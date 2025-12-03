Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 14:36

В Крыму усилили патрули в лесах — декабрь принёс риск, о котором многие даже не догадываются

В Крыму увеличили число лесных патрулей перед праздниками — министр Шевцова

Перед новогодними праздниками нагрузка на природные территории традиционно возрастает, и именно в этот период усиливается контроль за сохранностью лесов. Об этом сообщает "Вести Крым", отмечая, что на полуострове увеличили количество патрулей в лесных массивах. Внимание инспекторов направлено прежде всего на предотвращение незаконной рубки деревьев — практики, которая ежегодно активизируется в декабре.

Почему усиливают контроль в лесах

Патрулирование перед праздниками связано с риском самовольной заготовки хвойных деревьев. Лесные инспекторы фиксируют рост подобных нарушений именно в период подготовки к Новому году, когда спрос на "живые" ели и сосны увеличивается. Чтобы предотвратить незаконные вырубки, мониторинг территории проводится чаще и охватывает больше участков.

Закон предусматривает строгие меры ответственности. Штрафы за незаконную рубку достигают пяти тысяч рублей, а при нанесении значительного ущерба наступает уголовная ответственность — вплоть до семи лет лишения свободы. Контроль направлен на то, чтобы сохранить экосистемы и предотвратить ущерб, который наносится не только отдельным деревьям, но и лесу в целом.

Почему вырубка представляет угрозу

Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова напоминает, что лес — это целостная живая структура. Каждое дерево выполняет важные функции: удерживает влажность и почву, препятствует оползням, очищает воздух.

"Каждое дерево в лесу — это часть живой системы. Оно удерживает почву от оползней, очищает воздух. Поэтому рубка деревьев в лесах строго запрещена", — напомнила министр.

Экологи указывают, что даже единичная вырубка нарушает баланс лесного массива и может привести к цепочке негативных последствий.

