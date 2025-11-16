Четыре дня на работе, три — для себя: кто выигрывает и кто теряет от новой рабочей мечты в Перми
Что если каждый рабочий четверг в Перми был бы "маленькой пятницей"? Почти половина экономически активных горожан поддерживает переход на четырёхдневную рабочую неделю — об этом свидетельствуют свежие данные опроса сервиса SuperJob. Однако работодатели Прикамья настроены куда скептичнее.
Кто поддерживает короткую рабочую неделю?
-
48% жителей Перми выступают за переход к четырёхдневке.
-
Только 20% категорически против этой идеи.
-
Среди женщин поддержка особенно высока — 53%, у мужчин — 43%.
-
Больше всего сторонников среди молодёжи до 35 лет — 58%.
-
По мере увеличения возраста и дохода энтузиазм снижается: только 35% поддерживают идею среди респондентов старше 45 лет, а среди тех, кто зарабатывает свыше 150 тысяч рублей, — 43%.
Позиция работодателей: консервативная и жёсткая
Бизнес Прикамья к инициативе относится весьма холодно:
-
84% компаний не готовы даже обсуждать сокращение рабочей недели.
-
Только 2% работодателей считают возможным подобный эксперимент.
-
5% руководителей высказываются категорически против четырёхдневки.
Почему так?
Большинство опрошенных работодателей опасаются снижения производительности и увеличения затрат, а для экономически активных горожан короткая неделя — шанс на баланс между работой и личной жизнью.
