Четыре дня на работе, три — для себя: кто выигрывает и кто теряет от новой рабочей мечты в Перми

Что если каждый рабочий четверг в Перми был бы "маленькой пятницей"? Почти половина экономически активных горожан поддерживает переход на четырёхдневную рабочую неделю — об этом свидетельствуют свежие данные опроса сервиса SuperJob. Однако работодатели Прикамья настроены куда скептичнее.

Кто поддерживает короткую рабочую неделю?

48% жителей Перми выступают за переход к четырёхдневке.

Только 20% категорически против этой идеи.

Среди женщин поддержка особенно высока — 53% , у мужчин — 43%.

Больше всего сторонников среди молодёжи до 35 лет — 58% .

По мере увеличения возраста и дохода энтузиазм снижается: только 35% поддерживают идею среди респондентов старше 45 лет, а среди тех, кто зарабатывает свыше 150 тысяч рублей, — 43%.

Позиция работодателей: консервативная и жёсткая

Бизнес Прикамья к инициативе относится весьма холодно:

84% компаний не готовы даже обсуждать сокращение рабочей недели.

Только 2% работодателей считают возможным подобный эксперимент.

5% руководителей высказываются категорически против четырёхдневки.

Почему так?

Большинство опрошенных работодателей опасаются снижения производительности и увеличения затрат, а для экономически активных горожан короткая неделя — шанс на баланс между работой и личной жизнью.