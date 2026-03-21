Российская фотоника выходит из тени: Бауманка открывает доступ к технологиям передачи данных светом

Московский государственный технический университет имени Баумана объявил о старте приема заявок на безвозмездное производство фотонных интегральных схем. Инициатива ориентирована на представителей научного сообщества и индустриальных партнеров, заинтересованных в тестировании технологий передачи данных с помощью света, а не электрических сигналов. В рамках пилотного проекта университет планирует выпустить до 100 кристаллов для внешних заказчиков, полностью покрывая расходы на их изготовление. Заявки от проектных групп принимаются до 30 мая текущего года.

Технология производства и возможности для ученых

Фотонные приборы отличаются от классических полупроводниковых микросхем принципом передачи информации. Вместо движения электронов данные перемещаются по специальным волноводам, которые направляют световые импульсы. Такая архитектура обеспечивает значительный прирост скорости обработки сигналов и снижает общее энергопотребление вычислительных систем.

Для оптимизации затрат на производство МГТУ им. Баумана использует метод объединения нескольких проектов на одной кремниевой пластине. Такой подход позволяет распределить ресурсы и сделать сложные технологические процессы доступными для исследовательских команд, которые ранее не имели возможности заказать изготовление прототипов из-за высокой стоимости услуг.

Перспективы фотоники в микроэлектронике

Роль фотонных чипов в ближайшем будущем может стать фундаментальной, особенно в сегменте ускорения вычислений для искусственного интеллекта. Оптические сопроцессоры способны выступать в качестве альтернативы дефицитным графическим ускорителям, позволяя создавать высокопроизводительные системы без опоры на импортируемую компонентную базу.

Эксперты отмечают, что использование света для передачи данных — это не только замена текущих решений, но и дополнение классической архитектуры. В долгосрочной перспективе гибридные устройства, использующие фотонику для связи ядер и электронику для вычислений, станут основой для новых поколений суперкомпьютеров и систем беспилотного управления.

Комплексное сопровождение разработок

Помимо самого изготовления чипов, университет предоставляет разработчикам полный цикл технического сопровождения. Заказчики могут рассчитывать на помощь экспертов на этапах моделирования архитектуры, проектирования топологии и итоговой сборки готовых устройств в корпусах. Такой подход минимизирует риски ошибок при переносе теоретических расчетов на реальный кристалл.

Прием заявок открыт для всех заинтересованных организаций до конца весны. Учитывая ограниченное количество доступных мест в пилотной квоте, научным группам рекомендуется заранее подготовить необходимую документацию для участия в программе создания передовых фотонных интегральных схем.