Путешествие началось в Анталье, а закончилось в Германии с минимальными тратами — кто бы подумал, что всё так просто

Канал "Яндекс Путешествия" поделился удивительно экономным маршрутом, показав, как можно увидеть Францию и Германию осенью, тратя на транспорт минимум. Путешествие началось в солнечной Анталье, затем — перелёт во Францию через уникальный Евроаэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург, а затем — череда городов по Германии благодаря одному проездному. Маршрут получился насыщенным и при этом неожиданно доступным, особенно для тех, кто любит комбинированные путешествия.

Евроаэропорт, который ведёт сразу в три страны

Аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург сам по себе стал частью впечатлений. Он расположен во Франции, но через разные выходы можно сразу попасть либо во Францию, либо в Германию, либо в Швейцарию. После прилёта путешественница отправилась сначала в Мюлуз, а оттуда поездом добралась до Страсбурга — города, с которого началась её наземная часть маршрута.

Первые впечатления: эльзасский Страсбург

В Страсбурге она провела один день — этого оказалось достаточно, чтобы увидеть главное. Страсбургский собор, будто сотканный из кружева, оказался особенно впечатляющим благодаря астрономическим часам. Удивительный механизм оживает каждый час, и наблюдать этот мини-спектакль можно бесплатно.

Прогулка по городским улочкам напоминала сказку: фахверковые домики, каналы, аккуратные мостики, маленькая Венеция — всё это создаёт атмосферу, в которой хочется задержаться. Отдельным открытием стало маленькое кафе Donatien Eclaire. Здесь готовят эклеры с десятками начинок, причём встречаются даже солёные варианты с рыбой, сыром или ветчиной. Место оказалось настолько душевным, что его смело можно считать обязательным для посещения.

Секрет экономичного путешествия

Фокус поездки оказался в том, что Страсбург — один из немногих городов, где трамвай проезжает государственную границу. Всего несколько остановок — и пассажир уже в Германии. Достаточно купить билет в автомате на остановке или онлайн, сесть в трамвай и доехать до остановки Kehl Bahnhof. Дальше начинается главный инструмент экономии — Deutschland Ticket.

Этот проездной действует по всей Германии, позволяет пользоваться городским транспортом, электричками и региональными поездами без доплат. Исключение — скоростные ICE. Цена билета — 58 € в месяц. Для путешественницы это стало настоящим открытием: она смогла объехать несколько земель Германии, экономя десятки евро на каждом переезде.

Как работает Deutschland Ticket: маршруты внутри Германии

Чтобы поездки отображались корректно, в приложении DB Navigator достаточно установить фильтр D-Ticket Services only. Благодаря этому проездному удалось совершить множество маршрутов:

Штутгарт — Гейдельберг. Штутгарт — Штраубинг. Штраубинг — Ингольштадт. Штраубинг — Пассау. Штутгарт — Людвигсбург.

Каждый из этих маршрутов без проездного стоил бы 20-27 €. В пределах одного месяца удалось окупить стоимость билета уже за пару дней.

Города, которые удалось увидеть благодаря одному билету

Гейдельберг

Классический университетский город с романтичным старым центром и видом на разрушенный замок. Уютный и живой.

Штраубинг

Баварский город с красивой ратушей, яркими домами и удивительно спокойной атмосферой.

Ингольштадт

Современный, динамичный город с историческим ядром и приятными набережными.

Пассау

Впечатляющее место на слиянии трёх рек, с выразительной архитектурой и старинным собором.

Людвигсбург

Известен своим дворцом — почти мини-Версалем. Один из самых живописных городов близ Штутгарта.

Сравнение маршрутов

Город Атмосфера Цена поездки без DT Особенности Гейдельберг романтичная 20-25 € замок, университет Штраубинг спокойная 20-27 € баварский колорит Ингольштадт современная 20 € музеи, исторический центр Пассау живописная 25-30 € три реки, соборы Людвигсбург дворцовая 20 € огромный дворцовый комплекс

Советы шаг за шагом

Проверять билеты заранее и выбирать рейсы с акциями. Пользоваться трамваем Страсбурга как "переходом" в Германию. Покупать Deutschland Ticket сразу в начале месяца. Использовать приложение DB Navigator с фильтром D-Ticket. Выбирать города с прямыми региональными поездами — так проще планировать. В крупных городах совмещать транспорт с пешими маршрутами. Экономить на питании, используя недорогие кафе и супермаркеты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать разовые билеты на каждый переезд.

→ Последствие: расходы растут в два-три раза.

→ Альтернатива: DT на месяц.

→ Последствие: расходы растут в два-три раза. → Альтернатива: DT на месяц. Ошибка: садиться на ICE по привычке.

→ Последствие: билет недействителен, придётся платить штраф.

→ Альтернатива: выбирать региональные поезда RB и RE.

→ Последствие: билет недействителен, придётся платить штраф. → Альтернатива: выбирать региональные поезда RB и RE. Ошибка: оставлять поездки на вечер.

→ Последствие: меньше выбор маршрутов.

→ Альтернатива: планировать выезды до 17:00, когда транспорт ходит чаще.

А что если… хочется путешествовать ещё дешевле?

Можно выбирать локальные проездные отдельных земель: они стоят заметно меньше, чем общефедеральный DT. Например, в Баварии действует собственная выгодная карта. Ещё один вариант — совмещать поездки с проживанием у друзей или бронировать хостелы заранее.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы Доступность перемещений по всей Германии Не действует на ICE Один билет вместо множества разовых Привязка к региональным маршрутам Возможность увидеть разные земли Высокая загрузка поездов в часы пик Удобство приложений DB Navigator Иногда бывают проверки и задержки Экономия десятков евро в день Проездной действует календарный месяц

FAQ

Сколько стоит питание в Германии?

От 5-10 € за обед в фастфуде до 10-15 € за перекусы в кафе.

Подойдёт ли DT туристу на короткий срок?

Да, если планируется 3-4 поездки по разным городам — он окупается быстро.

Можно ли пользоваться им в метро?

Да, DT действует на городском транспорте: метро, трамваях, автобусах.

Мифы и правда

Миф: DT нужен только местным.

Правда: туристу он тоже экономит десятки евро.

Правда: туристу он тоже экономит десятки евро. Миф: трамвай до Германии — сложная система.

Правда: граница находится через одну остановку, всё максимально просто.

Правда: граница находится через одну остановку, всё максимально просто. Миф: перелёт в Базель дорогой.

Правда: билеты можно взять по акции и уложиться в бюджет.

Три интересных факта

Евроаэропорт — один из немногих в мире, работающих сразу на три страны.

Страсбургский трамвай является символом франко-немецкого сотрудничества.

В Германии региональные поезда часто проходят по живописным старинным мостам, и поездки становятся частью отдыха.

Исторический контекст

Эльзасские города веками переходили от Франции к Германии и обратно, поэтому столь необычная логистика здесь удивительным образом естественна. А сама идея единых транспортных сети родилась в Европе задолго до появления современных проездных — её развивали ещё в конце XIX века.