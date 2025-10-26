Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 19:10

Один день, который делает тело непобедимым: как тренируется человек из стали

Калистеника Френка Медрано: расписание тренировок на каждый день недели

Понедельник для Френка Медрано - день силы и выносливости. Этот спортсмен, известный миллионам поклонников по всему миру, сочетает упражнения на турнике, работу с гантелями и кардио, создавая сбалансированный комплекс, развивающий мышцы всего тела. Его программа — пример того, как можно добиться впечатляющих результатов, используя минимум оборудования и максимум самодисциплины.

Философия тренировок Френка Медрано

Френк Медрано — символ калистеники и вдохновляющий пример для всех, кто выбирает путь тренировок с собственным весом. Он доказал, что для достижения идеальной физической формы не нужны спортивные залы и тяжелые веса. Главное — это регулярность, осознанность движений и внимание к технике. Медрано сочетает базовые упражнения с элементами функционального тренинга, а также включает короткие, но интенсивные кардио-сессии.

В основе его программы — принципы постепенной нагрузки и комплексного подхода. Каждый день он прорабатывает разные группы мышц, не забывая про восстановление и работу над гибкостью.

Расписание тренировок по дням

Понедельник — грудь и руки

  • 30 выходов силой

  • 100 классических отжиманий

  • 4 подхода жима гантелей на наклонной скамье

  • 4 подхода жима гантелей лёжа

  • 5 подходов по 20 отжиманий на брусьях

  • 200 обычных отжиманий

  • 50 отжиманий, когда руки выше ног

  • 50 узких отжиманий

  • 50 отжиманий, когда ноги выше рук

  • 15 минут ХИИТ-кардио

  • 3 подхода по 15 скручиваний, включая боковые

  • 3 подхода подъёмов ног

Эта тренировка развивает силу верхней части тела и выносливость. Френк часто отмечает, что важнее не количество повторов, а контроль каждого движения.

Вторник — спина и пресс

  • 30 выходов силой

  • 100 подтягиваний хватом сверху

  • 4 подхода тяги гантели

  • 4 подхода пуловеров

  • 50 подтягиваний обратным хватом

  • 50 подтягиваний обычным хватом

  • 10 выходов силой

  • 15 минут ХИИТ-кардио

  • 3 подхода по 15 скручиваний и подъёмов ног

Этот день направлен на развитие силы спины и стабилизирующих мышц. Особое внимание уделяется качеству подтягиваний — важно не махать корпусом и не помогать себе инерцией.

Среда — плечи и корпус

  • 100 отжиманий

  • 4 подхода жима гантелей стоя

  • 4 подхода подъёмов гантелей в стороны (стоя и в наклоне)

  • 100 скручиваний

  • 50 кроссоверов

  • 50 интенсивных скручиваний

  • 2 минуты ножниц (3 подхода)

  • 60 секунд удержания корпуса в скручивании

  • 15 минут ХИИТ-кардио

  • Тренировка стойки на руках до отказа

Среда у Френка — день контроля и устойчивости. Стойка на руках не только развивает плечевой пояс, но и укрепляет мышцы спины и пресса.

Четверг — руки и трицепс

  • 30 выходов силой

  • 50 подтягиваний обратным хватом

  • 4 подхода подъёма штанги на бицепс

  • 4 подхода молотковых подъёмов гантелей

  • 4 подхода подъёмов гантелей обратным хватом

  • 100 отжиманий на брусьях

  • 100 отжиманий от пола

  • 4 подхода разгибаний из-за головы

  • 4 подхода трицепсовых разгибаний на блоке

  • 20 медленных подтягиваний

  • 20 медленных отжиманий на брусьях

  • 15 минут ХИИТ-кардио

Этот день нацелен на изолированную проработку рук, особенно бицепсов и трицепсов. Медленные движения помогают лучше прочувствовать мышцы и избежать травм.

