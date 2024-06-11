Партия президента страны Эмманюэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент набрала меньше голосов, чем правый альянс, — Заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном уходе президента Франции в отставку.
По словам Пескова, партия Макрона стремительно теряет свои позиции. На выборах в Европарламент во Франции ультраправая партия "Национальное объединение" набрала 31,5%, тогда как коалиция с партией президента Франции — только 14,5%.
Однако, как отметил Песков, сначала нужно дождаться выборов во Франции в Национальное собрание.
"Я не считаю возможным отвечать. Еще выборы не состоялись, видим определенные тенденции. Да, партия Макрона набрала меньше голосов, чем правый альянс, стремительно теряет позиции", — выразил свою чтоку зрения Песков.
Ранее рсообщалось о возможной отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Такой сценарий рассматривался как крайняя мера, и он не является предпочтительным вариантом.
Напомним, что 9 июня Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национальной ассамблеи Франции. Это решение было принято после того, как на выборах в Европарламент в стране лидировала ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
На выборах в Европарламент 2019 года Ле Пен уступила партийное лидерство, однако на этот раз она набрала почти в два раза больше голосов (31,5%), чем коалиция Besoin d'Europe, в которую входит партия Макрона "Возрождение".
Эммануэль Макрон назначил парламентские выборы на 30 июня и 7 июля.
Последний раз президент Франции распускал Национальное собрание в 1997 году, когда главой страны был Жак Ширак. Однако тогда это привело к обратному результату — победили его оппоненты.
Гендиректор Nokia Лундмарк совершил первый в мире звонок с использованием технологии 3D-звука
Nokia представила новую технологию иммерсивных мобильных 3D-звонков, позволяющую осуществлять звонки с использованием трехмерного звучания высокого качества.
Главы МИД Турции и России обсуждали экономику
Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде поднял значимые для экономики Турции вопросы и обсудил положение в Газе, передает РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Bristol Live: онемение лица у 23-летней девушки оказалось одним из симптомов рака мозга
Жительнице Великобритании Лорен Бун показалось, что онемение лица – это последствия от долгосрочной анорексии. Как позже оказалось, это были первые нарушения в организме, вызванные начавшимся раком головного мозга, информирует The Bristol Live.
Рыночные отношения: стоит ли доверять продукции на прилавках?
Как не попасть впросак на рынке или как отличить домашнюю продукцию от подделки