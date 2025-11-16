Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 4:46

Лес под замком: как невидимый вредитель ставит Прикамье на грань экологической катастрофы

В Прикамье введён карантин на 145 тысячах гектаров леса из-за вредителя — Россельхознадзор

Почему в нескольких лесничествах Прикамья ввели строгий карантин? В регионе зафиксировано стремительное распространение опасного вредителя хвойных пород — уссурийского полиграфа. Теперь под карантинным фитосанитарным режимом оказались территории общей площадью почти 145 тысяч гектаров.

Где действует карантин

Новый режим введён в Чайковском, Пермском, Пермском городском и Чердынском лесничествах, а также на землях лесного фонда Александровского округа, рядом с Кизеловским округом, муниципальным округом Березников, посёлком Шемейный Соликамского округа, посёлком Красный берег и селом Осокино. Согласно сообщению Россельхознадзора, речь идёт о 144 882,52 гектара — это крупнейшая поражённая площадь за последнее время.

Уссурийский полиграф: в чём опасность

Этот вредитель стремительно поражает хвойные деревья и может привести к массовой гибели лесов. Очаги распространения насекомого обнаружены и на других территориях Прикамья, и только недавно площадь заражения достигала 33 тысяч гектаров, а теперь выросла почти в пять раз. Введение карантина — мера вынужденная, направленная на локализацию и борьбу с угрозой для лесного массива региона.

Что делать жителям и владельцам лесных угодий

При действующем карантине запрещён вывоз заражённой древесины и посадочного материала за пределы обозначенных зон. Важно соблюдать предписания лесничеств, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вредителя.

