Партия президента страны Эмманюэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент набрала меньше голосов, чем правый альянс, — Заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном уходе президента Франции в отставку.

По словам Пескова, партия Макрона стремительно теряет свои позиции. На выборах в Европарламент во Франции ультраправая партия "Национальное объединение" набрала 31,5%, тогда как коалиция с партией президента Франции — только 14,5%.

Однако, как отметил Песков, сначала нужно дождаться выборов во Франции в Национальное собрание.

"Я не считаю возможным отвечать. Еще выборы не состоялись, видим определенные тенденции. Да, партия Макрона набрала меньше голосов, чем правый альянс, стремительно теряет позиции", — выразил свою чтоку зрения Песков.

Ранее рсообщалось о возможной отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Такой сценарий рассматривался как крайняя мера, и он не является предпочтительным вариантом.

Напомним, что 9 июня Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национальной ассамблеи Франции. Это решение было принято после того, как на выборах в Европарламент в стране лидировала ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

На выборах в Европарламент 2019 года Ле Пен уступила партийное лидерство, однако на этот раз она набрала почти в два раза больше голосов (31,5%), чем коалиция Besoin d'Europe, в которую входит партия Макрона "Возрождение".

Эммануэль Макрон назначил парламентские выборы на 30 июня и 7 июля.

Последний раз президент Франции распускал Национальное собрание в 1997 году, когда главой страны был Жак Ширак. Однако тогда это привело к обратному результату — победили его оппоненты.

Фото: Presidential Executive Office of Russia