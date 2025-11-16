Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Руки на клавиатуре
Руки на клавиатуре
© unsplash.com by Jozsef Hocza is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:56

Четыре дня на работе, три — для себя: кто выигрывает и кто теряет от новой рабочей мечты в Перми

48% жителей Перми поддерживают четырёхдневную рабочую неделю — опрос SuperJob

Что если каждый рабочий четверг в Перми был бы "маленькой пятницей"? Почти половина экономически активных горожан поддерживает переход на четырёхдневную рабочую неделю — об этом свидетельствуют свежие данные опроса сервиса SuperJob. Однако работодатели Прикамья настроены куда скептичнее.

Кто поддерживает короткую рабочую неделю?

  • 48% жителей Перми выступают за переход к четырёхдневке.

  • Только 20% категорически против этой идеи.

  • Среди женщин поддержка особенно высока — 53%, у мужчин — 43%.

  • Больше всего сторонников среди молодёжи до 35 лет — 58%.

  • По мере увеличения возраста и дохода энтузиазм снижается: только 35% поддерживают идею среди респондентов старше 45 лет, а среди тех, кто зарабатывает свыше 150 тысяч рублей, — 43%.

Позиция работодателей: консервативная и жёсткая

Бизнес Прикамья к инициативе относится весьма холодно:

  • 84% компаний не готовы даже обсуждать сокращение рабочей недели.

  • Только 2% работодателей считают возможным подобный эксперимент.

  • 5% руководителей высказываются категорически против четырёхдневки.

Почему так?

Большинство опрошенных работодателей опасаются снижения производительности и увеличения затрат, а для экономически активных горожан короткая неделя — шанс на баланс между работой и личной жизнью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Горе Белой открыли пять горнолыжных трасс для катания — администрация курорта вчера в 21:19
Не горы, а магнит для туристов: как один подъёмник меняет всё представление о зимнем отдыхе на Урале

Погрузитесь в атмосферу уральской зимы — узнайте, где и как провести незабываемые каникулы, чтобы получить максимум эмоций и новых впечатлений.

Читать полностью » В Челябинске на 7,5% увеличился спрос на автомобили, лидируют LADA и Solaris — Авито Авто 14.11.2025 в 22:47
Челябинцы в поисках новых авто: какие марки и модели доминируют этой осенью

В Челябинске спрос на новые автомобили в октябре 2025 года вырос на 7,5%. Какие модели стали самыми популярными среди жителей региона?

Читать полностью » В Екатеринбурге цирк переживает масштабную реконструкцию, открытие в 2027 году — администрация 14.11.2025 в 21:37
Цирк Екатеринбурга становится современным: обновление для зрителей и артистов, которое перевернёт шоу

В Екатеринбурге завершается реконструкция цирка, который изменится до неузнаваемости. Что нового будет в обновленном здании, которое откроется в 2027 году?

Читать полностью » Лебедев назвал реставрацию памятника клавиатуре в Екатеринбурге некачественной 14.11.2025 в 20:28
Он стал только хуже: известный блогер разнес обновленный памятник на Урале

Артемий Лебедев раскритиковал реставрацию «Памятника клавиатуре» в Екатеринбурге, заявив, что после работ объект стал только хуже. Почему так произошло?

Читать полностью » В Екатеринбурге сняли с повестки вопрос об установке бюста Сталина — депутат Дмитрий Сергин 14.11.2025 в 19:16
Судьба бюста Сталина в Екатеринбурге решена: комиссия вынесла скандальный вердикт

В Екатеринбурге не приняли решение о возведении бюста Сталина. Что обсуждали на комиссии и какие предложения звучали?

Читать полностью » В Екатеринбурге в ряде банков появились новые доллары 14.11.2025 в 18:18
Екатеринбург в поисках новых долларов: где их можно купить без комиссии

В Екатеринбурге появились доллары нового образца. Где можно без ограничений купить валюту и какие особенности покупки в банках города?

Читать полностью » Участники 14.11.2025 в 17:17
Будущее технологий решается в Екатеринбурге: как российские и зарубежные гении соревнуются за титул лучших

В Екатеринбурге прошел чемпионат «Хайтэк: навыки будущего», где специалисты из разных уголков мира соревновались в создании высокотехнологичных проектов. Что удалось создать за три дня?

Читать полностью » В Каменске-Уральском в грузовике с древесиной нашли оружие и боеприпасы — УФСИН 14.11.2025 в 16:58
Тайник в грузовике: в скандальную колонию на Урале хотели доставить оружие и гранату

В Каменске-Уральском в грузовике, который доставлял древесину в колонию №47, были найдены оружие и граната. Кто пытался провести запрещенные предметы?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Анна Белоусова предупредила о вреде продуктов с быстрыми углеводами
Авто и мото
Водителям нужно включать противотуманные фары при плохой видимости — автоэксперт Шкуматов
Питомцы
Частый лай чихуахуа связан с врождённой бдительностью — кинологи
Авто и мото
Неправильная установка видеорегистратора в зоне подушки безопасности опасна при аварии — ГАИ
Садоводство
Вертикальная опора повышает качество плодов домашнего огурца — ботаники
Спорт и фитнес
20-минутная тренировка укрепила мышцы всего тела — тренеры по фитнесу
Дом
Устранение соблазна еды: как уменьшить вероятность, что кошка залезет на стол
Наука
Древнюю ловушку для оленей нашли в норвежских горах — археолог
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet