Чёрная мамба — ядовитая змея
© commons.wikimedia.org by TimVickers is licensed under Public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована вчера в 23:55

Змея-парадокс, которую нашли случайно: как крошечные позвонки раскрыли тайны древних водных чудовищ

Исследование выявило новый вид змей в окаменелостях Англии — Георгалис

Открытие Paradoxophidion richardoweni стало неожиданным напоминанием о том, как легко редкие ископаемые могут десятилетиями оставаться незамеченными. Вымершая змея, найденная ещё в начале 1980-х на южном побережье Англии, лишь недавно получила научное имя и стала ключом к пониманию ранних этапов эволюции современных змей. Её крошечные позвонки, пролежавшие в музейных коллекциях больше сорока лет, теперь открывают новое направление исследований, важное для реконструкции древних экосистем и происхождения крупнейшей группы рептилий — ценофидий.

Новая страница в истории древних змей

На утёсе Хордл-Клифф, известном обилием окаменелостей со времён эоцена, в 1981 году обнаружили небольшой фрагмент позвоночника. Долгое время этот материал оставался практически без внимания: позвонки длиной в несколько миллиметров казались слишком фрагментарными. Лишь современные методы позволили рассмотреть их подробнее и определить, что перед учёными — представитель ранее неизвестного рода.

Выяснилось, что Paradoxophidion richardoweni жил около 37 миллионов лет назад, в период, когда климат Великобритании был значительно теплее и влажнее. В это время змеи встречались здесь гораздо чаще, и палеонтологическая летопись региона постепенно раскрывает, насколько разнообразной была фауна далёкого прошлого.

"Моей детской мечтой было посетить Музей естественной истории, не говоря уже о проведении там исследований", — рассказал ведущий автор работы, Георгиос Георгалис.

Исследователь подчёркивает, что находка особенно ценна, поскольку относится к раннему этапу развития ценофидий — группы, включающей почти всех современных змей.

Парадоксальная мозаика признаков

Название Paradoxophidion ("парадоксальная змея") отражает необычное сочетание характеристик, которые обычно встречаются у разных линий ценофидий. Такой "мозаичный" набор признаков даёт редкую возможность увидеть, как могли выглядеть самые древние представители этой огромной группы рептилий.

Позвонки не содержат информации о питании или образе жизни, однако они показали явное сходство с акрохордидами — древней ветвью современных водных змей. Это породило гипотезу о возможном водном образе жизни Paradoxophidion, хотя доказательств пока недостаточно.

Сравнение: Paradoxophidion и современные акрохордиды

Признак Paradoxophidion Акрохордиды сегодня
Возраст 37 млн лет Современные виды
Среда обитания Неизвестна, возможно водная Водная
Морфология позвонков Мозаичная, переходная Устойчивая, специализированная
Распространение Южное побережье Англии Юго-Восточная Азия, Северная Австралия

Как учёные изучают древние находки

  1. Сканируют фрагменты с помощью КТ.

  2. Создают 3D-модели для детализации структуры.

  3. Сравнивают позвонки с коллекциями других видов.

  4. Оцифровывают данные и открывают доступ исследователям по всему миру.

  5. Проводят морфологические и филогенетические анализы.

"Мы использовали эти компьютерные томограммы для создания трёхмерных моделей окаменелостей", — добавляет соавтор исследования Марк Джонс.

Эти цифровые копии позволяют рассматривать даже мельчайшие особенности костей, не подвергая оригиналы риску повреждения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оценивать только крупные находки.
    → Последствие: пропуск древних видов, важных для эволюционной карты.
    → Альтернатива: регулярное пересмотрение старых коллекций и использование КТ-сканирования.
  • Ошибка: полагать, что мелкие позвонки неинформативны.
    → Последствие: утрата данных о ранних ветвях эволюции.
    → Альтернатива: применять высокоточные методы классификации.
  • Ошибка: ограничиваться изучением черепов.
    → Последствие: неполное понимание морфологии змей.
    → Альтернатива: строить полный профиль на основе всех доступных костей.

А что если будут найдены новые экземпляры?

Если удастся обнаружить череп или дополнительные фрагменты, исследователи смогут уточнить рацион, среду обитания, размеры и место Paradoxophidion в генеалогическом древе. Это особенно важно, поскольку ранняя эволюция ценофидий до сих пор плохо изучена.

Плюсы и минусы методов изучения ископаемых змей

Метод Плюсы Минусы
КТ-сканирование Высокая детализация Дорогая техника
Традиционная морфология Глубокий опыт сравнения Ограничено сохранностью образцов
3D-моделирование Доступность для коллег по миру Требуются навыки обработки данных
Полевые раскопки Возможность новых находок Непредсказуемость результатов

FAQ

Как определить вид по нескольким позвонкам?
Сравнивают форму, пропорции, изгибы и характерные элементы позвонков с известными видами.

Сколько времени занимает описание нового вида?
От нескольких месяцев до нескольких лет — зависит от сложности материала и объёма сравнения.

Что лучше для изучения: череп или позвонки?
Череп более информативен, но позвонки надёжнее сохраняются и чаще встречаются.

Исторический контекст

Начало XIX века — здесь собирает находки Барбара Родон-Гастингс.

Средина XIX века — Ричард Оуэн описывает первые змеи региона.

1981 год — обнаружение позвонков Paradoxophidion.

Сегодня — вид официально описан благодаря новым технологиям.

