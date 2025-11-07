Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 23:10

Хвойные гиганты падают как домино: как жара и засуха превращают Европу в рассадник вредителей

Гласный: короеды усиливают ущерб хвойным лесам Европы из-за изменения климата

В Европе насекомые всё чаще наносят ущерб хвойным лесам, угрожая экосистемам и лесному хозяйству континента. Новое международное исследование, проведённое учёными из 17 стран, показывает: активность вредителей, особенно короедов, усиливается на фоне изменения климата, и последствия уже становятся заметны во многих регионах.

Лес под атакой

Главную опасность представляют насекомые-ксилофаги — виды, питающиеся древесиной. Среди них наиболее разрушителен еловый короед, уничтожающий хвойные деревья в Центральной и Северной Европе. Учёные отмечают, что лиственные леса страдают меньше, поскольку их древесина менее привлекательна для таких вредителей и быстрее восстанавливается после поражений.

Исследователи пришли к выводу, что именно засушливые и тёплые регионы страдают сильнее всего. Изменение климата приводит к более продолжительным периодам жары и засухи, а ослабленные деревья становятся лёгкой добычей для насекомых.

География и масштабы проблемы

Сотрудники Швейцарского федерального института исследования лесов, снега и ландшафтов (WSL) проанализировали данные за два десятилетия — с 2000 по 2022 год — из 15 стран Европы. В их распоряжении было 1361 ряд данных по 50 видам вредителей. Это позволило составить панораму состояния европейских лесов и выявить чёткие закономерности: чем суше климат, тем выше риск массового поражения деревьев.

"Хвойные леса стали настолько уязвимыми, что пришла пора это учитывать в планировании лесного хозяйства и выборе пород деревьев, способных адаптироваться к изменениям климата", — пояснил ведущий автор исследования, профессор Томаш Гласный из Чешского агротехнического университета.

Почему страдают именно хвойные

Хвойные деревья — ель, сосна, пихта — долгое время были основой лесного покрова Европы. Однако их биология делает их особенно чувствительными к повышению температуры. В засушливые годы деревья теряют способность выделять смолу, которая защищает их от короедов. В результате насекомые быстро размножаются и поражают огромные площади.

Кроме того, монотонные посадки, распространённые в хозяйственных лесах, создают идеальные условия для распространения вредителей. Там, где доминирует один вид, вспышка активности насекомых может привести к гибели целых массивов.

Лес будущего: смешанные экосистемы

Учёные всё настойчивее рекомендуют переходить к смешанным лесам, где хвойные и лиственные деревья сосуществуют. Такая структура делает экосистему более устойчивой: лиственные деревья притеняют почву, повышают влажность и ограничивают распространение вредителей.

Кроме того, разнообразные леса способствуют лучшему сохранению углерода, биоразнообразия и водного баланса. В долгосрочной перспективе они смогут стать природным "страховочным механизмом" Европы против климатических катастроф.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сохранять монокультурные посадки ели и сосны.
    Последствие: массовая гибель деревьев от короедов, потери древесины и пожары.
    Альтернатива: постепенная замена части хвойных пород лиственными, создание смешанных биотопов.

  • Ошибка: игнорировать локальные климатические прогнозы при лесопосадках.
    Последствие: деградация лесных массивов через 10-15 лет.
    Альтернатива: использование адаптивных пород (дуб, бук, граб) и устойчивых подвидов хвойных.

А что если…

Если тенденция сохранится, к середине XXI века Европа может потерять до 25 % хвойных лесов. Это повлияет не только на промышленность, но и на климат — ведь хвойные леса играют ключевую роль в поглощении углекислого газа. Однако переход к устойчивым методам ведения лесного хозяйства уже начался: пилотные проекты действуют в Чехии, Германии, Швейцарии и Финляндии.

3 интересных факта

  1. Еловый короед способен уничтожить гектар леса менее чем за три месяца.

  2. После засухи 2018 года в Центральной Европе погибло свыше 400 миллионов деревьев.

  3. Некоторые виды короедов выживают даже после зимних морозов, что раньше считалось невозможным.

Мифы и правда

  • Миф: короеды нападают только на больные деревья.
    Правда: при высокой температуре они атакуют и здоровые растения.

  • Миф: химическая обработка решает проблему.
    Правда: она даёт временный эффект и вредна для экосистемы.

  • Миф: лиственные деревья не подвержены вредителям.
    Правда: их поражают другие насекомые, но ущерб значительно меньше.

FAQ

Как защитить хвойные леса от короедов?
Использовать мониторинг популяций насекомых, феромонные ловушки и санитарные вырубки в очагах поражения.

Можно ли восстановить погибший лес?
Да, но важно засаживать территорию смешанными породами и учитывать водный баланс региона.

Какие страны страдают сильнее всего?
Чехия, Германия, Австрия и южная Швейцария — из-за сочетания жары и засух.

