Четыре тренировки в неделю меняют тело быстрее — 4-дневный сплит убирает хаос из зала

Четыре тренировки в неделю могут снять вечный вопрос "что делать сегодня" и превратить занятия в понятную систему. Такой подход помогает распределить нагрузку так, чтобы мышцы успевали восстановиться, а прогресс не упирался в хаос. Вариантов разбиения много, и их можно подстроить под набор мышц, снижение веса или общий тонус. Об этом сообщает Women's Health.

Что такое 4-дневный сплит и кому он подходит

4-дневный сплит — это программа, где у вас заранее запланированы четыре тренировочных дня без повторения одного и того же формата дважды за неделю. Обычно дни делят по группам мышц или по типу движений, чтобы каждая зона получала нагрузку и отдых в нужной пропорции. Такой режим особенно удобен тем, кто хочет тренироваться регулярно, но не готов жить в зале: остаётся три дня для восстановления, работы, семьи и лёгкой активности.

Сплит также снижает риск перетренированности: вы не "добиваете" одни и те же мышцы подряд, а приходите на тренировку более свежими. По словам тренеров, это повышает качество техники и помогает держать общий объём нагрузки без перегрузки слабых мест.

Как разделить дни под цель

Если приоритет — гипертрофия, логично строить недели вокруг конкретных групп: например, спина/бицепс, грудь/трицепс, ноги, плечи+кор. Если цель — общая форма и функциональность, часто выбирают схему "верх/низ" или "толкай/тяни", чтобы тренировать движения, которые встречаются в быту и спорте. В обоих случаях ключевой принцип один: прогресс обеспечивается не только регулярностью, но и постепенным усложнением — весом, количеством подходов, плотностью работы или сокращением отдыха.

Важно учитывать и календарь. Слишком длинные перерывы ломают ритм, а слишком плотная неделя оставляет мало времени на восстановление. Эксперты также советуют контролировать "переменные" и не менять сразу всё: иначе сложно понять, что именно сработало.

"С четырьмя днями, посвящёнными тренировкам, вы действительно можете адаптировать свои тренировки под конкретные цели и движения", — говорит Ротберг.

Пример сплита и что делать в дни отдыха

Один из распространённых вариантов для "общего тела" — построить тренировки вокруг суперсетов: два упражнения подряд с коротким отдыхом. Так экономится время и поддерживается рабочая интенсивность. В верхние дни часто сочетают жимовые движения и тяги, добавляя изолирующие упражнения на руки и плечи. В нижние — приседания, варианты становой, выпады и упражнения на ягодицы, а также элементы на баланс и устойчивость корпуса.