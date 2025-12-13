Динозавра знали десятилетиями — но ошибались: один фрагмент раскрыл тайну юрского периода

Иногда самые громкие открытия совершаются не в пустынях и карьерах, а в музейных хранилищах. Окаменелый фрагмент черепа, пролежавший более ста лет в ящике, неожиданно оказался ключом к новому виду гигантского динозавра. Он принадлежал существу, которое жило рядом с известными юрскими гигантами, но долгое время оставалось безымянным. Об этом сообщает научное издание Palaeontologia Electronica.

Находка, которая ждала своего часа

История Athenar bermani началась ещё в 1913 году, когда фрагмент черепа был извлечён из карьера Карнеги на территории современного Национального памятника динозаврам в восточной части штата Юта. Тогда находка получила инвентарный номер CM 26552 и была передана на хранение в Музей естественной истории Карнеги в Питтсбурге.

На протяжении десятилетий этот образец считался частью черепа диплодока — одного из самых узнаваемых длинношеих завроподов позднего юрского периода. Именно на основе этого фрагмента в научных публикациях и учебниках описывали строение мозговой коробки диплодокоидных динозавров, не сомневаясь в правильности атрибуции.

Однако новые методы анализа и расширившийся сравнительный материал заставили учёных пересмотреть старые выводы. Повторное изучение показало, что привычная классификация не выдерживает проверки, как это уже не раз происходило при переоценке ключевых этапов эволюции позвоночных, включая переход к гигантским формам и вертикальную позу древних рептилий.

"В Музее естественной истории Карнеги хранятся одни из самых важных образцов для нашего понимания диплодокоидных завроподовых черепов", — сказал палеонтолог Джон А. Уитлок Колледжа Маунт-Алоизиус и Музея естественной истории Карнеги.

Почему это не диплодок

Современное исследование было сосредоточено на детальном анализе мозговой коробки и части свода черепа. Учёные сравнили CM 26552 с десятками черепов других зауроподов, включая апатозавров, диплодоков и более редкие формы.

Результаты оказались неожиданными: форма отверстий, характер швов и расположение костных элементов не совпадали с тем, что характерно для диплодока. Вместо этого череп демонстрировал набор признаков, свойственных дикреозавридам — группе завроподов, отличавшихся более компактным телосложением.

Одной из самых необычных деталей оказался крошечный костный зубец вдоль черепного шва в задней части головы. Такая структура ранее не описывалась у североамериканских длинношеих динозавров и стала важным диагностическим признаком нового вида.

Дополнительные аргументы дала и форма задней части черепа. В костной крыше обнаружены отверстия, а рядом с челюстным суставом — характерный крючковидный выступ на пластинчатой кости. В совокупности эти признаки убедительно указывали на принадлежность к другой эволюционной линии.

Кто такие дикреозавриды

Дикреозавриды долгое время считались экзотической группой зауроподов, известной в основном по находкам из Южной Америки, Африки и Китая. Они уступали классическим гигантам в размерах, имели более короткие шеи и нередко обладали высокими костными шипами на спине.

Athenar bermani стал первым убедительным представителем этой группы, обнаруженным в Северной Америке. Это открытие расширяет представления о распространении дикреозаврид и показывает, что в позднем юрском периоде они были гораздо более разнообразны и широко расселены, чем предполагалось ранее.

Подобные уточнения эволюционных связей напоминают и о других случаях, когда пересмотр старых данных менял научную картину, как это происходило при анализе того, чем одомашнивание отличается от приручения и какие механизмы лежат в основе долгосрочных изменений вида.

Юта юрского периода: мир, полный гигантов

Возраст слоя, в котором был найден череп Athenar bermani, удалось уточнить с помощью магнитостратиграфии — метода, основанного на анализе изменений магнитного поля Земли, зафиксированных в породах. Он составляет от 151 до 150 миллионов лет.

В те времена восточная часть нынешней Юты представляла собой обширную низменность с реками, поймами и лесными массивами. Формация Моррисон, к которой относится находка, известна исключительным богатством окаменелостей.

Здесь обитали травоядные гиганты вроде апатозавра и стегозавра, а также хищные тероподы, включая аллозавра. Палеонтологи давно отмечали, что разнообразие длинношеих динозавров в этой формации сопоставимо с любым другим известным местом массовых находок зауроподов.

Что даёт науке один фрагмент черепа

Хотя новый вид известен всего по одному окаменелому фрагменту, его значение трудно переоценить. Отверстия, гребни и линии швов позволяют восстановить путь нервов и кровеносных сосудов, а также сравнить внутреннюю анатомию с другими зауроподами.

Этот случай подчёркивает важность пересмотра музейных коллекций. Многие экспонаты были описаны в эпоху, когда у исследователей не было ни современных сравнительных баз, ни цифровых методов визуализации.

Сегодня высокоточное сканирование и углублённый анатомический анализ способны превратить забытые образцы в источник новых научных открытий. История Athenar bermani — наглядный пример того, как старые находки могут изменить устоявшиеся представления о прошлом.

Сравнение: диплодок и дикреозавриды

Диплодоки известны своими чрезвычайно длинными шеями, массивными хвостами и сравнительно узкими черепами. Они считаются типичными представителями крупных зауроподов Северной Америки.

Дикреозавриды, к которым относится Athenar bermani, были заметно компактнее. Их шея короче, строение черепа сложнее, а спинные шипы нередко формировали выразительный силуэт. Такое различие говорит о разных стратегиях питания и поведения, несмотря на обитание в сходных экосистемах.

Популярные вопросы о Athenar bermani

Чем Athenar bermani отличается от диплодока?

Главное различие — в строении черепа и принадлежности к другой эволюционной группе, дикреозавридам.

Насколько крупным был этот динозавр?

Он был меньше классических гигантов вроде диплодока, но всё равно оставался крупным растительноядным животным.

Почему его не заметили раньше?

Фрагмент черепа десятилетиями хранился в музее и считался частью уже известного вида, поэтому его не изучали заново.