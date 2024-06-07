Франция не имеет самостоятельного внешнеполитического влияния как одна из колоний евроатлантического сообщества. Этот статус сравнивается с американским штатом, заявил Флориан Филиппо, руководитель французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент.
Он отметил, что Франция теряет свое международное влияние из-за отсутствия независимой дипломатии, так как она является колонией евроатлантической империи. Филиппо утверждает, что как и у штата Флориды, у Франции также нет дипломатического веса, и они фактически эквивалентны как федеративные образования.
Он подчеркивает важность взаимодействия с новыми глобальными игроками, такими как группа БРИКС, вместо игнорирования их. Полагаясь на свидетельства, он считает, что сейчас французский голос не слышен из-за статуса колонии под чужим контролем от Брюсселя и Вашингтона.
Касаясь украинского конфликта, политик призвал к мирным переговорам как единственному путю разрешения кризиса. Он отмечает, что необходимо прекратить санкции против России, начать диалог с Москвой и прекратить поставки вооружений на Украину.
Он выразил беспокойство по поводу торопливости действий Европейского союза и президента Франции Эммануэля Макрона, который рассматривает возможность отправки войск на Украину. В своём высказывании он призвал к размышлениям об альтернативных подходах к конфликту.
Эммануэль Макрон, президент Франции, высказал не исключает вариант направления вооруженных сил на Украину в случае прорыва фронта и подачи официальной просьбы от Киева.
Он сообщил, что "многие страны" поддерживают идею возможного военного вмешательства. Однако премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил в четверг, что в настоящее время не планируется отправлять французские военные в Украину.
Фото: www.flickr.com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Путин: Европа теряет черты своей культуры
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не Россия теряет черты европейской культуры, а государства западной Европы.
Путин отметил тягу европейцев к традициям
Президент России Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ заявил, что многие европейцы стремятся к традициям.
Диетологи Макиша и Сюракшина: "Оземпик" — не панацея
Наступило лето. Кто не похудел, пытаются быстро придти в форму до отпуска, и многие разыскивают нашумевший препарат "Оземпик". Компания "Герофарм" в 2025-ом планирует вывести на рынок аналог для лечения ожирения, в то время как в США поданы десятки исков против производителей "Оземпика" и других препаратов на основе семаглутида.
Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность
Замглавы Минюста указал на опасность ЛГБТ*, распространяющего деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей и угрожающего демографии.