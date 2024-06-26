Лидер партии Марин Ле Пен, Жордан Барделла, выразил готовность поддерживать Киев, если это не ухудшит отношения с Россией, сообщает издание Financial Times (FT).

Издание отмечает, что лидер правой французской партии "Национальное объединение" (RN), которая имеет шансы на победу на предстоящих внеочередных парламентских выборах, готов оказывать военную помощь Украине при одном условии.

Барделла заявил, что готов оказать военную поддержку Украине, если это не приведет к эскалации отношений с Россией.

Этот шаг может оказать значительное влияние на внешнюю политику Франции, особенно в контексте текущих международных отношений и безопасности в Европе.

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