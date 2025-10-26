Один день, который делает тело непобедимым: как тренируется человек из стали

Понедельник для Френка Медрано - день силы и выносливости. Этот спортсмен, известный миллионам поклонников по всему миру, сочетает упражнения на турнике, работу с гантелями и кардио, создавая сбалансированный комплекс, развивающий мышцы всего тела. Его программа — пример того, как можно добиться впечатляющих результатов, используя минимум оборудования и максимум самодисциплины.

Философия тренировок Френка Медрано

Френк Медрано — символ калистеники и вдохновляющий пример для всех, кто выбирает путь тренировок с собственным весом. Он доказал, что для достижения идеальной физической формы не нужны спортивные залы и тяжелые веса. Главное — это регулярность, осознанность движений и внимание к технике. Медрано сочетает базовые упражнения с элементами функционального тренинга, а также включает короткие, но интенсивные кардио-сессии.

В основе его программы — принципы постепенной нагрузки и комплексного подхода. Каждый день он прорабатывает разные группы мышц, не забывая про восстановление и работу над гибкостью.

Расписание тренировок по дням

Понедельник — грудь и руки

30 выходов силой

100 классических отжиманий

4 подхода жима гантелей на наклонной скамье

4 подхода жима гантелей лёжа

5 подходов по 20 отжиманий на брусьях

200 обычных отжиманий

50 отжиманий, когда руки выше ног

50 узких отжиманий

50 отжиманий, когда ноги выше рук

15 минут ХИИТ-кардио

3 подхода по 15 скручиваний, включая боковые

3 подхода подъёмов ног

Эта тренировка развивает силу верхней части тела и выносливость. Френк часто отмечает, что важнее не количество повторов, а контроль каждого движения.

Вторник — спина и пресс

30 выходов силой

100 подтягиваний хватом сверху

4 подхода тяги гантели

4 подхода пуловеров

50 подтягиваний обратным хватом

50 подтягиваний обычным хватом

10 выходов силой

15 минут ХИИТ-кардио

3 подхода по 15 скручиваний и подъёмов ног

Этот день направлен на развитие силы спины и стабилизирующих мышц. Особое внимание уделяется качеству подтягиваний — важно не махать корпусом и не помогать себе инерцией.

Среда — плечи и корпус

100 отжиманий

4 подхода жима гантелей стоя

4 подхода подъёмов гантелей в стороны (стоя и в наклоне)

100 скручиваний

50 кроссоверов

50 интенсивных скручиваний

2 минуты ножниц (3 подхода)

60 секунд удержания корпуса в скручивании

15 минут ХИИТ-кардио

Тренировка стойки на руках до отказа

Среда у Френка — день контроля и устойчивости. Стойка на руках не только развивает плечевой пояс, но и укрепляет мышцы спины и пресса.

Четверг — руки и трицепс

30 выходов силой

50 подтягиваний обратным хватом

4 подхода подъёма штанги на бицепс

4 подхода молотковых подъёмов гантелей

4 подхода подъёмов гантелей обратным хватом

100 отжиманий на брусьях

100 отжиманий от пола

4 подхода разгибаний из-за головы

4 подхода трицепсовых разгибаний на блоке

20 медленных подтягиваний

20 медленных отжиманий на брусьях

15 минут ХИИТ-кардио

Этот день нацелен на изолированную проработку рук, особенно бицепсов и трицепсов. Медленные движения помогают лучше прочувствовать мышцы и избежать травм.

Пятница — ноги и кардио

4 подхода приседаний с гантелями

4 подхода по 20 ярдов выпадов

100 приседаний

4 подхода "пистолетиков"

4 подхода становой тяги на прямых ногах

4 подхода подъёмов на носки (стоя и сидя)

100 подъёмов на носки стоя

15 минут ХИИТ-кардио

Ноги — это фундамент тела, и Медрано уделяет им особое внимание. Упражнения на баланс и силу голени помогают не только улучшить внешний вид, но и повысить общую координацию.

