Капитаната на грани: регион рискует превратиться в зону добычи нефти и газа — жители уже бьют тревогу
Капитаната снова оказалась в центре бурных споров о будущем энергетики. Регион, известный своими зелёными холмами и плодородными землями, рискует стать зоной активной добычи углеводородов. С тревогой об этом говорит Арчи Мария Скиная из Фоджи, подчёркивая, что возобновление интереса к нефти и газу несёт прямую угрозу местной экологии, сельскому хозяйству и здоровью жителей. По её словам, регион уже десятилетиями несёт бремя экологического давления, и новые проекты только усугубят ситуацию. Об этом сообщает immediato.net.
Энергетический ренессанс или шаг назад
Публикация "Официального бюллетеня по углеводородам и геотермальной энергии" осенью 2025 года показала: в одной лишь провинции Фоджа действует свыше 1140 квадратных километров объектов, связанных с разведкой и добычей углеводородов. После приостановки программы "Питесаи" — Плана энергетического перехода — энергетические компании получили новую свободу действий. Государство, под лозунгом "укрепления энергетической независимости", выдало более тридцати лицензий на добычу газа и нефти. Однако, как подчёркивает Арчи, под красивыми формулировками скрывается возврат к старой модели зависимости от ископаемого топлива, которая противоречит международным экологическим соглашениям и целям по сокращению выбросов.
География бурения: от гор до равнин
Современные проекты охватывают огромные территории — от Деличето до Сан-Северо. Только три разрешения на геологоразведку занимают свыше 200 км², включая муниципалитеты Роккетта-Сант-Антонио, Сант-Агата-ди-Пулья, Альберона и другие. Помимо этого, пять концессий на эксплуатацию месторождений (около 171 км²) действуют в районах Лучера, Тертивери, Торренте Челоне и Массерия Гроттавеккья. Работы ведут крупные компании — Eni, Gas Plus Italiana, Energean и Canoel Italia.
Не остались в стороне и старые промышленные участки. Шесть концессий, где добыча была приостановлена, остаются под контролем компаний и ждут нового запуска. Их общая площадь — более 670 км². Эти "спящие" месторождения простираются от Канделы до Массерии Акуасальсы и от Пекораро до Седии-д'Орландо, создавая сложную сеть объектов, способных в любой момент вернуться к активной эксплуатации.
Экономическая несбалансированность и роль субсидий
На конференции COP30 правительство Италии представило обновлённый Каталог экологически вредных субсидий (SAD) — почти 25 миллиардов евро ежегодно. По мнению Arci, эти средства фактически поддерживают загрязняющие отрасли, снижая стимулы для развития чистой энергетики. Ассоциация обращает внимание на абсурдные льготы: малорентабельные скважины освобождаются от налогов. Таким образом, компании, добывающие меньше, оказываются в более выгодном положении. Это, по словам экспертов, тормозит переход к возобновляемым источникам энергии и искажает саму логику рыночной конкуренции.
"Если вы мало добываете, я вас вознаграждаю. Это искажение, которое не имеет смысла", — отметил президент Arci Тонино Сольдо.
Угрозы для природы и сельского хозяйства
Главная опасность для региона — в изменении природного баланса. Бурение и добыча нефти могут привести к просадке почв, нарушению гидрологического режима, загрязнению водоносных горизонтов. Кроме того, промышленные объекты разрушают визуальную гармонию ландшафта, ухудшая туристическую привлекательность территорий, где сельский туризм и виноделие — важные источники дохода. Не стоит забывать и о рисках для воздуха: утечки газа и сжигание попутных углеводородов ухудшают качество атмосферы.
Дауния, богатая плодородными землями, исторически развивалась как регион земледельцев. Любое вмешательство в почвы или водные ресурсы может нанести ущерб урожайности и изменить экологический облик местности, что приведёт к экономическим потерям.
