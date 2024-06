РИА Новости: Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отправку французских инструкторов на Украину.

По словам Лаврова, у России есть основания полагать, что инструкторы из Франции уже работают на Украине, в свете этого — они являются законной целью для России.

Фото: www. usafe.af.mil/U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Nathanael Callon (the image or file is in the public domain)