Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что его страна не находится в состоянии боевых действий с Россией и стремится к поддержанию контроля над ситуацией.
Макрон заявил, что хотел бы подчеркнуть, что Франция не ведет боевых действий против России и стремимся к тому, чтобы сохранить контроль над развитием обстановки.
Об этом он сообщил в пятницу президент на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой осуществлялось на YouTube-канале Елисейского дворца.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Макрон выражает "полную поддержку киевскому правительству и заявляет о готовности принять активное участие Франции в военном противостоянии".
Фото: www.kremlin.ru/пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Макрон создаст коалицию, готовую отправить инструкторов на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что планирует в скором времени завершить формирование коалиции стран, готовых направлять военных наставников на Украину.
Неменский: Фицо продолжит прежнюю политику
Олег Неменский, ведущий эксперт РИСИ, политолог, историк, о дальнейших перспективах политики Словакии и действиях премьер-министра Роберта Фицо после выписки из больницы, специально для Newsinfo.Ru.
Диетологи Макиша и Сюракшина: "Оземпик" — не панацея
Наступило лето. Кто не похудел, пытаются быстро придти в форму до отпуска, и многие разыскивают нашумевший препарат "Оземпик". Компания "Герофарм" в 2025-ом планирует вывести на рынок аналог для лечения ожирения, в то время как в США поданы десятки исков против производителей "Оземпика" и других препаратов на основе семаглутида.
Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность
Замглавы Минюста указал на опасность ЛГБТ*, распространяющего деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей и угрожающего демографии.