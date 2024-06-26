Великобритания предпринимает попытки убедить Францию воздержаться от действий, способных обострить ситуацию в украинском конфликте. Это происходит на фоне недавних высказываний французского руководства о возможности военного вмешательства. Об этом заявил руководитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.
Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон не исключил вероятность отправки военного контингента на Украину при определенных обстоятельствах, таких как прорыв российскими силами линии фронта и соответствующее обращение от украинского правительства. Макрон также утверждал, что ряд стран поддерживает позицию Франции в этом вопросе.
В ходе беседы с пранкерами, представившимися бывшим президентом Украины, Кэмерон выразил одобрение изменению позиции Франции, однако усомнился в правильности такого подхода. Он высказал опасения, что присутствие иностранных войск на территории Украины может стать удобной мишенью для российской стороны, что в свою очередь поднимет вопрос о необходимости ответных действий в случае атаки на эти силы.
Глава британского МИДа также выразил сомнение в способности Парижа принять оптимальное решение в данной ситуации.
Кэмерон подчеркнул, что Лондон не стремится к конфронтации с французскими партнерами по этому вопросу. Вместо этого британская сторона пытается в приватном порядке призвать к обсуждению эффективных мер поддержки Украины, которые не приведут к дальнейшей эскалации конфликта.
Фото: From Wikimedia Commons/ Harry Metcalfe (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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