Сравнение: ископаемая и "зелёная" энергетика
|Параметр
|Ископаемое топливо
|Возобновляемая энергия
|Экологическое воздействие
|Высокое, сопровождается выбросами CO₂
|Минимальное, снижает углеродный след
|Зависимость от импорта
|Сохраняется
|Сокращается
|Долгосрочная устойчивость
|Низкая
|Высокая
|Влияние на местные сообщества
|Угроза здоровью и экологии
|Создание "зелёных" рабочих мест
|Инвестиционная привлекательность
|Снижается
|Быстро растёт
Как перейти к устойчивой энергетике: пошаговый план
|Действие
|Инструменты / Примеры
|Провести энергетический аудит регионов
|Платформы Enea, GSE
|Внедрить солнечные панели в сельхозпредприятиях
|Программы Agrisolare, Conto Energia
|Создать кооперативы по производству "зелёной" энергии
|Энергетические сообщества (CER)
|Обновить инфраструктуру водоснабжения и ирригации
|Технологии Smart Water
|Снизить зависимость от газа через биометан
|Проекты Eni Biogas и региональные фермы
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка → Ставка на газ как "мостовое топливо".
Последствие → Продление зависимости от углеводородов и рост выбросов.
Альтернатива → Инвестиции в солнечную и ветровую энергетику.
- Ошибка → Игнорирование рекультивации старых месторождений.
Последствие → Загрязнение почв и подземных вод.
Альтернатива → Использование европейских фондов на восстановление ландшафта.
- Ошибка → Недооценка общественного мнения.
Последствие → Протесты и политические конфликты.
Альтернатива → Вовлечение местных сообществ в принятие решений.
А что если бурение не остановят?
Если добыча продолжится, регион столкнётся с постепенной деградацией природных ресурсов. Потеря туристической привлекательности и ухудшение здоровья населения приведут к снижению доходов и оттоку молодёжи. Однако, если правительство изменит стратегию, Капитаната может стать модельным регионом по переходу на устойчивые технологии — примером того, как сельское хозяйство и возобновляемая энергетика могут сосуществовать.
Плюсы и минусы
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Экономика
|Временный рост инвестиций
|Зависимость от мировых цен
|Экология
|Технологии контроля выбросов
|Загрязнение воздуха и почв
|Социальный фактор
|Новые рабочие места
|Угроза здоровью населения
|Энергетика
|Рост внутреннего производства
|Замедление "зелёного" перехода
FAQ
Как выбрать источник энергии для бизнеса?
Лучше ориентироваться на долгосрочные выгоды: солнечные панели и биогазовые установки окупаются за 5-7 лет, снижая расходы на энергию.
Сколько стоит установка солнечной станции в регионе Фоджа?
В среднем от 900 до 1300 евро за кВт мощности. Европейские программы компенсируют до 50% затрат.
Что лучше: биометан или природный газ?
Биометан экологичнее и производится из отходов сельского хозяйства, снижая выбросы парниковых газов.
Мифы и правда
Миф: Газ — чистое топливо.
Правда: Он выделяет меньше CO₂, чем уголь, но остаётся источником метана, усиливающего парниковый эффект.
Миф: Нефтяные проекты создают тысячи рабочих мест.
Правда: Большинство из них временные, а "зелёная" энергетика обеспечивает стабильные рабочие позиции.
Миф: Малые месторождения безопасны.
Правда: Даже небольшие скважины могут вызвать утечку химикатов и разрушение грунта.
Исторический контекст
В 1950–1970-х годах добыча нефти в Италии считалась символом индустриального прогресса. Но уже в 1980-х начались первые споры о вреде для окружающей среды. Капитаната, как и другие регионы юга, стала полигоном для промышленных экспериментов, результатом которых стало ухудшение качества почв и воды. С тех пор идея "энергетического возрождения" здесь воспринимается с опаской — слишком высока цена.
Три интересных факта
-
В Деличето в 1960-х годах проводились первые тесты на добычу газа, но проект был остановлен из-за нестабильности почвы.
-
Фоджа — один из лидеров Италии по производству солнечной энергии: в регионе установлено свыше 2000 фотоэлектрических станций.
-
На месте старых скважин в Мотта-Монтекорвино сегодня создаются парки и экотропы — пример удачной рекультивации.
Сон и психология
Экологи отмечают, что длительное пребывание рядом с промышленными зонами повышает уровень тревожности и ухудшает качество сна. Шум, вибрации и загрязнение воздуха воздействуют не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние. Психологи советуют компенсировать это пребыванием на природе и дыхательными практиками.
