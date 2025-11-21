Скрытая угроза: почему электростанции опасны для 21 миллиона американцев

Загрязнение, возникающее в процессе добычи и сжигания ископаемого топлива, давно стало одной из главных экологических проблем. Тем не менее, многие не задумываются, что этапы, связанные с транспортировкой, хранением и переработкой нефти и газа, также оказывают серьезное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Эти промежуточные этапы составляют важную часть цепочки поставок ископаемого топлива, и влияние этих процессов на людей, проживающих рядом с такими объектами, остается малоизученным.

Влияние энергетической инфраструктуры на здоровье

Последние исследования, проведенные учеными Бостонского университета, позволяют оценить, сколько людей проживает вблизи объектов энергетической инфраструктуры и насколько это может быть опасно для их здоровья. Согласно анализу, около 46,6 миллиона человек в континентальной части США живут в пределах 1,6 километра от хотя бы одного объекта энергетической инфраструктуры. Это 14,1% всего населения.

Примечательно, что воздействие, которое оказывают объекты, расположенные на промежуточных этапах цепочки поставок ископаемого топлива, изучено значительно хуже, чем влияние объектов конечного потребления, таких как электростанции и нефтедобывающие установки. В то время как в местах добычи нефти и газа часто наблюдаются высокие уровни загрязнения воздуха, в местах хранения, транспортировки и переработки ископаемого топлива тоже фиксируются выбросы вредных веществ, таких как летучие органические соединения.

"Это исследование помогает нам оценить общий масштаб потенциальной проблемы и дает старт более глубокому пониманию того, какие именно опасности существуют и сколько людей подвержены этим рискам", — отметил доцент кафедры гигиены окружающей среды Школы общественного здравоохранения Бостонского университета Джонатан Буонокоре.

Как различается влияние в зависимости от типа инфраструктуры

Исследователи также определили, как влияет расположение определенных объектов на население. Выяснилось, что практически 21 миллион человек проживают вблизи объектов конечного потребления энергии, таких как электростанции, более 20 миллионов — вблизи нефтяных и газовых скважин. Это можно объяснить высокой концентрацией таких объектов в районах с низкой плотностью населения. Меньшее количество людей проживает рядом с нефтеперерабатывающими заводами или транспортными объектами.

Важно, что загрязнение воздуха и других компонентов окружающей среды может происходить на каждом из этих этапов: от постоянных выбросов до утечек газа или нефти, что негативно сказывается на здоровье людей, живущих поблизости.

"Загрязнение может быть вызвано каждым из этих этапов: постоянным загрязнением, утечками газа или выбросами, когда газ или нефть бесконтрольно вытекают из скважины", — добавила старший автор исследования Мэри Уиллис.

Экологическое неравенство

В ходе исследования также выявилось, что наибольшее воздействие испытывают те, кто живет в районах с преобладанием небелого населения. Это экологическое неравенство также подтверждается предыдущими исследованиями, которые показывают, что такие районы часто расположены вблизи объектов добычи ископаемого топлива.

Еще одним важным аспектом является то, что большинство людей, проживающих рядом с объектами энергетической инфраструктуры, находятся в крупных городах. Например, почти 90% людей, которые живут рядом с объектами конечного потребления, транспортировки и переработки, проживают в городах.

Размещение объектов энергетической инфраструктуры и плотность населения

Анализ показал, что объекты инфраструктуры для хранения ископаемого топлива чаще всего расположены в густонаселённых районах. В среднем на один объект инфраструктуры хранения приходится 2900 человек в радиусе одной мили, в то время как на объект добычи — всего 17 человек. Это объясняется тем, что пункты добычи расположены в отдалённых районах, где плотность населения невысока, в то время как хранилища находятся ближе к населённым пунктам.

"Если местный политик в городской местности проявит интерес к снижению воздействия, он может получить наибольшую отдачу на единицу инфраструктуры, если сосредоточится на хранении", — отметил Джонатан Буонокоре.

Роль новой базы данных

Для того чтобы провести такое исследование, ученые использовали новую базу данных индексов воздействия энергетической инфраструктуры (EI3), которая объединяет информацию из местных, региональных и федеральных источников. До этого данные о воздействии инфраструктуры на здоровье были раздроблены и часто недоступны, что затрудняло анализ. Теперь эта информация доступна в открытом доступе через Harvard Dataverse, что позволяет проводить более точные исследования и разрабатывать политику на основе данных.

"Это первый шаг к проведению более глубоких медицинских исследований с использованием этих данных", — сказал Джонатан Буонокоре.

Будущие шаги и влияние на политику

Завершая исследование, группа ученых подчеркнула необходимость разработки новой политики в области экологического здравоохранения. В частности, они предлагают использовать полученные данные для мониторинга загрязнений, таких как загрязнение воздуха, воды, шума и света вблизи объектов энергетической инфраструктуры. Это позволит разрабатывать более эффективные меры по защите здоровья людей и минимизации воздействия загрязняющих веществ.

"Мы — первая группа, которая рассматривает это как интегрированную систему. Количественно оценивая все эти факторы одновременно, мы потенциально можем в перспективе напрямую сравнить: каково влияние на здоровье проживания рядом с местом добычи и рядом с местом хранения?" — сказала Мэри Уиллис.

Сравнение типов объектов энергетической инфраструктуры

Тип объекта Количество людей рядом (в пределах 1,6 км) Основные риски Плотность населения Электростанции (конечное потребление) 21 млн человек Загрязнение воздуха и воды Высокая (90% — в городах) Нефтедобывающие скважины 20 млн человек Утечки газа, загрязнение воды Низкая (в отдалённых районах) Объекты хранения 6 млн человек Загрязнение воздуха, утечки Высокая (в городах) Нефтеперерабатывающие и транспортные объекты Меньше людей Загрязнение воздуха, выбросы Средняя плотность

Неприятные запахи, шум и загрязнение воздуха, исходящие от объектов энергетической инфраструктуры, могут существенно ухудшить качество сна и психоэмоциональное состояние людей.

