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Макрон: Франция не ведет войну против России
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 22:35

Макрон: Франция не ведет войну против России

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что его страна не находится в состоянии боевых действий с Россией и стремится к поддержанию контроля над ситуацией.

Макрон заявил, что хотел бы подчеркнуть, что Франция не ведет боевых действий против России и стремимся к тому, чтобы сохранить контроль над развитием обстановки.

Об этом он сообщил в пятницу президент на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой осуществлялось на YouTube-канале Елисейского дворца.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Макрон выражает "полную поддержку киевскому правительству и заявляет о готовности принять активное участие Франции в военном противостоянии".

Фото: www.kremlin.ru/пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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