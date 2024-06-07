Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что его страна не находится в состоянии боевых действий с Россией и стремится к поддержанию контроля над ситуацией.



Макрон заявил, что хотел бы подчеркнуть, что Франция не ведет боевых действий против России и стремимся к тому, чтобы сохранить контроль над развитием обстановки.



Об этом он сообщил в пятницу президент на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой осуществлялось на YouTube-канале Елисейского дворца.



Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Макрон выражает "полную поддержку киевскому правительству и заявляет о готовности принять активное участие Франции в военном противостоянии".

Фото: www.kremlin.ru/пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)