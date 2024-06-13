Франция может уменьшить военную поддержку Украины, если на внеочередных парламентских выборах победит правая партия "Национальное объединение" (RN), сообщает Journal du Dimanche.
Источник в минобороны отметил, что в случае победы "Национального объединения" на парламентских выборах, французская военная помощь Украине окажется под угрозой.
Как напомнили в окружении министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, в марте депутаты от "Национального объединения" отказались поддержать двустороннее соглашение о безопасности между Парижем и Киевом, подписанное в феврале.
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