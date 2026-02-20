Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пилатес
Пилатес
© flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 9:10

Четыре тренировки в неделю меняют тело быстрее — 4-дневный сплит убирает хаос из зала

Четыре тренировки в неделю могут снять вечный вопрос "что делать сегодня" и превратить занятия в понятную систему. Такой подход помогает распределить нагрузку так, чтобы мышцы успевали восстановиться, а прогресс не упирался в хаос. Вариантов разбиения много, и их можно подстроить под набор мышц, снижение веса или общий тонус. Об этом сообщает Women's Health.

Что такое 4-дневный сплит и кому он подходит

4-дневный сплит — это программа, где у вас заранее запланированы четыре тренировочных дня без повторения одного и того же формата дважды за неделю. Обычно дни делят по группам мышц или по типу движений, чтобы каждая зона получала нагрузку и отдых в нужной пропорции. Такой режим особенно удобен тем, кто хочет тренироваться регулярно, но не готов жить в зале: остаётся три дня для восстановления, работы, семьи и лёгкой активности.

Сплит также снижает риск перетренированности: вы не "добиваете" одни и те же мышцы подряд, а приходите на тренировку более свежими. По словам тренеров, это повышает качество техники и помогает держать общий объём нагрузки без перегрузки слабых мест.

Как разделить дни под цель

Если приоритет — гипертрофия, логично строить недели вокруг конкретных групп: например, спина/бицепс, грудь/трицепс, ноги, плечи+кор. Если цель — общая форма и функциональность, часто выбирают схему "верх/низ" или "толкай/тяни", чтобы тренировать движения, которые встречаются в быту и спорте. В обоих случаях ключевой принцип один: прогресс обеспечивается не только регулярностью, но и постепенным усложнением — весом, количеством подходов, плотностью работы или сокращением отдыха.

Важно учитывать и календарь. Слишком длинные перерывы ломают ритм, а слишком плотная неделя оставляет мало времени на восстановление. Эксперты также советуют контролировать "переменные" и не менять сразу всё: иначе сложно понять, что именно сработало.

"С четырьмя днями, посвящёнными тренировкам, вы действительно можете адаптировать свои тренировки под конкретные цели и движения", — говорит Ротберг.

Пример сплита и что делать в дни отдыха

Один из распространённых вариантов для "общего тела" — построить тренировки вокруг суперсетов: два упражнения подряд с коротким отдыхом. Так экономится время и поддерживается рабочая интенсивность. В верхние дни часто сочетают жимовые движения и тяги, добавляя изолирующие упражнения на руки и плечи. В нижние — приседания, варианты становой, выпады и упражнения на ягодицы, а также элементы на баланс и устойчивость корпуса.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

30 минут в бассейне меняют форму без диет: жир уходит быстрее, чем в тренажёрном зале 18.02.2026 в 17:54

Тренировки в воде помогают укрепить мышцы, сжечь калории и снизить стресс. Почему плавание может заменить зал и ускорить прогресс.

Читать полностью » Мысли не дают уснуть — 5 простых поз йоги мягко 18.02.2026 в 15:26

Мягкие вечерние практики йоги могут стать решением для напряжённого тела и беспокойного ума.

Читать полностью » Офисное сидение бьёт по глюкозе — 10 простых движений меняют картину 18.02.2026 в 14:26

Исследования показали, что короткие физические активности значительно эффективнее для контроля уровня сахара в крови, чем длительная ходьба.

Читать полностью » Фитнес-зал отправлен в отпуск: привычки вне тренажёров сжигают жир быстрее изнурительных тренировок 18.02.2026 в 11:53

Звездный тренер Харли Пастернак объяснил, почему фитнес — не главное для похудения, и назвал простые шаги для здорового снижения веса.

Читать полностью » Лёгкий вес разжигает мышцы, тяжёлый ставит рекорды: как совместить оба без перетренированности 17.02.2026 в 17:22

Легкие или тяжелые веса — что выбрать для роста мышечной массы и силы? Исследования и советы тренеров помогают взглянуть на силовую тренировку по-новому.

Читать полностью » Всего 10 минут йоги сняли скованность после рабочего дня — тело стало легче 17.02.2026 в 16:49

За десять минут новички и опытные практики могут вернуть лёгкость в тело и избавиться от скованности.

Читать полностью » Обычная стена заменила тренажёры — ноги начали дрожать уже на первой попытке 17.02.2026 в 10:05

За обычными приседаниями у стены скрывается масса преимуществ для ваших мышц и суставов. Убедитесь сами.

Читать полностью » Скакалка против лишнего веса: интервальная схема заставляет таять калории без дорогих абонементов 17.02.2026 в 9:19

Жиросжигающая тренировка со скакалкой сочетает кардио и силовые упражнения, развивает выносливость и координацию и подходит для любого уровня подготовки.

Читать полностью »

Новости
Наука
Подо льдами Антарктиды нашли "гравитационную дыру": притяжение там слабее обычного
Красота и здоровье
Самолёт, корабль или авто — всё равно штормит: средства, которые спасают от укачивания в пути
Авто и мото
Лось на дороге диктует правила: водителю остаётся одно — иначе встреча закончится дорого
Недвижимость
Пол выглядит идеально, но звучит как сцена в театре: ошибки монтажа раскрываются слишком поздно
Еда
Беру курицу и горсть орехов — салат за 5 минут "сносит крышу": теперь на обед только так
Красота и здоровье
Светлые волосы Памелы Андерсон производят фурор — один нюанс в уходе решает всё
Садоводство
Замиокулькас годами не даёт новых побегов — одна ошибка в уходе "замораживает" рост
Недвижимость
Белые шторы уходят в прошлое — в 2026 году окна «одевают» совсем иначе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet