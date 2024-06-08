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Число иностранных участников Петербургского юридического форума увеличится в полтора раза
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 10:28

Число иностранных участников Петербургского юридического форума увеличится в полтора раза

В рамках Петербургского юридического форума ожидается в полтора раза больше делегатов, чем в прошлом году, уже получено подтверждение от министра юстиций Китая. Об этом в субботу "Интенфаксу" сообщил глава Минюста Константин Чуйченко.

"В прошлом году у нас было в общей сложности 3 800 участников форума, в этом году, думаю, можно говорить об около 4,5 — 5 тысячах участников", — пояснил Чуйченко.

Министр сообщил, что на предстоящем форуме ожидается участие около 30 министров юстиции из множества стран, включая представителей СНГ, ШОС и БРИКС, а также руководителей юстиционных ведомств арабских государств.

В этом году было принято решение уменьшить число запланированных событий, чтобы сосредоточиться на обсуждении глобальных вопросов правовой политики.

Двенадцатый Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 28 июня.

Фото: kremlin. ru/ SCO summit

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