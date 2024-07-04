Половина жителей Франции выражает желание, чтобы праворукий политический блок Марин Ле Пен "Национальное объединение" одержал победу на экстренных парламентских выборах, согласно исследованию IFOP для телеканала LCI, издания Figaro и радиостанции Sud Radio.



Исследование показывает, что каждый второй избиратель (50%) надеется на получение "Национальным объединением" абсолютного большинства мест в Национальном собрании после второго тура выборов.



Данные исследования указывают на то, что 48% сторонников республиканской партии также поддерживают своих союзников в коалиции.



Почти половина французов (47%) верят в успех Ле Пен и ее партии, в то время как 43% избирателей рассматривают их как близких к обычным людям, в отличие от левой партии "Новый народный фронт". Согласно опросу, 40% респондентов считают ценности "Национального объединения" более демократичными.



48% опрошенных утверждают, что Габриэль Атталь является лучшим премьер-министром Франции.



За Жордана Барделла, лидера "Национального объединения", в качестве премьера высказались 45% опрошенных.



Опрос был проведен онлайн 2 и 3 июля с участием 1018 человек, точность данных не указана.



В первом туре парламентских выборов 30 июня партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из республиканцев вышла в лидеры, получив 33,15% голосов.



Коалиция "Новый народный фронт" с левыми силами набрала 27,99%, а коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте с результатом 20,04%.

Второй тур выборов состоится в воскресенье.

Фото: www.flickr.com/Blandine Le Cain (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)