС, вместо игнорирования их. Полагаясь на свидетельства, он считает, что сейчас французский голос не слышен из-за статуса колонии под чужим контролем от Брюсселя и Вашингтона.



Касаясь украинского конфликта, политик призвал к мирным переговорам как единственному путю разрешения кризиса. Он отмечает, что необходимо прекратить санкции против России, начать диалог с Москвой и прекратить поставки вооружений на Украину.



Он выразил беспокойство по поводу торопливости действий Европейского союза и президента Франции Эммануэля Макрона, который рассматривает возможность отправки войск на Украину. В своём высказывании он призвал к размышлениям об альтернативных подходах к конфликту.



Эммануэль Макрон, президент Франции, высказал не исключает вариант направления вооруженных сил на Украину в случае прорыва фронта и подачи официальной просьбы от Киева.



Он сообщил, что "многие страны" поддерживают идею возможного военного вмешательства. Однако премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил в четверг, что в настоящее время не планируется отправлять французские военные в Украину.

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