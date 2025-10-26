Один день, который делает тело непобедимым: как тренируется человек из стали
Понедельник для Френка Медрано - день силы и выносливости. Этот спортсмен, известный миллионам поклонников по всему миру, сочетает упражнения на турнике, работу с гантелями и кардио, создавая сбалансированный комплекс, развивающий мышцы всего тела. Его программа — пример того, как можно добиться впечатляющих результатов, используя минимум оборудования и максимум самодисциплины.
Философия тренировок Френка Медрано
Френк Медрано — символ калистеники и вдохновляющий пример для всех, кто выбирает путь тренировок с собственным весом. Он доказал, что для достижения идеальной физической формы не нужны спортивные залы и тяжелые веса. Главное — это регулярность, осознанность движений и внимание к технике. Медрано сочетает базовые упражнения с элементами функционального тренинга, а также включает короткие, но интенсивные кардио-сессии.
В основе его программы — принципы постепенной нагрузки и комплексного подхода. Каждый день он прорабатывает разные группы мышц, не забывая про восстановление и работу над гибкостью.
Расписание тренировок по дням
Понедельник — грудь и руки
-
30 выходов силой
-
100 классических отжиманий
-
4 подхода жима гантелей на наклонной скамье
-
4 подхода жима гантелей лёжа
-
5 подходов по 20 отжиманий на брусьях
-
200 обычных отжиманий
-
50 отжиманий, когда руки выше ног
-
50 узких отжиманий
-
50 отжиманий, когда ноги выше рук
-
15 минут ХИИТ-кардио
-
3 подхода по 15 скручиваний, включая боковые
-
3 подхода подъёмов ног
Эта тренировка развивает силу верхней части тела и выносливость. Френк часто отмечает, что важнее не количество повторов, а контроль каждого движения.
Вторник — спина и пресс
-
30 выходов силой
-
100 подтягиваний хватом сверху
-
4 подхода тяги гантели
-
4 подхода пуловеров
-
50 подтягиваний обратным хватом
-
50 подтягиваний обычным хватом
-
10 выходов силой
-
15 минут ХИИТ-кардио
-
3 подхода по 15 скручиваний и подъёмов ног
Этот день направлен на развитие силы спины и стабилизирующих мышц. Особое внимание уделяется качеству подтягиваний — важно не махать корпусом и не помогать себе инерцией.
Среда — плечи и корпус
-
100 отжиманий
-
4 подхода жима гантелей стоя
-
4 подхода подъёмов гантелей в стороны (стоя и в наклоне)
-
100 скручиваний
-
50 кроссоверов
-
50 интенсивных скручиваний
-
2 минуты ножниц (3 подхода)
-
60 секунд удержания корпуса в скручивании
-
15 минут ХИИТ-кардио
-
Тренировка стойки на руках до отказа
Среда у Френка — день контроля и устойчивости. Стойка на руках не только развивает плечевой пояс, но и укрепляет мышцы спины и пресса.
Четверг — руки и трицепс
-
30 выходов силой
-
50 подтягиваний обратным хватом
-
4 подхода подъёма штанги на бицепс
-
4 подхода молотковых подъёмов гантелей
-
4 подхода подъёмов гантелей обратным хватом
-
100 отжиманий на брусьях
-
100 отжиманий от пола
-
4 подхода разгибаний из-за головы
-
4 подхода трицепсовых разгибаний на блоке
-
20 медленных подтягиваний
-
20 медленных отжиманий на брусьях
-
15 минут ХИИТ-кардио
Этот день нацелен на изолированную проработку рук, особенно бицепсов и трицепсов. Медленные движения помогают лучше прочувствовать мышцы и избежать травм.
