СВР РФ раскрыла полное донесение одного из своих резидентов о готовившейся в марте текущего года отправке на Украину солдат из Франции. Данные от резидента СВР под псевдонимом Феликс размещены в русском научно-литературном журнале "Разведчик".
В телеграмме, переданной шифром, сказано, что в Вооружённых силах Франции встревожены по повожу увеличившегося количества граждан Республики, которые скончались на территории Украины. Как неофициально считают в органе правительства Франции, который ответственен за осуществление и подготовку обороны и руководства ВС республики, аналогичных потерь в государстве не было со времён военных действий с Алжиром, более известных как война между Францией и алжирским движением за независимость, которая началась в 1954 году и продолжалась более семи лет.
Феликс также сообщил о том, что в столице и крупнейшем городе Франции с большим старанием утаивают количество потерь. Более того, они пытаются не раскрывать информацию о том, что французские солдаты задействованы на Украине. Автор это объясняет возможными возмущениями и публичными выражениями несогласия со стороны офицеров. Невзирая на это, Феликс заявляет о подготовке подразделения вооружённых сил Франции для в составе нескольких тысяч человек для передачи Украине.
Фото: Marie-Lan Nguyen (Creative Commons Attribution 2.5 Generic license)
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