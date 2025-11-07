Хвойные гиганты падают как домино: как жара и засуха превращают Европу в рассадник вредителей
В Европе насекомые всё чаще наносят ущерб хвойным лесам, угрожая экосистемам и лесному хозяйству континента. Новое международное исследование, проведённое учёными из 17 стран, показывает: активность вредителей, особенно короедов, усиливается на фоне изменения климата, и последствия уже становятся заметны во многих регионах.
Лес под атакой
Главную опасность представляют насекомые-ксилофаги — виды, питающиеся древесиной. Среди них наиболее разрушителен еловый короед, уничтожающий хвойные деревья в Центральной и Северной Европе. Учёные отмечают, что лиственные леса страдают меньше, поскольку их древесина менее привлекательна для таких вредителей и быстрее восстанавливается после поражений.
Исследователи пришли к выводу, что именно засушливые и тёплые регионы страдают сильнее всего. Изменение климата приводит к более продолжительным периодам жары и засухи, а ослабленные деревья становятся лёгкой добычей для насекомых.
География и масштабы проблемы
Сотрудники Швейцарского федерального института исследования лесов, снега и ландшафтов (WSL) проанализировали данные за два десятилетия — с 2000 по 2022 год — из 15 стран Европы. В их распоряжении было 1361 ряд данных по 50 видам вредителей. Это позволило составить панораму состояния европейских лесов и выявить чёткие закономерности: чем суше климат, тем выше риск массового поражения деревьев.
"Хвойные леса стали настолько уязвимыми, что пришла пора это учитывать в планировании лесного хозяйства и выборе пород деревьев, способных адаптироваться к изменениям климата", — пояснил ведущий автор исследования, профессор Томаш Гласный из Чешского агротехнического университета.
Почему страдают именно хвойные
Хвойные деревья — ель, сосна, пихта — долгое время были основой лесного покрова Европы. Однако их биология делает их особенно чувствительными к повышению температуры. В засушливые годы деревья теряют способность выделять смолу, которая защищает их от короедов. В результате насекомые быстро размножаются и поражают огромные площади.
Кроме того, монотонные посадки, распространённые в хозяйственных лесах, создают идеальные условия для распространения вредителей. Там, где доминирует один вид, вспышка активности насекомых может привести к гибели целых массивов.
Лес будущего: смешанные экосистемы
Учёные всё настойчивее рекомендуют переходить к смешанным лесам, где хвойные и лиственные деревья сосуществуют. Такая структура делает экосистему более устойчивой: лиственные деревья притеняют почву, повышают влажность и ограничивают распространение вредителей.
Кроме того, разнообразные леса способствуют лучшему сохранению углерода, биоразнообразия и водного баланса. В долгосрочной перспективе они смогут стать природным "страховочным механизмом" Европы против климатических катастроф.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: сохранять монокультурные посадки ели и сосны.
Последствие: массовая гибель деревьев от короедов, потери древесины и пожары.
Альтернатива: постепенная замена части хвойных пород лиственными, создание смешанных биотопов.
-
Ошибка: игнорировать локальные климатические прогнозы при лесопосадках.
Последствие: деградация лесных массивов через 10-15 лет.
Альтернатива: использование адаптивных пород (дуб, бук, граб) и устойчивых подвидов хвойных.
А что если…
Если тенденция сохранится, к середине XXI века Европа может потерять до 25 % хвойных лесов. Это повлияет не только на промышленность, но и на климат — ведь хвойные леса играют ключевую роль в поглощении углекислого газа. Однако переход к устойчивым методам ведения лесного хозяйства уже начался: пилотные проекты действуют в Чехии, Германии, Швейцарии и Финляндии.
3 интересных факта
-
Еловый короед способен уничтожить гектар леса менее чем за три месяца.
-
После засухи 2018 года в Центральной Европе погибло свыше 400 миллионов деревьев.
-
Некоторые виды короедов выживают даже после зимних морозов, что раньше считалось невозможным.
Мифы и правда
-
Миф: короеды нападают только на больные деревья.
Правда: при высокой температуре они атакуют и здоровые растения.
-
Миф: химическая обработка решает проблему.
Правда: она даёт временный эффект и вредна для экосистемы.
-
Миф: лиственные деревья не подвержены вредителям.
Правда: их поражают другие насекомые, но ущерб значительно меньше.
FAQ
Как защитить хвойные леса от короедов?
Использовать мониторинг популяций насекомых, феромонные ловушки и санитарные вырубки в очагах поражения.
Можно ли восстановить погибший лес?
Да, но важно засаживать территорию смешанными породами и учитывать водный баланс региона.
Какие страны страдают сильнее всего?
Чехия, Германия, Австрия и южная Швейцария — из-за сочетания жары и засух.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru