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Во Франции заявили об утрате дипломатического суверенитета
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:40

Во Франции заявили об утрате дипломатического суверенитета

Франция не имеет самостоятельного внешнеполитического влияния как одна из колоний евроатлантического сообщества. Этот статус сравнивается с американским штатом, заявил Флориан Филиппо, руководитель французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент.

Он отметил, что Франция теряет свое международное влияние из-за отсутствия независимой дипломатии, так как она является колонией евроатлантической империи. Филиппо утверждает, что как и у штата Флориды, у Франции также нет дипломатического веса, и они фактически эквивалентны как федеративные образования.

Он подчеркивает важность взаимодействия с новыми глобальными игроками, такими как группа БРИКС, вместо игнорирования их. Полагаясь на свидетельства, он считает, что сейчас французский голос не слышен из-за статуса колонии под чужим контролем от Брюсселя и Вашингтона.

Касаясь украинского конфликта, политик призвал к мирным переговорам как единственному путю разрешения кризиса. Он отмечает, что необходимо прекратить санкции против России, начать диалог с Москвой и прекратить поставки вооружений на Украину.

Он выразил беспокойство по поводу торопливости действий Европейского союза и президента Франции Эммануэля Макрона, который рассматривает возможность отправки войск на Украину. В своём высказывании он призвал к размышлениям об альтернативных подходах к конфликту.

Эммануэль Макрон, президент Франции, высказал не исключает вариант направления вооруженных сил на Украину в случае прорыва фронта и подачи официальной просьбы от Киева.

Он сообщил, что "многие страны" поддерживают идею возможного военного вмешательства. Однако премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил в четверг, что в настоящее время не планируется отправлять французские военные в Украину.

Фото: www.flickr.com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿

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