Забытые овощи с бабушкиных грядок: возвращение этих культур кардинально изменило зимние запасы дачников

На старых огородах такие культуры еще помнят по запаху сырой земли, хрусту ботвы под сапогами и плотным мешкам у сарая. Потом их потеснили помидоры, огурцы и картофель, а про часть из них почти забыли. И зря: эти растения дают нормальный урожай, спокойно переносят капризы погоды и нередко идут в дело без лишней возни. Одни держатся до весны, другие выручают на бедной почве, третьи просто добавляют в грядки и на стол новый вкус. Заодно у части культур есть и практичная польза для огорода, если подойти к ним без суеты. Если же на участке уже досаждает тля, отдельно пригодится разбор способов борьбы с тлей.

"Если участок быстро высыхает, а почва бедная, лучше брать культуры, которые не требуют постоянной опеки. Сквош, брюква, пастернак и топинамбур как раз из таких. Они спокойно растут там, где привычные овощи начинают капризничать. Заодно у дачника появляется выбор по вкусу и по срокам хранения". эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Сквош и брюква

Сквош — это разновидность тыквы, которую когда-то охотно держали на участке, а потом почти вытеснили кабачки и обычные тыквы. У него нормальная отдача, лежкость до весны и много вариантов по форме и вкусу. "Баттернат" с ореховым оттенком как раз из той породы, что идет и в суп, и в запекание, и даже в десерт. Для тех, кто хранит яблоки и овощи в погребе, полезно также посмотреть материал о том, как сберечь урожай без ранней порчи.

Брюкву тоже рано списали со счетов. Ее потеснили картофель и репа, хотя культура холод не боится и хорошо идет даже в северных регионах. В ней есть витамин С, калий и клетчатка, а в тушеном виде она получается плотной и мягкой одновременно. Из нее делают и пюре, так что на кухне она спокойно заменяет привычную картошку.

Обе культуры любят место без лишнего размаха, но с нормальной землей и без постоянного пересыхания. Сквош хранится до весны, а брюква выручает там, где лето короткое и резких перепадов хватает с избытком. Для дачника это не экзотика ради вида, а рабочий овощ, который не просит к себе лишнего внимания.

Пастернак и мангольд

Пастернак часто уступал место моркови и сельдерею, хотя у него свой характер и свой вкус. Он сладкий, с ореховой ноткой, и хорошо идет в супы и рагу. В составе есть фолиевая кислота и калий, а еще его ценят за способность расти даже на бедной почве. Если же на грядках чаще спорят не с культурой, а с сорняками и лишними всходами, пригодится разбор по уходу за туей, где тоже хватает нюансов по форме и срокам.

Мангольд, или листовая свекла, заметно дольше держится в сезоне, чем обычная свекла. Его листья жарят, как шпинат, а черешки идут почти как спаржа. У растения еще и внешний вид заметный: стебли бывают красные, желтые и фиолетовые, так что грядка выходит не скучной. Для тех, кто любит, чтобы от посадок был и толк, и вид, это один из самых удобных вариантов.

Обе культуры хорошо работают там, где нужен не только урожай, но и разнообразие. Пастернак добавляет плотный вкус и аромат, а мангольд дает зелень почти все лето. Обычная свекла в этом смысле часто проигрывает по сроку отдачи, и именно поэтому листовую свеклу многие и возвращают на участок.

"Пастернак и мангольд удобны тем, что дают разный результат при довольно простом уходе. Пастернак держится даже на не самой богатой земле, а мангольд тянется все лето и не требует сложной агротехники. Для дачника это шанс не гнаться за модой, а собрать стабильный урожай с понятным вкусом". агроном, эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

Козелец, артишок и топинамбур

Козелец, он же скорцонера или черный корень, многие обходили стороной из-за темной кожуры и возни при чистке. Но внутри у него вкус, который напоминает устрицы или спаржу, а в корнях есть инулин, полезный для кишечника. Хранится он зимой хорошо, так что за сложный внешний вид расплачивается вполне приличным запасом на холодный сезон.

Артишок когда-то считали деликатесом, но выращивать его решались не все. Растение и правда выглядит эффектно, почти как чертополох, а в южных регионах может жить как многолетник. Его ценят за пользу для печени, и именно эта связка — внешний вид плюс съедобная часть — делает его заметным среди заброшенных культур.

Топинамбур, или земляная груша, многие не любят за то, что он быстро расползается по участку. Но у него есть и плюсы: в клубнях есть инулин, он может помогать снижать сахар в крови, а на зиму его даже не обязательно выкапывать. Жареный топинамбур напоминает картошку с ореховым оттенком, и для части огородников это уже веский аргумент.

К этой же группе относят овсяный корень, или козлобородник. Его не любили за долгую готовку, хотя вкус у корней напоминает устрицы или грибы. Он хорошо растет на бедной почве, а корни можно варить, жарить или сушить. Для тех, кто любит запасать овощи на зиму, это не пустяк, а нормальный рабочий вариант.

Ответы на популярные вопросы

Почему эти культуры забыли?

Их вытеснили более привычные овощи, а часть дачников не хотела возиться с чисткой, готовкой или необычной формой корней. Но сами культуры от этого хуже не стали.

Что из них проще всего посадить новичку?

Сквош, брюкву и пастернак. Эти растения не требуют сложного ухода и спокойно растут там, где не каждый овощ дает нормальный результат.

Какие из них лучше хранятся зимой?

Сквош, брюква, козелец и топинамбур. Одни лежат до весны, другие спокойно переживают холод и не теряют вкус.

Есть ли среди них культуры с декоративным видом?

Да, мангольд и артишок. У первого яркие стебли, у второго — заметная форма, и обе культуры могут украсить огород без лишней возни.

Читайте также