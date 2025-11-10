Финансовый ураган Голливуда: режиссёр "Крёстного отца" оказался на грани финансового краха

Фрэнсис Форд Коппола, лауреат "Оскара" и автор культового "Крестного отца", вынужден расставаться с частью своего имущества из-за финансовых проблем. Режиссер продал частный остров в Белизе, где любил отдыхать и который последние девять лет сдавал в аренду. Новость об этом публикует The Hollywood Reporter.

Финансовый кризис режиссера связан с провалом фильма "Мегалополис" 2024 года. На производство картины ушло более 100 млн долларов, значительную часть которых Коппола оплатил из собственного кармана. Несмотря на огромные инвестиции, сборы фильма составили лишь 14,4 млн долларов. Частный остров протяжённостью 13 километров был продан за 1,8 млн долларов.

"Коппола очень опечален этим решением. Он любил проводить время на этом райском острове, это место было для него особенным", — сказал брокер Питер МакЛин из Corcoran Group.

Закулисье сделки

Остров в Белизе был одним из любимых мест отдыха режиссера. В течение почти десяти лет Коппола сдавал его в аренду туристам, превращая участок в источник стабильного дохода. Однако после финансовых потерь от "Мегалополиса" решение продать стало вынужденным.

Аукцион личных вещей

Помимо острова, режиссер готовится к продаже коллекции из семи наручных часов на аукционе Phillips 6 декабря. Главный лот — уникальные часы, созданные Копполой совместно со швейцарской компанией F. P. Journe в 2014 году.

"Мне нужно раздобыть немного денег, чтобы удержаться на плаву", — пояснил Коппола.

Продажа часов и острова — лишь часть мер, которые предпринимает режиссер для стабилизации финансового положения. Коллекционные предметы и недвижимость помогают ему покрывать долги и сохранять финансовую подушку в сложный период.

Исторический контекст

Фрэнсис Форд Коппола не впервые сталкивается с финансовыми трудностями. Даже мастера Голливуда иногда рискуют личными средствами ради масштабных проектов. Продажа имущества ради покрытия убытков — распространённая практика среди режиссеров, инвестирующих крупные суммы в кино.

3 интересных факта

"Мегалополис" стал одним из самых дорогих проектов Копполы, с бюджетом более 100 млн долларов. Частный остров режиссера находился в Белизе и имел протяжённость 13 километров. Часы, выставленные на аукцион, создавались совместно со швейцарским брендом F. P. Journe.

Мифы и правда

Миф: Коппола продаёт имущество ради роскоши.

Правда: продажа связана с покрытием финансовых потерь после провала фильма.

Миф: "Мегалополис" был успешным.

Правда: сборы картины составили всего 14,4 млн долларов при бюджете более 100 млн.

Миф: Коппола лишается лишь ненужных вещей.

Правда: остров и коллекционные часы имели большое личное и культурное значение для режиссера.

FAQ

Почему Коппола продаёт имущество?

Чтобы покрыть убытки от провала фильма "Мегалополис" и стабилизировать финансовое положение.

Что будет с коллекцией часов?

На аукционе Phillips 6 декабря будут проданы семь часов, включая эксклюзивный лот F. P. Journe.

Можно ли было избежать продажи острова?

С учётом масштабных финансовых потерь и личных вложений в фильм — крайне затруднительно.