Останемся без «палёных ёлочек»: в Пензенской области объявили охоту на лесных браконьеров

С 10 ноября в Пензенской области начинается межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие "Лесовоз". Цель акции — предотвратить незаконную заготовку и оборот древесины, а также пресечь незаконную рубку и транспортировку лесоматериалов без надлежащего сопроводительного документа, как это требует законодательство.

Продолжительность и особенности акции

Мероприятие продлится до 10 декабря. В рамках "Лесовоза" сотрудники Минлесхоза и полиции будут проводить рейды, проверяя соблюдение правил транспортировки древесины на дорогах области и в лесных массивах.

Усиленная охрана в преддверии Нового года

Кроме того, с 10 декабря, в предновогодний период, будет усилена охрана хвойных деревьев. В это время ежегодно организуются рейды по лесным участкам, где возможна незаконная рубка сосен и елей, и охрана деревьев будет продолжаться до 31 декабря.