Пятница — ноги и кардио

  • 4 подхода приседаний с гантелями

  • 4 подхода по 20 ярдов выпадов

  • 100 приседаний

  • 4 подхода "пистолетиков"

  • 4 подхода становой тяги на прямых ногах

  • 4 подхода подъёмов на носки (стоя и сидя)

  • 100 подъёмов на носки стоя

  • 15 минут ХИИТ-кардио

Ноги — это фундамент тела, и Медрано уделяет им особое внимание. Упражнения на баланс и силу голени помогают не только улучшить внешний вид, но и повысить общую координацию.

Суббота — комплексный день

  • 100 скручиваний

  • 8 отрезков по 100 метров спринта

  • 100 подтягиваний

  • 100 отжиманий

  • 100 отжиманий на брусьях

  • 30 выходов силой

  • 50 кроссоверов

  • 50 интенсивных скручиваний

  • 2 минуты ножниц лёжа (3 подхода)

  • 60 секунд удержания корпуса (3 подхода)

Субботняя тренировка сочетает кардио и силовую выносливость. Она предназначена для повышения общей работоспособности организма и ускорения обмена веществ.

Воскресенье — отдых и восстановление

После шести дней интенсивных тренировок Френк обязательно выделяет время для отдыха. Он делает растяжку, йогу, дыхательные практики и уделяет внимание восстановлению мышц с помощью питания и сна.

Советы шаг за шагом

  • Начинайте с разминки — это снижает риск травм.

  • Работайте в собственном темпе, не глядя на количество повторов.

  • Следите за питанием: белок, овощи и сложные углеводы — основа рациона.

  • Не пропускайте кардио: даже 10-15 минут высокоинтенсивной нагрузки поддерживают сердце в тонусе.

  • Контролируйте дыхание — вдох на опускании, выдох на усилии.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: тренироваться без отдыха.
  • Последствие: перетренированность и снижение мотивации.
  • Альтернатива: включайте день восстановления и растяжку.
  • Ошибка: выполнять упражнения быстро, без техники.
  • Последствие: повышенная нагрузка на суставы и риск травмы.
  • Альтернатива: контролируйте каждое движение, особенно при выходах силой.
  • Ошибка: игнорировать питание.
  • Последствие: отсутствие прогресса.
  • Альтернатива: используйте растительные белки, орехи, киноа и овощи — как делает сам Френк.

А что если нет турника?

Если нет турника, замените подтягивания на тягу резинки, а выходы силой — на отжимания с утяжелением. Для упражнений на пресс подойдёт фитбол или просто коврик. Главное — сохранять принцип прогрессии нагрузки.

FAQ

Как часто можно тренироваться по программе Медрано?
Новичкам стоит начинать с 3-4 дней в неделю, постепенно увеличивая частоту.

Можно ли выполнять программу дома?
Да, почти все упражнения требуют только турника, брусьев и пары гантелей.

Сколько длится одна тренировка?
В среднем 60-90 минут, включая разминку и кардио.

Мифы и правда

  • Миф: калистеника не развивает силу.
  • Правда: упражнения с собственным весом формируют функциональную силу и выносливость.
  • Миф: без мяса невозможно набрать мышечную массу.
  • Правда: Френк — веган и при этом имеет выдающуюся мускулатуру.
  • Миф: кардио мешает росту мышц.
  • Правда: умеренные кардионагрузки улучшают восстановление и ускоряют обмен веществ.

3 интересных факта

  1. Френк начал тренироваться в зрелом возрасте и полностью изменил тело за несколько лет.

  2. Его видео на YouTube набрали свыше 100 миллионов просмотров.

  3. Он активно продвигает осознанный фитнес и растительное питание.

Исторический контекст

Калистеника, которую популяризировал Френк, имеет древнегреческие корни. Слово происходит от "kallos" — красота и "sthenos" — сила. Сегодня этот стиль тренинга объединяет миллионы людей, предпочитающих естественные движения искусственным тренажёрам.

Френк Медрано доказал, что дисциплина и вера в себя важнее любых ограничений. Его подход вдохновляет новичков по всему миру, показывая, что сильное тело можно создать без спортзала — достаточно желания и настойчивости.

