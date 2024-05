По информации телеканала BFM Business, рассматривается вопрос о направлении французских наставников для обучения украинских военнослужащих на территории Украины.



Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский подтвердил свое одобрение приезда инструкторов из Франции для проведения обучения украинских военных.



Министерство обороны Франции сообщило, что данный вопрос до сих пор находится на стадии обсуждения. "Проведение обучения на украинской территории рассматривается с момента конференции по поддержке Украины, состоявшейся 26 февраля по инициативе президента республики. Мы продолжаем работу с украинцами для определения их фактических потребностей", — говорится в сообщении ведомства.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке войск в Украину в случае прорыва фронтов и запроса со стороны украинской стороны. Он также отметил, что "многие страны" поддерживают их подход к данному вопросу.





В ответ на заявления Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не планирует направлять своих военнослужащих в Украину, а также подчеркнули, что также не будут этого делать другие страны НАТО.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной высказывания президента Франции относительно возможной отправки военных в Украину. В Кремле также отметили, что прислушаются к заявлениям Макрона о возможности нанесения России "стратегического поражения".

Эта позиция известна им хорошо. Кроме того, подчеркнули, что некоторые страны оценивают потенциальные опасности и риски прямого вовлечения в конфликт достаточно обоснованно, понимая, что это не в их интересах, и они должны осознавать это.

