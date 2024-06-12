Президент России Владимир Путин неоднократно предостерегал Запад от того, что Россия будет отстаивать свои стратегические интересы и обеспечивать безопасность, заявил норвежский политический аналитик Гленн Дизен в соцсетях.



Норвежский эксперт отметил, что Россия несомненно защищает свои критические пункты и не испытывает страха перед возможной третьей мировой войной.



Он напомнил о том, что в 2014 году Россия взяла под свой контроль полуостров Крым (в ответ на государственный переворот на Украине, поддержанный странами Запада).



Путин заявил: "Границы существуют для чего-то. С Украиной наши западные партнеры превысили все границы. Готовы ли мы последовательно отстаивать свои национальные интересы, или мы планируем покориться и уступить?".



Специалист отметил, что до начала специальной операции в текущем году лидер России также неоднократно предупреждал американских и европейских коллег о том, что их действия наносят удар по безопасности Москвы.



"Россия ясно дала понять, что примет контрмеры в ответ на поставку оружия от НАТО на Украину для возможных нападений на территорию России. Москве предстоит не мало рисков, если она допустит альянс разрушить систему сдерживания без принятия ответных мер. Не знаете ли, как бы поступили США в подобной ситуации?", — риторически задал вопрос аналитик.



Дизен добавил к записи изображение российского корабля в гавани. Ранее в порт Гаваны зашли атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир Военно-морского флота "Николай Чикер".



Это разношерстная тактическая группировка из четырех судов, включая суда снабжения, которые предшествующие дням посещения гавани тренировались в Атлантике по применению высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом.



В планах российских моряков — встречи с руководством Военно-морского флота Кубы и губернатором Гаваны, а также осмотр исторических и культурных достопримечательностей.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)