Автомобильое колесо
Автомобильое колесо
© freepik.com is licensed under public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 12:21

Вот что происходит с литым диском на плохой дороге — результат шокирует: а ведь есть альтернатива

Кованые диски легче литых из-за технологии ковки — Хлебушкин

Литые диски берут чаще всего из-за цены и внешнего вида, а кованые — когда важны прочность, меньший вес и "живучесть" на плохих дорогах. Главная разница — в технологии: литьё проще и дешевле, ковка сложнее и дороже, но даёт более удачную структуру металла и лучше переносит сильные удары. Об этом сообщает издание "За рулём" со ссылкой на эксперта Илью Хлебушкина.

Что такое литые диски и в чём их сильные стороны

Литые колёса делают методом отливки в форму (матрицу). Это массовая технология, поэтому такие диски:

  • обычно дешевле;

  • доступны в огромном выборе дизайнов;

  • легко подобрать под большинство машин и стилей.

Но у литья есть слабое место: по словам эксперта, такие диски не самые прочные и наименее пластичные. При сильном ударе они могут не только погнуться, но и треснуть или расколоться, что особенно неприятно на наших ямах и стыках.

Что такое кованые диски и почему их считают "премиум-решением"

Кованые диски производят методом горячей объёмной штамповки с последующей механической обработкой. Используются более лёгкие алюминиевые сплавы (в тексте упомянуты добавки магния и титана). Эксперт подчёркивает, что такая технология даёт наилучшую внутреннюю структуру металла, поэтому ковка ценится за:

  1. меньший вес по сравнению с литьём;

  2. лучшую пластичность и стойкость к ударным нагрузкам.

Ключевое поведение при ударе: ковка чаще ведёт себя как штампованный стальной диск — не трескается, а мнётся. Правда, есть нюанс, который тоже отмечен: при сильном ударе нередко сильнее страдает боковина шины.

Почему кованые диски дороже

Ковка дороже не "просто потому что премиум", а из-за производства: технологией владеет меньше производителей, процесс сложнее, контроль и обработка более требовательные. Поэтому настоящие кованые диски обычно заметно дороже литых.

Cравнение: ковка vs литьё - что выбрать под разные задачи

Если вам важны дизайн и разумный бюджет (город, нормальные дороги, спокойная езда), литые диски — самый популярный и логичный выбор.

Если приоритет — прочность, меньший вес и устойчивость к ударам (плохие дороги, частые трассы, высокие скорости, тяжёлые условия), кованые диски будут практичнее, хоть и дороже.

Советы шаг за шагом: как выбрать диски без ошибок

  1. Оцените дороги и стиль езды: если часто ловите ямы — ковка имеет смысл.

  2. Если важнее внешний вид и цена — выбирайте литьё, но аккуратнее с ямами и бордюрами.

  3. Не забывайте про шины: на ковке при сильном ударе риск повреждения боковины выше, поэтому резину тоже стоит подбирать с умом.

  4. Покупайте у проверенных продавцов: "настоящая ковка" дороже и встречается не у всех производителей.

Популярные вопросы о кованых и литых дисках

Какие диски прочнее при сильном ударе — литые или кованые?

Кованые пластичнее и чаще мнутся, а литые могут треснуть или расколоться.

Правда ли, что кованые диски легче?

Да, у ковки вес меньше, чем у литья, благодаря технологии и сплавам.

Что выгоднее для города: ковка или литьё?

Чаще выгоднее литьё - оно дешевле и даёт больше вариантов дизайна. Ковка оправдана, если дороги плохие или нужны повышенная прочность и меньший вес.

