Путешествие началось в Анталье, а закончилось в Германии с минимальными тратами — кто бы подумал, что всё так просто
Канал "Яндекс Путешествия" поделился удивительно экономным маршрутом, показав, как можно увидеть Францию и Германию осенью, тратя на транспорт минимум. Путешествие началось в солнечной Анталье, затем — перелёт во Францию через уникальный Евроаэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург, а затем — череда городов по Германии благодаря одному проездному. Маршрут получился насыщенным и при этом неожиданно доступным, особенно для тех, кто любит комбинированные путешествия.
Евроаэропорт, который ведёт сразу в три страны
Аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург сам по себе стал частью впечатлений. Он расположен во Франции, но через разные выходы можно сразу попасть либо во Францию, либо в Германию, либо в Швейцарию. После прилёта путешественница отправилась сначала в Мюлуз, а оттуда поездом добралась до Страсбурга — города, с которого началась её наземная часть маршрута.
Первые впечатления: эльзасский Страсбург
В Страсбурге она провела один день — этого оказалось достаточно, чтобы увидеть главное. Страсбургский собор, будто сотканный из кружева, оказался особенно впечатляющим благодаря астрономическим часам. Удивительный механизм оживает каждый час, и наблюдать этот мини-спектакль можно бесплатно.
Прогулка по городским улочкам напоминала сказку: фахверковые домики, каналы, аккуратные мостики, маленькая Венеция — всё это создаёт атмосферу, в которой хочется задержаться. Отдельным открытием стало маленькое кафе Donatien Eclaire. Здесь готовят эклеры с десятками начинок, причём встречаются даже солёные варианты с рыбой, сыром или ветчиной. Место оказалось настолько душевным, что его смело можно считать обязательным для посещения.
Секрет экономичного путешествия
Фокус поездки оказался в том, что Страсбург — один из немногих городов, где трамвай проезжает государственную границу. Всего несколько остановок — и пассажир уже в Германии. Достаточно купить билет в автомате на остановке или онлайн, сесть в трамвай и доехать до остановки Kehl Bahnhof. Дальше начинается главный инструмент экономии — Deutschland Ticket.
Этот проездной действует по всей Германии, позволяет пользоваться городским транспортом, электричками и региональными поездами без доплат. Исключение — скоростные ICE. Цена билета — 58 € в месяц. Для путешественницы это стало настоящим открытием: она смогла объехать несколько земель Германии, экономя десятки евро на каждом переезде.
Как работает Deutschland Ticket: маршруты внутри Германии
Чтобы поездки отображались корректно, в приложении DB Navigator достаточно установить фильтр D-Ticket Services only. Благодаря этому проездному удалось совершить множество маршрутов:
- Штутгарт — Гейдельберг.
- Штутгарт — Штраубинг.
- Штраубинг — Ингольштадт.
- Штраубинг — Пассау.
- Штутгарт — Людвигсбург.
Каждый из этих маршрутов без проездного стоил бы 20-27 €. В пределах одного месяца удалось окупить стоимость билета уже за пару дней.
Города, которые удалось увидеть благодаря одному билету
Гейдельберг
Классический университетский город с романтичным старым центром и видом на разрушенный замок. Уютный и живой.
Штраубинг
Баварский город с красивой ратушей, яркими домами и удивительно спокойной атмосферой.
Ингольштадт
Современный, динамичный город с историческим ядром и приятными набережными.
Пассау
Впечатляющее место на слиянии трёх рек, с выразительной архитектурой и старинным собором.
Людвигсбург
Известен своим дворцом — почти мини-Версалем. Один из самых живописных городов близ Штутгарта.
Сравнение маршрутов
|
Город
|
Атмосфера
|
Цена поездки без DT
|
Особенности
|
Гейдельберг
|
романтичная
|
20-25 €
|
замок, университет
|
Штраубинг
|
спокойная
|
20-27 €
|
баварский колорит
|
Ингольштадт
|
современная
|
20 €
|
музеи, исторический центр
|
Пассау
|
живописная
|
25-30 €
|
три реки, соборы
|
Людвигсбург
|
дворцовая
|
20 €
|
огромный дворцовый комплекс
Советы шаг за шагом
- Проверять билеты заранее и выбирать рейсы с акциями.
- Пользоваться трамваем Страсбурга как "переходом" в Германию.
- Покупать Deutschland Ticket сразу в начале месяца.
- Использовать приложение DB Navigator с фильтром D-Ticket.
- Выбирать города с прямыми региональными поездами — так проще планировать.
- В крупных городах совмещать транспорт с пешими маршрутами.
- Экономить на питании, используя недорогие кафе и супермаркеты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: покупать разовые билеты на каждый переезд.
→ Последствие: расходы растут в два-три раза.
→ Альтернатива: DT на месяц.
- Ошибка: садиться на ICE по привычке.
→ Последствие: билет недействителен, придётся платить штраф.
→ Альтернатива: выбирать региональные поезда RB и RE.
- Ошибка: оставлять поездки на вечер.
→ Последствие: меньше выбор маршрутов.
→ Альтернатива: планировать выезды до 17:00, когда транспорт ходит чаще.
А что если… хочется путешествовать ещё дешевле?
Можно выбирать локальные проездные отдельных земель: они стоят заметно меньше, чем общефедеральный DT. Например, в Баварии действует собственная выгодная карта. Ещё один вариант — совмещать поездки с проживанием у друзей или бронировать хостелы заранее.
Плюсы и минусы поездки
|
Плюсы
|
Минусы
|
Доступность перемещений по всей Германии
|
Не действует на ICE
|
Один билет вместо множества разовых
|
Привязка к региональным маршрутам
|
Возможность увидеть разные земли
|
Высокая загрузка поездов в часы пик
|
Удобство приложений DB Navigator
|
Иногда бывают проверки и задержки
|
Экономия десятков евро в день
|
Проездной действует календарный месяц
FAQ
Сколько стоит питание в Германии?
От 5-10 € за обед в фастфуде до 10-15 € за перекусы в кафе.
Подойдёт ли DT туристу на короткий срок?
Да, если планируется 3-4 поездки по разным городам — он окупается быстро.
Можно ли пользоваться им в метро?
Да, DT действует на городском транспорте: метро, трамваях, автобусах.
Мифы и правда
- Миф: DT нужен только местным.
Правда: туристу он тоже экономит десятки евро.
- Миф: трамвай до Германии — сложная система.
Правда: граница находится через одну остановку, всё максимально просто.
- Миф: перелёт в Базель дорогой.
Правда: билеты можно взять по акции и уложиться в бюджет.
Три интересных факта
- Евроаэропорт — один из немногих в мире, работающих сразу на три страны.
- Страсбургский трамвай является символом франко-немецкого сотрудничества.
- В Германии региональные поезда часто проходят по живописным старинным мостам, и поездки становятся частью отдыха.
Исторический контекст
Эльзасские города веками переходили от Франции к Германии и обратно, поэтому столь необычная логистика здесь удивительным образом естественна. А сама идея единых транспортных сети родилась в Европе задолго до появления современных проездных — её развивали ещё в конце XIX века.
