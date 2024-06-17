Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 89,0499
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 95,3906
AFP: Франция намерена сократить военное присутствие в Африке
  1. Главная
  2. Мир
  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:29

AFP: Франция намерена сократить военное присутствие в Африке

Французские власти планируют уменьшить своё военное присутствие в странах Западной и Центральной Африки, как сообщило агентство France-Presse в понедельник, 17 июня, со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что в указанных регионах останется примерно 600 французских военнослужащих, и это сокращение будет историческим шагом для бывшей колониальной державы.

По информации агентства, численность французского контингента в Габоне сократится с 350 до 100 человек, в Сенегале также с 350 до 100. В Кот-д'Ивуаре останется 100 военнослужащих из 600, а в Чаде — 300 вместо прежних 1 000.

Источники, знакомые с ситуацией, пояснили, что одной из причин сокращения стало объявление досрочных парламентских выборов во Франции, исход которых неочевиден для сторонников президента.

Фото:flickr.com/AMISOM Public Information(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

В Белом доме назвали видео с застывшим Байденом

В Белом доме назвали видео с застывшим Байденом "фейками"

Карин Жан-Пьер высказалась о появлении в интернете разнообразных видеозаписей, на которых запечатлено необычное поведение президента США Джо Байдена, включая моменты, когда он кажется застывшим на публике.

Читать полностью
США продолжают формировать антироссийский блок

США продолжают формировать антироссийский блок

На конференции о ситуации в Украине в Швейцарии было продемонстрировано, что американцы продолжают формировать антироссийский блок.

Читать полностью

Общество

Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована

Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована

Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.

Читать полностью
Удобрения: вред или польза

Удобрения: вред или польза

Заботливый подход даст свои плоды.

Читать полностью

Новости