Пятница — ноги и кардио
-
4 подхода приседаний с гантелями
-
4 подхода по 20 ярдов выпадов
-
100 приседаний
-
4 подхода "пистолетиков"
-
4 подхода становой тяги на прямых ногах
-
4 подхода подъёмов на носки (стоя и сидя)
-
100 подъёмов на носки стоя
-
15 минут ХИИТ-кардио
Ноги — это фундамент тела, и Медрано уделяет им особое внимание. Упражнения на баланс и силу голени помогают не только улучшить внешний вид, но и повысить общую координацию.
Суббота — комплексный день
-
100 скручиваний
-
8 отрезков по 100 метров спринта
-
100 подтягиваний
-
100 отжиманий
-
100 отжиманий на брусьях
-
30 выходов силой
-
50 кроссоверов
-
50 интенсивных скручиваний
-
2 минуты ножниц лёжа (3 подхода)
-
60 секунд удержания корпуса (3 подхода)
Субботняя тренировка сочетает кардио и силовую выносливость. Она предназначена для повышения общей работоспособности организма и ускорения обмена веществ.
Воскресенье — отдых и восстановление
После шести дней интенсивных тренировок Френк обязательно выделяет время для отдыха. Он делает растяжку, йогу, дыхательные практики и уделяет внимание восстановлению мышц с помощью питания и сна.
Советы шаг за шагом
-
Начинайте с разминки — это снижает риск травм.
-
Работайте в собственном темпе, не глядя на количество повторов.
-
Следите за питанием: белок, овощи и сложные углеводы — основа рациона.
-
Не пропускайте кардио: даже 10-15 минут высокоинтенсивной нагрузки поддерживают сердце в тонусе.
-
Контролируйте дыхание — вдох на опускании, выдох на усилии.
Ошибки, последствия и альтернативы
- Ошибка: тренироваться без отдыха.
- Последствие: перетренированность и снижение мотивации.
- Альтернатива: включайте день восстановления и растяжку.
- Ошибка: выполнять упражнения быстро, без техники.
- Последствие: повышенная нагрузка на суставы и риск травмы.
- Альтернатива: контролируйте каждое движение, особенно при выходах силой.
- Ошибка: игнорировать питание.
- Последствие: отсутствие прогресса.
- Альтернатива: используйте растительные белки, орехи, киноа и овощи — как делает сам Френк.
А что если нет турника?
Если нет турника, замените подтягивания на тягу резинки, а выходы силой — на отжимания с утяжелением. Для упражнений на пресс подойдёт фитбол или просто коврик. Главное — сохранять принцип прогрессии нагрузки.
FAQ
Как часто можно тренироваться по программе Медрано?
Новичкам стоит начинать с 3-4 дней в неделю, постепенно увеличивая частоту.
Можно ли выполнять программу дома?
Да, почти все упражнения требуют только турника, брусьев и пары гантелей.
Сколько длится одна тренировка?
В среднем 60-90 минут, включая разминку и кардио.
Мифы и правда
- Миф: калистеника не развивает силу.
- Правда: упражнения с собственным весом формируют функциональную силу и выносливость.
- Миф: без мяса невозможно набрать мышечную массу.
- Правда: Френк — веган и при этом имеет выдающуюся мускулатуру.
- Миф: кардио мешает росту мышц.
- Правда: умеренные кардионагрузки улучшают восстановление и ускоряют обмен веществ.
3 интересных факта
-
Френк начал тренироваться в зрелом возрасте и полностью изменил тело за несколько лет.
-
Его видео на YouTube набрали свыше 100 миллионов просмотров.
-
Он активно продвигает осознанный фитнес и растительное питание.
Исторический контекст
Калистеника, которую популяризировал Френк, имеет древнегреческие корни. Слово происходит от "kallos" — красота и "sthenos" — сила. Сегодня этот стиль тренинга объединяет миллионы людей, предпочитающих естественные движения искусственным тренажёрам.
Френк Медрано доказал, что дисциплина и вера в себя важнее любых ограничений. Его подход вдохновляет новичков по всему миру, показывая, что сильное тело можно создать без спортзала — достаточно желания и настойчивости.
