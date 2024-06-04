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Дипмиссия РФ в Париже: Необходимо прекратить русофобскую истерию
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:08

Дипмиссия РФ в Париже: Необходимо прекратить русофобскую истерию

Дипломатическая миссия России в Париже подняла вопрос к французским властям о необходимости прекратить необоснованную информационную компанию против России.

Посольство обращается к французским властям с требованием прекратить безосновательную антироссийскую информационную кампанию, как отмечается в официальном заявлении, распространенном российским посольством.

В дипломатической миссии также подчеркнули, что развернувшаяся во Франции истерия представляет непосредственную угрозу безопасности российских граждан, включая сотрудников посольства, находящихся на ее территории.

Посольство с убеждением заявляет, что Российская Федерация не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела Франции, так как наша страна имеет свои более значимые приоритеты, отметили в дипломатическом представительстве. Кроме того, в посольстве выразили полную поддержку французским гражданам, которые стали объектами "охоты на ведьм" из-за своей активной позиции в поддержку сохранения долгосрочных дружеских отношений между нашими странами.

Фото: www.flickr.com/Yann Caradec (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿

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