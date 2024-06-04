РИА Новости: Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отправку французских инструкторов на Украину.
По словам Лаврова, у России есть основания полагать, что инструкторы из Франции уже работают на Украине, в свете этого — они являются законной целью для России.
Фото: www. usafe.af.mil/U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Nathanael Callon (the image or file is in the public domain)
Политолог Михайленко: Турция заинтересована в БРИКС
Александр Михайленко, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой Института права и национальной безопасности РАНХИГС дал комментарий по поводу заявлений Турции о возможном вступлении в БРИКС, а так же о реакции России на возможность вступления Турции в организацию. Специально для Newsinfo.Ru.
НАТО поступят по Вьетнамскому сценарию на Украине
Запад готовит предлог для размещения военных на Украине, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен во время выступления на YouTube-канале "Исследования нейтралитета".
Эксперты узнали, что может быть вреднее колбасы
Медики поэкспериментировали с рядом продуктов, которые есть в каждом холодильнике.
Американская компания Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России
Американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен Starbucks отправила заявление на оформление 14 фирменный знаков на территории Российской Федерации. Об произошедшем сообщают «Ведомости».