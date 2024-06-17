Французские власти планируют уменьшить своё военное присутствие в странах Западной и Центральной Африки, как сообщило агентство France-Presse в понедельник, 17 июня, со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что в указанных регионах останется примерно 600 французских военнослужащих, и это сокращение будет историческим шагом для бывшей колониальной державы.

По информации агентства, численность французского контингента в Габоне сократится с 350 до 100 человек, в Сенегале также с 350 до 100. В Кот-д'Ивуаре останется 100 военнослужащих из 600, а в Чаде — 300 вместо прежних 1 000.

Источники, знакомые с ситуацией, пояснили, что одной из причин сокращения стало объявление досрочных парламентских выборов во Франции, исход которых неочевиден для сторонников президента.

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