Капитаната на грани: регион рискует превратиться в зону добычи нефти и газа — жители уже бьют тревогу

Капитаната снова оказалась в центре бурных споров о будущем энергетики. Регион, известный своими зелёными холмами и плодородными землями, рискует стать зоной активной добычи углеводородов. С тревогой об этом говорит Арчи Мария Скиная из Фоджи, подчёркивая, что возобновление интереса к нефти и газу несёт прямую угрозу местной экологии, сельскому хозяйству и здоровью жителей. По её словам, регион уже десятилетиями несёт бремя экологического давления, и новые проекты только усугубят ситуацию. Об этом сообщает immediato.net.

Энергетический ренессанс или шаг назад

Публикация "Официального бюллетеня по углеводородам и геотермальной энергии" осенью 2025 года показала: в одной лишь провинции Фоджа действует свыше 1140 квадратных километров объектов, связанных с разведкой и добычей углеводородов. После приостановки программы "Питесаи" — Плана энергетического перехода — энергетические компании получили новую свободу действий. Государство, под лозунгом "укрепления энергетической независимости", выдало более тридцати лицензий на добычу газа и нефти. Однако, как подчёркивает Арчи, под красивыми формулировками скрывается возврат к старой модели зависимости от ископаемого топлива, которая противоречит международным экологическим соглашениям и целям по сокращению выбросов.

География бурения: от гор до равнин

Современные проекты охватывают огромные территории — от Деличето до Сан-Северо. Только три разрешения на геологоразведку занимают свыше 200 км², включая муниципалитеты Роккетта-Сант-Антонио, Сант-Агата-ди-Пулья, Альберона и другие. Помимо этого, пять концессий на эксплуатацию месторождений (около 171 км²) действуют в районах Лучера, Тертивери, Торренте Челоне и Массерия Гроттавеккья. Работы ведут крупные компании — Eni, Gas Plus Italiana, Energean и Canoel Italia.

Не остались в стороне и старые промышленные участки. Шесть концессий, где добыча была приостановлена, остаются под контролем компаний и ждут нового запуска. Их общая площадь — более 670 км². Эти "спящие" месторождения простираются от Канделы до Массерии Акуасальсы и от Пекораро до Седии-д'Орландо, создавая сложную сеть объектов, способных в любой момент вернуться к активной эксплуатации.

Экономическая несбалансированность и роль субсидий

На конференции COP30 правительство Италии представило обновлённый Каталог экологически вредных субсидий (SAD) — почти 25 миллиардов евро ежегодно. По мнению Arci, эти средства фактически поддерживают загрязняющие отрасли, снижая стимулы для развития чистой энергетики. Ассоциация обращает внимание на абсурдные льготы: малорентабельные скважины освобождаются от налогов. Таким образом, компании, добывающие меньше, оказываются в более выгодном положении. Это, по словам экспертов, тормозит переход к возобновляемым источникам энергии и искажает саму логику рыночной конкуренции.

"Если вы мало добываете, я вас вознаграждаю. Это искажение, которое не имеет смысла", — отметил президент Arci Тонино Сольдо.

Угрозы для природы и сельского хозяйства

Главная опасность для региона — в изменении природного баланса. Бурение и добыча нефти могут привести к просадке почв, нарушению гидрологического режима, загрязнению водоносных горизонтов. Кроме того, промышленные объекты разрушают визуальную гармонию ландшафта, ухудшая туристическую привлекательность территорий, где сельский туризм и виноделие — важные источники дохода. Не стоит забывать и о рисках для воздуха: утечки газа и сжигание попутных углеводородов ухудшают качество атмосферы.

Дауния, богатая плодородными землями, исторически развивалась как регион земледельцев. Любое вмешательство в почвы или водные ресурсы может нанести ущерб урожайности и изменить экологический облик местности, что приведёт к экономическим потерям.

