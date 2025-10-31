"Снежинки" атакуют Ford: пузырьки на стекле поставили под угрозу десятки тысяч внедорожников

Компания Ford снова оказалась в центре внимания автолюбителей и экспертов: в 2025 году производитель объявил о масштабном отзыве более 56 тысяч внедорожников из-за дефекта, получившего внутри компании прозвище "снежинки". Речь идёт о свежих моделях Ford Explorer, Lincoln Corsair и Lincoln Aviator 2025-2026 годов выпуска, у которых на лобовых стеклах появились пузырьки воздуха, ухудшающие обзор.

Почему у новых машин появились пузырьки на стекле

Проблема проявилась в слоях поливинилбутираля (PVB), используемого между слоями стекла для шумоизоляции и безопасности. Именно в этом материале после сборки стали появляться воздушные включения, заметные при солнечном свете. Внешне дефект напоминал замерзшие снежинки — отсюда и неофициальное название проблемы.

Впервые "снежинки" заметили летом 2025 года во время обработки гарантийных заявок. Инженеры выяснили, что дефект связан с нарушением вентиляции при производстве стеклопакета: воздух не был полностью удалён, и при температуре выше 18 °C пузырьки начинали проступать на поверхности. В большинстве случаев они проявлялись уже в первые месяцы эксплуатации, а половина таких автомобилей выявлялась на предпродажной диагностике.

Как Ford решает проблему

Компания оперативно запустила программу бесплатной замены стекол. Владельцам предложили два варианта: если дефект виден, стекло заменяют полностью; если нет — автомобиль возвращают владельцу без вмешательства.

Ford подчёркивает, что все работы выполняются у официальных дилеров, а новые стекла проходят дополнительную проверку на герметичность. Интересно, что замена занимает всего несколько часов, а программное обновление камер ассистентов водителя, встроенных в лобовое стекло, выполняется автоматически.

Что известно о затронутых моделях

Ford Explorer — популярный семиместный кроссовер, сочетающий комфорт бизнес-класса с возможностями внедорожника. Lincoln Corsair — компактный SUV премиум-класса, нацеленный на рынок США и Европы. Lincoln Aviator — представительский внедорожник с мощным двигателем и современной системой помощи водителю.

Все три модели производились на заводах в Чикаго и Огайо. Несмотря на то, что дефект не несёт угрозы механической прочности стекла, Ford квалифицировал его как потенциально опасный, ведь любое помутнение или пузырь в зоне обзора может снизить видимость и стать причиной ДТП.

Советы владельцам: как проверить стекло

Чтобы понять, есть ли дефект, владельцам советуют:

осмотреть лобовое стекло при естественном дневном свете. проверить наличие мутных пятен или пузырьков на расстоянии менее 1,5 см от края. ари малейших подозрениях обратиться к дилеру для диагностики.

Если стекло заменено, важно после установки убедиться, что работают все датчики и камеры, а обогрев и светопропускание не изменились.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать "снежинки" на стекле, считая их незначительными.

Последствие: снижение прозрачности, искажение изображения и риск ДТП при движении против солнца.

Альтернатива: срочное обращение к дилеру, который заменит стекло бесплатно в рамках отзывной кампании.

А что если дефект появится после замены?

Ford заявляет, что новая партия стекол проходит усиленный контроль. Однако если пузырьки снова проявятся, гарантия сохраняется, и владелец имеет право на повторную замену. Дополнительно можно заказать установку стекла с улучшенной теплоизоляцией или гидрофобным покрытием, что повысит видимость в дождь и снег.

FAQ

Как узнать, подпадает ли мой автомобиль под отзыв?

Проверить можно по VIN-номеру на сайте Ford или у официального дилера.

Можно ли ездить до визита в сервис?

Если дефект не мешает обзору — да. Но при ухудшении видимости движение следует прекратить.

Мифы и правда