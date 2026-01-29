Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Духи
Духи
© unsplash.com by Samuel Regan-Asante is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 7:32

Выбор аромата перестаёт быть лотереей: парфюмерная карта раскладывает всё по полочкам

Выбор "своего" аромата часто кажется сложной задачей: на полках — десятки флаконов, а описания нот звучат абстрактно. На самом деле мир парфюмерии устроен гораздо логичнее, чем кажется на первый взгляд. Большинство ароматов можно отнести к нескольким базовым направлениям, и именно они помогают понять, какие запахи нам действительно близки. Зная эту структуру, поиск signature scent становится осознанным и даже увлекательным. Об этом сообщает Marie Claire.

Как устроена парфюмерная карта

Несмотря на огромное разнообразие композиций, все ароматы условно делятся на девять основных категорий. Они, в свою очередь, объединяются в четыре большие семьи: woody, amber, floral и fresh. Описывать запахи словами непросто — мы часто прибегаем к ассоциациям из других сфер чувств, называя ароматы "кремовыми", "пудровыми" или "сладкими". Но за этими эпитетами всегда стоит конкретный профиль, который можно распознать, если понимать базовую классификацию.

Древесные и амбровые направления

Древесные ароматы ассоциируются с лесом, влажной корой и теплом земли после дождя. Сандал, кедр, пачули и ветивер часто формируют основу композиции, придавая ей глубину и стойкость. Они хорошо сочетаются с более лёгкими или цветочными акцентами, уравновешивая их.

Амбровые ароматы — тёплые и пряные. В них часто звучат ваниль, корица, перец, кардамон и пачули. Такие композиции создают ощущение насыщенности и сложности, поэтому одинаково органично смотрятся и в женских, и в мужских ароматах.

Гурманские и цветочные ноты

Гурманские ароматы вызывают ассоциации с десертами и выпечкой. В них можно уловить мёд, карамель, ваниль или кофе. Эти запахи кажутся уютными, сладкими и немного игривыми, особенно если сбалансированы более сухими или древесными нотами.

Цветочные ароматы — классика парфюмерии. Жасмин, роза, лаванда, жимолость создают мягкое, элегантное звучание. Часто такие композиции дополняют древесными или пряными акцентами, чтобы аромат не был слишком простым и раскрывался многогранно.

Свежие, цитрусовые и фруктовые акценты

Свежие ароматы ассоциируются с чистотой и лёгкостью. В них часто встречаются ноты трав и зелени, а сами композиции подходят для повседневного использования, не перегружая образ.

Цитрусовые — это энергия и бодрость. Лимон, лайм, апельсин и грейпфрут создают ощущение утренней свежести и солнечного настроения, оставаясь при этом ненавязчивыми.

Фруктовые ароматы более сочные и мягкие. Они напоминают спелые плоды и, в отличие от цитрусовых, звучат бархатисто. При грамотном сочетании с другими нотами такие композиции не становятся приторными.

Зелёные и водные композиции

Зелёные ароматы передают запах свежескошенной травы, листьев и деревьев. Они могут быть как слегка горьковатыми, так и мягкими, создавая ощущение природной свежести и сдержанной элегантности. Часто в них встречаются инжир или ветивер.

Водные ароматы ассоциируются с морским воздухом и прохладой воды. Они лёгкие, чистые и освежающие, нередко сочетают акватические ноты с фруктовыми или древесными, создавая эффект "чистого листа".

Понимание этих девяти категорий помогает быстрее распознать, какие направления вам ближе, и не теряться в многообразии флаконов. В итоге аромат перестаёт быть случайной покупкой и становится логичным продолжением вашего характера и настроения.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Думала, это обычные высыпания — а оказалось другое: почему бугорки на ногах появляются снова и снова вчера в 16:01

Разбираемся, почему бугорки на ногах чаще не акне, а фолликулит. Признаки, профилактика и лечение: от очищения с салициловой кислотой до лазерной эпиляции.

Читать полностью » Аэробные упражнения снизили биологический возраст мозга почти на год — Knowridge вчера в 15:31
150 минут в неделю — и мозг сбрасывает лишние годы: этот режим запускает обратный отсчёт

Регулярные аэробные упражнения связали с более «молодым» мозгом у людей среднего возраста. Исследование показывает, почему движение важно заранее.

Читать полностью » Хлор ни при чем: где в бассейне реальный источник заражения вчера в 14:53

Инфекционист Владислав Жемчугов рассказал NewsInfo, как снизить риск заражения в общественном бассейне.

Читать полностью » Побеги бамбука снизили уровень сахара в крови у людей – Knowridge вчера в 13:28
Его сажают для мебели, а едят как лекарство: эффект оказался слишком сильным, чтобы его игнорировать

Бамбук всё чаще рассматривают не только как строительный материал, но и как продукт питания. Учёные изучили его влияние на здоровье и нашли неожиданные эффекты.

Читать полностью » У людей с ожирением выявили иной состав бактерий во рту – Knowridge вчера в 11:16
Рот оказался пусковой кнопкой ожирения — сигнал появляется задолго до лишних килограммов

Учёные обнаружили связь между бактериями в полости рта и риском ожирения. Новые данные открывают путь к ранней диагностике и профилактике набора веса.

Читать полностью » Тёплый душ и лосьон — опасное сочетание: кожа реагирует мгновенно, а причина неочевидна вчера в 10:34

После горячего душа кожа становится уязвимой, требуя особого ухода. Узнайте, как правильно выбрать и наносить увлажняющие средства, чтобы сохранить влагу и защитить чувствительную кожу, избегая раздражений и сухости.

Читать полностью » Иммунитет сходит с ума: организм принимает пыль за врага и запускает атаку с непредсказуемым концом вчера в 9:12

Почему безвредные вещества вызывают опасные реакции, как работает аллергия изнутри и в каких случаях лекарства помогают, а когда требуется экстренная помощь.

Читать полностью » Яркость возвращается, но по-новому — весной-2026 будет модно то, что раньше было вчера в 7:54

Весна 2026 меняет правила: макияж ставит акцент на цвет глаз, красные губы и естественные брови, а волосы и smoky eye подчёркивают характер.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Сыплю сахар розмарину раз в месяц — куст оживает на глазах: главное правило, чтобы не угробить растение
Красота и здоровье
Виртуальный друг обещал поддержку — а принёс тревогу: у ежедневных ИИ-чатов нашлась тёмная сторона
Дом
Дизайнеры отказались от одинаковых обеденных гарнитуров — Лора Любин
Туризм
Деревня Дилофо в Греции спрятала тишину в горах — сюда едут не за курортом
Красота и здоровье
Сахар в крови резко подскочил — делаю одно движение 2 минуты и вижу разницу по глюкометру
Дом
Повесила зеркало "как у всех" — и пространство стало выглядеть хуже: вот в чём промах
Питомцы
Рыбы приспособились к жизни в загрязнённых реках – экологи
Еда
Гриль-сэндвич с сыром стал вдвое нежнее — добавляю один привычный продукт и не нарадуюсь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet