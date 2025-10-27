Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Annie Spratt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:18

Нацпарки против жука: на Урале начали вырубать лес гектарами

Россельхознадзор ввёл карантинные зоны в челябинских нацпарках из-за опасного жука-вредителя

В национальных парках Челябинской области — "Таганай" и "Зигальга" — начались масштабные санитарные вырубки леса. Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, причиной стало распространение уссурийского полиграфа, опасного жука-вредителя, поражающего хвойные деревья.

Почему пришлось вырубать деревья

"В октябре Россельхознадзор установил зоны по вредителю леса — уссурийскому полиграфу. Владельцы лесных угодий обязаны произвести вырубку и уничтожение заселённых растений-хозяев", — рассказали URA. RU в ведомстве.

Общая площадь карантинных зон составила более 60 тысяч гектаров. В национальном парке "Таганай" зона заражения охватывает 16,2 тысячи гектаров, в "Зигальге" — 43,9 тысячи гектаров. Вредителя обнаружили в ходе планового фитосанитарного мониторинга, его вид подтвердили лабораторные исследования.

Как проходит ликвидация очагов

По словам представителей "Таганая", вырубки начались ещё летом, но из-за большой площади работ продолжаются до сих пор.
Для уничтожения заражённых деревьев применяется комплекс мер: древесину окаривают, распиливают на месте, а отходы сжигают или закапывают. Вывоз заражённого материала, включая новогодние ели, за пределы карантинных зон строго запрещён.

Проблема шире, чем кажется

Ситуация с уссурийским полиграфом стала частью общего ухудшения фитосанитарной обстановки в регионе. В Челябинской области на данный момент подтверждено 133 фитосанитарные зоны по девяти видам карантинных объектов, общая площадь которых превышает 8,1 тысячи гектаров.

Кроме новых зон в нацпарках, ещё восемь карантинных участков по этому же вредителю действуют в Нязепетровском, Златоустовском, Кусинском и Миасском округах.

