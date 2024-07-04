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Франция за Ле Пен
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Франция за Ле Пен

Половина жителей Франции выражает желание, чтобы праворукий политический блок Марин Ле Пен "Национальное объединение" одержал победу на экстренных парламентских выборах, согласно исследованию IFOP для телеканала LCI, издания Figaro и радиостанции Sud Radio.

Исследование показывает, что каждый второй избиратель (50%) надеется на получение "Национальным объединением" абсолютного большинства мест в Национальном собрании после второго тура выборов.

Данные исследования указывают на то, что 48% сторонников республиканской партии также поддерживают своих союзников в коалиции.

Почти половина французов (47%) верят в успех Ле Пен и ее партии, в то время как 43% избирателей рассматривают их как близких к обычным людям, в отличие от левой партии "Новый народный фронт". Согласно опросу, 40% респондентов считают ценности "Национального объединения" более демократичными.

48% опрошенных утверждают, что Габриэль Атталь является лучшим премьер-министром Франции.

За Жордана Барделла, лидера "Национального объединения", в качестве премьера высказались 45% опрошенных.

Опрос был проведен онлайн 2 и 3 июля с участием 1018 человек, точность данных не указана.

В первом туре парламентских выборов 30 июня партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из республиканцев вышла в лидеры, получив 33,15% голосов.

Коалиция "Новый народный фронт" с левыми силами набрала 27,99%, а коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте с результатом 20,04%.

Второй тур выборов состоится в воскресенье.

Фото: www.flickr.com/Blandine Le Cain (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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