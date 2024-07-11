Австралийские ученые и защитники природы планируют создать "суперлес" из древних деревьев, чтобы сохранить местные джунгли и предотвратить вымирание редких видов. Проект будет реализован на востоке Австралии и направлен на возрождение растений, возникших 50 миллионов лет назад на суперконтиненте Гондвана.
За последние несколько столетий площадь дождевых лесов в этом регионе сократилась с 75 тысяч гектаров до 750 гектаров из-за пожаров и засух.
В проект включены 60 видов растений, включая Karrabina benthamiana и Sloanea woollsii, древние деревья высотой до 50 метров. На исследовательской плантации площадью 15 гектаров будут выращены саженцы, которые через пять лет пересадят в дикую природу.
Фото: commons.wikimedia.org/W.carter (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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