В рамках Петербургского юридического форума ожидается в полтора раза больше делегатов, чем в прошлом году, уже получено подтверждение от министра юстиций Китая. Об этом в субботу "Интенфаксу" сообщил глава Минюста Константин Чуйченко.
"В прошлом году у нас было в общей сложности 3 800 участников форума, в этом году, думаю, можно говорить об около 4,5 — 5 тысячах участников", — пояснил Чуйченко.
Министр сообщил, что на предстоящем форуме ожидается участие около 30 министров юстиции из множества стран, включая представителей СНГ, ШОС и БРИКС, а также руководителей юстиционных ведомств арабских государств.
В этом году было принято решение уменьшить число запланированных событий, чтобы сосредоточиться на обсуждении глобальных вопросов правовой политики.
Двенадцатый Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 28 июня.
Фото: kremlin. ru/ SCO summit
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