Суббота — комплексный день

100 скручиваний

8 отрезков по 100 метров спринта

100 подтягиваний

100 отжиманий

100 отжиманий на брусьях

30 выходов силой

50 кроссоверов

50 интенсивных скручиваний

2 минуты ножниц лёжа (3 подхода)

60 секунд удержания корпуса (3 подхода)

Субботняя тренировка сочетает кардио и силовую выносливость. Она предназначена для повышения общей работоспособности организма и ускорения обмена веществ.

Воскресенье — отдых и восстановление

После шести дней интенсивных тренировок Френк обязательно выделяет время для отдыха. Он делает растяжку, йогу, дыхательные практики и уделяет внимание восстановлению мышц с помощью питания и сна.

Советы шаг за шагом

Начинайте с разминки — это снижает риск травм.

Работайте в собственном темпе, не глядя на количество повторов.

Следите за питанием: белок, овощи и сложные углеводы — основа рациона.

Не пропускайте кардио: даже 10-15 минут высокоинтенсивной нагрузки поддерживают сердце в тонусе.

Контролируйте дыхание — вдох на опускании, выдох на усилии.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: тренироваться без отдыха.

тренироваться без отдыха. Последствие: перетренированность и снижение мотивации.

перетренированность и снижение мотивации. Альтернатива: включайте день восстановления и растяжку.

включайте день восстановления и растяжку. Ошибка: выполнять упражнения быстро, без техники.

выполнять упражнения быстро, без техники. Последствие: повышенная нагрузка на суставы и риск травмы.

повышенная нагрузка на суставы и риск травмы. Альтернатива: контролируйте каждое движение, особенно при выходах силой.

контролируйте каждое движение, особенно при выходах силой. Ошибка: игнорировать питание.

игнорировать питание. Последствие: отсутствие прогресса.

отсутствие прогресса. Альтернатива: используйте растительные белки, орехи, киноа и овощи — как делает сам Френк.

А что если нет турника?

Если нет турника, замените подтягивания на тягу резинки, а выходы силой — на отжимания с утяжелением. Для упражнений на пресс подойдёт фитбол или просто коврик. Главное — сохранять принцип прогрессии нагрузки.

FAQ

Как часто можно тренироваться по программе Медрано?

Новичкам стоит начинать с 3-4 дней в неделю, постепенно увеличивая частоту.

Можно ли выполнять программу дома?

Да, почти все упражнения требуют только турника, брусьев и пары гантелей.

Сколько длится одна тренировка?

В среднем 60-90 минут, включая разминку и кардио.

Мифы и правда

Миф: калистеника не развивает силу.

калистеника не развивает силу. Правда: упражнения с собственным весом формируют функциональную силу и выносливость.

упражнения с собственным весом формируют функциональную силу и выносливость. Миф: без мяса невозможно набрать мышечную массу.

без мяса невозможно набрать мышечную массу. Правда: Френк — веган и при этом имеет выдающуюся мускулатуру.

Френк — веган и при этом имеет выдающуюся мускулатуру. Миф: кардио мешает росту мышц.

кардио мешает росту мышц. Правда: умеренные кардионагрузки улучшают восстановление и ускоряют обмен веществ.

3 интересных факта

Френк начал тренироваться в зрелом возрасте и полностью изменил тело за несколько лет. Его видео на YouTube набрали свыше 100 миллионов просмотров. Он активно продвигает осознанный фитнес и растительное питание.

Исторический контекст

Калистеника, которую популяризировал Френк, имеет древнегреческие корни. Слово происходит от "kallos" — красота и "sthenos" — сила. Сегодня этот стиль тренинга объединяет миллионы людей, предпочитающих естественные движения искусственным тренажёрам.

Френк Медрано доказал, что дисциплина и вера в себя важнее любых ограничений. Его подход вдохновляет новичков по всему миру, показывая, что сильное тело можно создать без спортзала — достаточно желания и настойчивости.