Сравнение: ископаемая и "зелёная" энергетика

Параметр Ископаемое топливо Возобновляемая энергия Экологическое воздействие Высокое, сопровождается выбросами CO₂ Минимальное, снижает углеродный след Зависимость от импорта Сохраняется Сокращается Долгосрочная устойчивость Низкая Высокая Влияние на местные сообщества Угроза здоровью и экологии Создание "зелёных" рабочих мест Инвестиционная привлекательность Снижается Быстро растёт

Как перейти к устойчивой энергетике: пошаговый план

Действие Инструменты / Примеры Провести энергетический аудит регионов Платформы Enea, GSE Внедрить солнечные панели в сельхозпредприятиях Программы Agrisolare, Conto Energia Создать кооперативы по производству "зелёной" энергии Энергетические сообщества (CER) Обновить инфраструктуру водоснабжения и ирригации Технологии Smart Water Снизить зависимость от газа через биометан Проекты Eni Biogas и региональные фермы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка → Ставка на газ как "мостовое топливо".

Последствие → Продление зависимости от углеводородов и рост выбросов.

Альтернатива → Инвестиции в солнечную и ветровую энергетику.

→ Ставка на газ как "мостовое топливо". Последствие → Продление зависимости от углеводородов и рост выбросов. Альтернатива → Инвестиции в солнечную и ветровую энергетику. Ошибка → Игнорирование рекультивации старых месторождений.

Последствие → Загрязнение почв и подземных вод.

Альтернатива → Использование европейских фондов на восстановление ландшафта.

→ Игнорирование рекультивации старых месторождений. Последствие → Загрязнение почв и подземных вод. Альтернатива → Использование европейских фондов на восстановление ландшафта. Ошибка → Недооценка общественного мнения.

Последствие → Протесты и политические конфликты.

Альтернатива → Вовлечение местных сообществ в принятие решений.

А что если бурение не остановят?

Если добыча продолжится, регион столкнётся с постепенной деградацией природных ресурсов. Потеря туристической привлекательности и ухудшение здоровья населения приведут к снижению доходов и оттоку молодёжи. Однако, если правительство изменит стратегию, Капитаната может стать модельным регионом по переходу на устойчивые технологии — примером того, как сельское хозяйство и возобновляемая энергетика могут сосуществовать.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы Экономика Временный рост инвестиций Зависимость от мировых цен Экология Технологии контроля выбросов Загрязнение воздуха и почв Социальный фактор Новые рабочие места Угроза здоровью населения Энергетика Рост внутреннего производства Замедление "зелёного" перехода

FAQ

Как выбрать источник энергии для бизнеса?

Лучше ориентироваться на долгосрочные выгоды: солнечные панели и биогазовые установки окупаются за 5-7 лет, снижая расходы на энергию.

Сколько стоит установка солнечной станции в регионе Фоджа?

В среднем от 900 до 1300 евро за кВт мощности. Европейские программы компенсируют до 50% затрат.

Что лучше: биометан или природный газ?

Биометан экологичнее и производится из отходов сельского хозяйства, снижая выбросы парниковых газов.

Мифы и правда

Миф: Газ — чистое топливо.

Правда: Он выделяет меньше CO₂, чем уголь, но остаётся источником метана, усиливающего парниковый эффект.

Миф: Нефтяные проекты создают тысячи рабочих мест.

Правда: Большинство из них временные, а "зелёная" энергетика обеспечивает стабильные рабочие позиции.

Миф: Малые месторождения безопасны.

Правда: Даже небольшие скважины могут вызвать утечку химикатов и разрушение грунта.

Исторический контекст

В 1950–1970-х годах добыча нефти в Италии считалась символом индустриального прогресса. Но уже в 1980-х начались первые споры о вреде для окружающей среды. Капитаната, как и другие регионы юга, стала полигоном для промышленных экспериментов, результатом которых стало ухудшение качества почв и воды. С тех пор идея "энергетического возрождения" здесь воспринимается с опаской — слишком высока цена.

Три интересных факта

В Деличето в 1960-х годах проводились первые тесты на добычу газа, но проект был остановлен из-за нестабильности почвы. Фоджа — один из лидеров Италии по производству солнечной энергии: в регионе установлено свыше 2000 фотоэлектрических станций. На месте старых скважин в Мотта-Монтекорвино сегодня создаются парки и экотропы — пример удачной рекультивации.

Сон и психология

Экологи отмечают, что длительное пребывание рядом с промышленными зонами повышает уровень тревожности и ухудшает качество сна. Шум, вибрации и загрязнение воздуха воздействуют не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние. Психологи советуют компенсировать это пребыванием на природе и дыхательными практиками.