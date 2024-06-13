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JdD: Франция сократит поддержку Украины при победе партии
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:57

JdD: Франция сократит поддержку Украины при победе партии "Национальное объединение"

Франция может уменьшить военную поддержку Украины, если на внеочередных парламентских выборах победит правая партия "Национальное объединение" (RN), сообщает Journal du Dimanche.

Источник в минобороны отметил, что в случае победы "Национального объединения" на парламентских выборах, французская военная помощь Украине окажется под угрозой.

Как напомнили в окружении министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, в марте депутаты от "Национального объединения" отказались поддержать двустороннее соглашение о безопасности между Парижем и Киевом, подписанное в феврале.

Фото:commons.wikimedia.org/Mith(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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