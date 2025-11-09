Forest City обещал рай среди технологий — а стал самым дорогим городом-призраком

Forest City задумывался как эталон "умного города" — экологичный мегаполис, где технологии гармонично сочетаются с природой. Строители обещали энергоэффективные здания, вертикальные сады, транспорт без выбросов и жизнь среди зелени. На презентациях проект называли "живым раем".

Реальность оказалась пугающе иной. Там, где должны были звучать голоса жителей, слышен лишь ветер. Пустые улицы и безмолвные небоскрёбы напоминают декорации к постапокалиптическому фильму.

"Честно говоря, это страшно", — сказала жительница Назми Ханафия, несколько месяцев снимавшая квартиру в городе.

Город, который должен был изменить будущее

Forest City расположен всего в двух километрах от Сингапура — одного из самых богатых и технологичных мегаполисов Азии. Проект был представлен в 2016 году китайской компанией Country Garden совместно с малайзийской Esplanade Danga 88 при поддержке властей штата Джохор и лично султана Джохора.

На четырёх искусственных островах площадью 30 квадратных километров предполагалось построить город будущего для 700 тысяч человек. Общая стоимость оценивалась в колоссальные 100 миллиардов долларов. На архитектурных рендерах сияли небоскрёбы, плавающие виллы, парки на крышах и каналы, вдохновлённые идеей устойчивого развития.

Но в реальности футуристический проект стал напоминать бетонный мавзолей несбывшихся мечтаний.

От "умного города" до "пустого города"

Главная трагедия Forest City — в том, что он так и не стал городом для людей. На момент завершения первых этапов застройки менее одного процента апартаментов были заселены. Многие здания стоят недостроенными или пустыми.

Причин несколько: удалённость от крупных деловых центров, отсутствие общественного транспорта, школ и медицинских учреждений. Даже базовые услуги — магазины, кафе, сервисы — долгое время отсутствовали.

Парадоксально, но построенный по самым современным стандартам город оказался отрезанным от жизни. Туристы приезжают сюда не ради архитектуры, а чтобы увидеть "самый дорогой город-призрак в мире".

Ошибка, стоившая миллиарды

Forest City с самого начала ориентировался на состоятельных китайских покупателей. Когда проект стартовал, рынок недвижимости в Китае переживал бум, и инвестиции в зарубежные объекты казались надёжным способом сохранить капитал.

Но уже через год после запуска — в 2017-м — китайское правительство ввело строгие ограничения на вывоз капитала за рубеж. Поток покупателей мгновенно иссяк. Средний класс Малайзии не мог позволить себе такое жильё, а иностранцы потеряли возможность инвестировать.

Затем последовал удар пандемии COVID-19. Границы закрылись, стройки замерли, а тысячи проданных квартир так и не дождались своих владельцев. Идея "города будущего" рухнула под тяжестью собственных амбиций.

Сравнение: мечта и реальность

Параметр Идея проекта Реальное положение Количество жителей 700 000 человек Менее 1% от вместимости Экономическая модель Эко-город с инвестициями из Китая Утрата интереса инвесторов Инфраструктура Полная автономия и инновации Недостроенные объекты, изоляция Имидж Город будущего Самый дорогой город-призрак

Попытка возродить утопию

В 2023 году правительство Малайзии придало Forest City статус специальной финансовой зоны. Это дало инвесторам налоговые и таможенные льготы, а бизнесу — упрощённые правила. Планировалось, что льготный режим привлечёт компании из Сингапура, Индонезии и Китая.

Однако пока эффект оказался минимальным. Экономисты отмечают, что репутационные риски слишком велики: проект стал символом не инноваций, а урбанистического высокомерия.

"Forest City должен был стать зелёным сердцем региона, но стал предупреждением", — отметил урбанист Даниэль Тенг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставка на узкий круг инвесторов из Китая.

Последствие: зависимость от одной экономики, падение продаж.

Альтернатива: диверсификация рынка, ориентация на местный средний класс.

Последствие: отсутствие условий для жизни.

Альтернатива: создание школ, больниц и транспорта прежде, чем продавать жильё.

игнорирование базовой инфраструктуры. отсутствие условий для жизни. создание школ, больниц и транспорта прежде, чем продавать жильё. Ошибка: строительство ради имиджа.

Последствие: город без содержания.

Альтернатива: развитие "медленных" городов с участием жителей.

А что если…

А что если Forest City — это не провал, а зеркало эпохи? Время, когда города строили не ради людей, а ради инвестиций. Возможно, урок в том, что технологии и архитектура бессильны без человеческого присутствия.

Город, где не живут, перестаёт быть городом — каким бы умным и зелёным он ни был.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Уникальная архитектура Пустые улицы и дома Экологические технологии Нет жителей и бизнеса Потенциал особой зоны Репутация "мертвого города"

FAQ

Можно ли посетить Forest City?

Да, доступ на территорию открыт. Это безопасно, но многие здания недоступны для посещения.

Есть ли там жители?

По оценкам местных властей, заселено менее одного процента квартир.

Почему город не заселяют?

Основная причина — высокая стоимость жилья, изоляция и отсутствие инфраструктуры.

Мифы и правда

Миф: Forest City полностью заброшен.

Правда: несколько зданий функционируют, но активной жизни нет.

Правда: официально он продолжается, власти ищут инвесторов.

Исторический контекст

Forest City — не первый город-призрак в Азии. Подобные проекты появлялись и в Китае: Ордос, Тяньду и другие стали символами переоценённого девелоперского оптимизма. Но малайзийский случай уникален масштабом и близостью к процветающему Сингапуру — контрастом, который делает провал особенно заметным.