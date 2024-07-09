Коалиции "Новый народный фронт", выигравшей на парламентских выборах во Франции, грозит разрушение, так как это искусственное соединение с различными взглядами, которые далеки от истинно "левых".



Эксперт по международным отношениям из Нидерландов, бывший профессор Университета Сассекса, высказал такие взгляды Кейс ван дер Пейл, специально для РИА Новости.



Он отметил, что сегодняшний "Новый народный фронт" не имеет ничего общего с историческим левым "Народным фронтом" 1930-х годов, который боролся против фашизма.



Данный блок поддерживает продолжение боевых действий НАТО на Украине и действия Израиля в Газе, что не вписывается в понятие "левых" в политике.



По мнению этого специалиста, в мире происходит полный обман и замена политических терминов. Политика во Франции сводится к центризму без ярко выраженных идей.



Бывший профессор сделал вывод, что скорее всего "Новый народный фронт" развалится из-за внутренних разногласий между партиями.

Отсутствие ясной политики в Европе приводит к тому, что все решения принимаются под давлением НАТО и ЕС, контролируемых США.



Следует отметить, что на последних парламентских выборах коалиция левых "Новый народный фронт" под руководством Жан-Люка Меланшона одержала победу, получив 182 места из 577 в национальном собрании.

Такие результаты сделали их основной силой, но не позволили образовать большинство для создания нового правительства.



В ответ на сложную ситуацию после выборов, лидер Социалистической партии Франции выразил готовность стать премьер-министром страны.

Отсутствие единства в парламенте вызывает опасения и называет ситуацию в стране "неконтролируемой".



Жан-Люк Меланшон, выступая перед сторонниками, требует от президента Эммануэля Макрона признать поражение и сделать шаги к смене премьера.

Левые готовы предложить свою политическую программу и не рассматривают возможность сотрудничества с оппонентами из блока Макрона. В то же время, действующий премьер Габриэль Атталь подал в отставку, но президент не назначил нового срока для его полномочий.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