Размером с ноготь, возрастом почти 300 млн лет: что скрывала пещера в Оклахоме

Найти окаменевшую кожу — редкость даже для крупных музеев, а здесь учёным попался фрагмент размером с ноготь. Он пролежал в пещерных отложениях почти три сотни миллионов лет и сохранил рисунок чешуи. Такая находка помогает понять, как первые наземные позвоночные защищались от высыхания и жили вдали от воды. Об этом сообщает Earth. com.

Где нашли древнейшую кожу

Фрагмент обнаружили в пещерной системе Ричардс-Спур в Оклахоме. Исследователи датируют его примерно 289 миллионами лет, и это делает образец старше любой окаменевшей кожи, описанной ранее. Команда из Университета Торонто в Миссиссоге (UTM) просеивала осадки, которыми были заполнены полости пещеры, и среди множества частиц заметила крошечное тёмное пятно, пережившее "жёсткую" обработку при сортировке.

Работу возглавил магистрант-палеонтолог Итан Д. Муни. Его интересует, как особенности кожи и скелета помогали ранним рептилиям жить дальше от водоёмов и не терять влагу слишком быстро.

Почему мягкие ткани почтиже золота для палеонтологов

Кожа почти всегда исчезает через несколько дней после смерти животного: её разрушают микробы и падальщики. Поэтому в палеонтологической летописи чаще остаются кости и зубы, а оригинальные мягкие ткани попадаются лишь в исключительных условиях. В Ричардс-Спур сохранность осложнялась тем, что останки нередко попадали внутрь пещеры потоками воды: ливни, похожие на муссонные, смывали туши и кости в трещины и грязь, из-за чего находки часто оказываются разрозненными.

Как пещера "законсервировала" кожу

Ключевую роль сыграли липкие углеводороды — по сути, нефть, которая проникла в пещерный ил и покрыла захороненные остатки. Такая плёнка перекрывает доступ кислорода и воды к микроорганизмам и тормозит распад. Дополнительно помогали карманы с низким содержанием кислорода в осадке. При этом смола могла "смазать" часть химических следов, поэтому изучать исходную биохимию кожи оказалось трудно.

Что увидели под микроскопом

Под увеличением фрагмент выглядел как "каменистая" кожа рептилии: с морщинками, напоминающими современные крокодильи покровы. Образец был толщиной примерно с человеческий волос, поэтому подготовка требовала ювелирной аккуратности — одна царапина могла стереть рисунок навсегда. Учёные описывают ряды чешуек и тонкие "шарнирные" зоны между ними: в этих участках поверхность могла сгибаться, оставаясь прочной на остальной площади. Такой дизайн намекает, что многие базовые схемы рептильной чешуи закрепились очень рано и затем оставались стабильными.

Кому могла принадлежать эта кожа

Скелета рядом не оказалось, поэтому исследователи сравнивали текстуру с животными, уже известными из этой местности. По их версии, наиболее вероятный кандидат — Captorhinus aguti, небольшая ящерицеподобная рептилия, часто встречающаяся в этой пещерной системе. При этом команда допускает, что отдельные кожные участки могли принадлежать и разным видам, поскольку их находили раздельно.

Зачем это важно для истории жизни на суше

Находка относится к амниотам — позвоночным, чьи эмбрионы развиваются в защитных оболочках. Их успех на суше зависел не только от "правильного" яйца: нужен был и внешний покров, который удерживает воду и защищает от внешней среды. Современная кожа рептилий как раз работает как барьер — ограничивает потерю влаги и помогает блокировать патогены благодаря затвердевшему внешнему слою. Если в столь древнем фрагменте уже видна привычная структура чешуи и гибких границ, значит, водосберегающий "план" появился очень рано.

Микроскопия показала, что это был не плоский отпечаток, а трёхмерный слепок, позволивший рассмотреть толщину и складки. Учёные делали крошечные срезы для гистологии, отделяя внешний слой от более глубокой опоры, однако химический состав оригинальной кожи восстановить полностью не удалось — смола одновременно спасла ткань и усложнила анализ.

"Эти окаменелости также служат бесценными справочниками для палеонтологических реконструкций", — писал Муни.

В перспективе исследователям нужны находки, которые удастся надёжно связать с конкретными скелетами: тогда можно будет понять, где на теле располагались разные типы чешуи и как именно они помогали ранним рептилиям двигаться и выживать. Исследование опубликовано в журнале Current Biology, и теперь пещера Ричардс-Спур становится ещё более важной точкой для поиска редких следов мягких тканей.