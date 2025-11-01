Ford опять под прицелом: три разных дефекта — одна масштабная головная боль для водителей
Масштабная сервисная кампания Ford вновь привлекла внимание автомобильного сообщества. На этот раз под отзыв попали более 114 тысяч машин, причем сразу три группы моделей — каждая со своими дефектами. Производитель объясняет, что выявленные неисправности потенциально могут повлиять на безопасность, а значит, затягивать с проверкой не стоит.
Неожиданное движение: дефект трансмиссии
Первая волна отзывов затронула около 34,5 тысячи автомобилей, оснащённых 10-ступенчатыми автоматическими коробками передач. Проблема кроется в возможном отсутствии подшипника T10 — важного элемента, обеспечивающего фиксацию в режиме парковки. Без него машина может покатиться даже при включённом положении "P".
Под сервисную кампанию попали популярные модели F-150, Expedition, Navigator, Ranger, Explorer, Transit и Mustang, выпущенные в 2017–2021 годах. Всё началось с жалобы владельца Mustang, у которого автомобиль не удерживался на месте. После расследования компания обнаружила ещё восемь подобных случаев.
Ford обязал дилеров проверять трансмиссию автомобилей с пробегом до 13 тысяч километров и, если дефект подтверждается, заменять коробку полностью. При этом инженеры отмечают, что неисправность проявляется на ранней стадии эксплуатации. Владельцам рекомендуют пользоваться ручным тормозом до визита в сервис.
Отваливающаяся отделка: проблемы Ford Flex
Вторая кампания охватывает почти 65 тысяч кроссоверов Ford Flex 2017-2019 годов. Здесь причина — декоративные пластиковые панели на задних стойках дверей, которые могут отвалиться во время движения. Такое происшествие не только портит внешний вид, но и создаёт реальную угрозу для других участников дорожного движения.
Неисправность связана с изменениями в конструкции и нарушением технологии сборки. Рабочие на заводе недостаточно тщательно прокатывали крепёжные участки, из-за чего сцепление оказалось слабым. В итоге компания получила более 1600 гарантийных обращений, часть из которых переросла в судебные иски.
Дилеры должны проверить крепление элементов и при необходимости заменить их на новые или укрепить штатные. Ford подчеркнул, что дефект не влияет на управляемость, но требует устранения.
Свет без надёжности: повторные проблемы F-150 Lightning
Третий отзыв связан с пикапами F-150 Lightning 2022-2023 годов. В них вновь обнаружена неисправность задних фонарей. Причина — некачественные крепления, которые вызывают микротрещины в рассеивателях. Через них внутрь попадает влага, что приводит к сбоям в работе осветительных приборов.
Подобная проблема уже фиксировалась ранее, но тогда дилеры не всегда правильно устанавливали фиксаторы. На этот раз производитель требует полного осмотра всех фонарей и их замены, если обнаружены следы трещин или коррозии контактов. Завершить кампанию обещают к весне 2026 года.
Сравнение: какие модели затронуты
|Модель
|Годы выпуска
|Основная проблема
|Возможное последствие
|F-150, Expedition, Navigator, Ranger, Explorer, Transit, Mustang
|2017-2021
|Отсутствие подшипника T10 в АКПП
|Самопроизвольное движение автомобиля
|Ford Flex
|2017-2019
|Отделка задней стойки дверей
|Отрыв панели во время движения
|F-150 Lightning
|2022-2023
|Микротрещины в задних фонарях
|Попадание влаги и сбои освещения
Как действовать владельцам
-
Проверить VIN-номер автомобиля на официальном сайте Ford.
-
При наличии активной кампании — записаться к дилеру.
-
Не игнорировать уведомления, особенно если автомобиль оснащён АКПП 10R80.
-
При езде использовать стояночный тормоз и следить за поведением машины при парковке.
-
После ремонта убедиться, что дилер внёс данные о проведённых работах в базу производителя.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать письмо от Ford о сервисной кампании.
-
Последствие: риск самопроизвольного движения или потери деталей на ходу.
-
Альтернатива: своевременно пройти бесплатную диагностику и ремонт у официального дилера.
А что если владелец не успеет попасть на сервис?
Ford подчёркивает, что серьёзных инцидентов пока не зафиксировано, но использование автомобиля с возможным дефектом нежелательно. Особенно это касается АКПП: даже при включённой "парковке" машина может двигаться, если наклон дороги минимален. Лучшее решение — временно ограничить эксплуатацию до проверки.
FAQ
Как узнать, попал ли мой автомобиль под отзыв?
На сайте Ford есть форма проверки по VIN-коду. Достаточно ввести номер кузова, и система покажет активные кампании.
Можно ли приехать в любой сервис?
Нет, ремонт проводится только в официальных центрах Ford, где есть оригинальные детали и инструкции от производителя.
Что делать, если я купил машину с пробегом?
Отзыв распространяется и на подержанные автомобили. Новый владелец также имеет право на бесплатное обслуживание в рамках кампании.
Мифы и правда
Миф: отзыв — это всегда плохой знак.
Правда: наоборот, отзыв подтверждает, что производитель контролирует качество и готов устранять дефекты за свой счёт.
Миф: если дефект не проявился, можно не ехать в сервис.
Правда: некоторые неисправности опасны тем, что развиваются постепенно, поэтому профилактика обязательна.
Интересные факты
-
В 2024 году Ford стал лидером по числу отзывных кампаний в США, опередив Toyota и GM.
-
Модель F-150 остаётся самой продаваемой в линейке, несмотря на рекордное количество отзывов..
