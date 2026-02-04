Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 16:09

Прыщи на лбу появляются “из ниоткуда” — но чаще всего виноват один скрытый триггер у линии волос

Прыщи на лбу умеют появляться ровно тогда, когда меньше всего нужны: то белые точки, то чёрные, то глубокие болезненные воспаления. Эта зона особенно капризна, потому что здесь активнее работают сальные железы, а кожа постоянно сталкивается с потом, стрессом и тем, что попадает на линию роста волос. Хорошая новость в том, что у "лобных" высыпаний обычно есть понятные триггеры и рабочие схемы коррекции. Об этом пишет Cosmopolitan.

Почему лоб "взрывается" чаще других зон

Акне возникает, когда поры забиваются кожным салом, отмершими клетками и бактериями — дальше включается воспаление. Дерматологи отмечают роль генетики и гормональных колебаний: у некоторых людей рецепторы к гормонам более чувствительны, поэтому высыпания появляются даже без очевидного повода.

Дополнительно влияет расположение: лоб входит в Т-зону, где жирность кожи в среднем выше, а значит, и риск закупорки пор заметнее. Если высыпания начались недавно, на ситуацию могут накладываться изменения сна, питания и уровня стресса — организм реагирует воспалительным фоном, и сальные железы могут работать активнее.

Отдельная категория — факторы вокруг линии роста волос. Жирные стайлинговые средства, естественные масла кожи головы и пот способны "перетаскиваться" на лоб и усиливать комедоны. А аксессуары вроде шапок, шлемов и повязок создают парниковый эффект и удерживают бактерии на коже.

Какие высыпания бывают и почему это важно

На лбу часто встречается смесь разных типов: комедоны (чёрные и белые точки), воспалительные элементы (папулы и пустулы) и более глубокие узлы. Есть и вариант, который многие принимают за обычное акне, — "грибковое": мелкие однотипные бугорки, больше похожие на сыпь, и подход к нему отличается.

"У вас на лбу может быть сочетание всего вышеперечисленного", — говорит дерматолог Кунал Малик.

Разница принципиальна: средства, которые отлично работают на чёрных точках, не всегда быстро "успокаивают" воспаление, а при подозрении на грибковую природу может потребоваться противогрибковый подход.

Что считают лучшей тактикой лечения

Специалисты советуют действовать по типу высыпаний и не перегружать кожу сразу всем. При воспалительных прыщах часто выбирают бензоилпероксид, потому что он работает против бактерий, связанных с акне, но может сушить кожу — значит, после него нужен некомедогенный увлажняющий крем и аккуратность с другими активами в тот же вечер.

Для чёрных и белых точек чаще используют салициловую кислоту: она растворима в масле и помогает очищать поры изнутри. В более мягких схемах упоминают азелаиновую и миндальную кислоты — их ценят за деликатное действие и поддержку ровного тона кожи.

Ретиноиды (включая адапален) называют сильным инструментом профилактики закупорки пор, но с ними важны постепенность и терпение: старт с редкого применения снижает риск раздражения. Если домашние схемы не дают динамики или прыщи болезненные и упорные, дерматолог может предложить рецептурные препараты и кабинетные процедуры — выбор зависит от тяжести и причин.

Автор Марина Кравцова
Марина Кравцова — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, Сеченовский университет) с 12-летним стажем. Эксперт по антивозрастной терапии и здоровью кожи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

