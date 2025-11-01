Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 5:08

Ford опять под прицелом: три разных дефекта — одна масштабная головная боль для водителей

Масштабная сервисная кампания Ford вновь привлекла внимание автомобильного сообщества. На этот раз под отзыв попали более 114 тысяч машин, причем сразу три группы моделей — каждая со своими дефектами. Производитель объясняет, что выявленные неисправности потенциально могут повлиять на безопасность, а значит, затягивать с проверкой не стоит.

Неожиданное движение: дефект трансмиссии

Первая волна отзывов затронула около 34,5 тысячи автомобилей, оснащённых 10-ступенчатыми автоматическими коробками передач. Проблема кроется в возможном отсутствии подшипника T10 — важного элемента, обеспечивающего фиксацию в режиме парковки. Без него машина может покатиться даже при включённом положении "P".

Под сервисную кампанию попали популярные модели F-150, Expedition, Navigator, Ranger, Explorer, Transit и Mustang, выпущенные в 2017–2021 годах. Всё началось с жалобы владельца Mustang, у которого автомобиль не удерживался на месте. После расследования компания обнаружила ещё восемь подобных случаев.

Ford обязал дилеров проверять трансмиссию автомобилей с пробегом до 13 тысяч километров и, если дефект подтверждается, заменять коробку полностью. При этом инженеры отмечают, что неисправность проявляется на ранней стадии эксплуатации. Владельцам рекомендуют пользоваться ручным тормозом до визита в сервис.

Отваливающаяся отделка: проблемы Ford Flex

Вторая кампания охватывает почти 65 тысяч кроссоверов Ford Flex 2017-2019 годов. Здесь причина — декоративные пластиковые панели на задних стойках дверей, которые могут отвалиться во время движения. Такое происшествие не только портит внешний вид, но и создаёт реальную угрозу для других участников дорожного движения.

Неисправность связана с изменениями в конструкции и нарушением технологии сборки. Рабочие на заводе недостаточно тщательно прокатывали крепёжные участки, из-за чего сцепление оказалось слабым. В итоге компания получила более 1600 гарантийных обращений, часть из которых переросла в судебные иски.

Дилеры должны проверить крепление элементов и при необходимости заменить их на новые или укрепить штатные. Ford подчеркнул, что дефект не влияет на управляемость, но требует устранения.

Свет без надёжности: повторные проблемы F-150 Lightning

Третий отзыв связан с пикапами F-150 Lightning 2022-2023 годов. В них вновь обнаружена неисправность задних фонарей. Причина — некачественные крепления, которые вызывают микротрещины в рассеивателях. Через них внутрь попадает влага, что приводит к сбоям в работе осветительных приборов.

Подобная проблема уже фиксировалась ранее, но тогда дилеры не всегда правильно устанавливали фиксаторы. На этот раз производитель требует полного осмотра всех фонарей и их замены, если обнаружены следы трещин или коррозии контактов. Завершить кампанию обещают к весне 2026 года.

Сравнение: какие модели затронуты

Модель Годы выпуска Основная проблема Возможное последствие
F-150, Expedition, Navigator, Ranger, Explorer, Transit, Mustang 2017-2021 Отсутствие подшипника T10 в АКПП Самопроизвольное движение автомобиля
Ford Flex 2017-2019 Отделка задней стойки дверей Отрыв панели во время движения
F-150 Lightning 2022-2023 Микротрещины в задних фонарях Попадание влаги и сбои освещения

Как действовать владельцам

  1. Проверить VIN-номер автомобиля на официальном сайте Ford.

  2. При наличии активной кампании — записаться к дилеру.

  3. Не игнорировать уведомления, особенно если автомобиль оснащён АКПП 10R80.

  4. При езде использовать стояночный тормоз и следить за поведением машины при парковке.

  5. После ремонта убедиться, что дилер внёс данные о проведённых работах в базу производителя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать письмо от Ford о сервисной кампании.

  • Последствие: риск самопроизвольного движения или потери деталей на ходу.

  • Альтернатива: своевременно пройти бесплатную диагностику и ремонт у официального дилера.

А что если владелец не успеет попасть на сервис?

Ford подчёркивает, что серьёзных инцидентов пока не зафиксировано, но использование автомобиля с возможным дефектом нежелательно. Особенно это касается АКПП: даже при включённой "парковке" машина может двигаться, если наклон дороги минимален. Лучшее решение — временно ограничить эксплуатацию до проверки.

FAQ

Как узнать, попал ли мой автомобиль под отзыв?
На сайте Ford есть форма проверки по VIN-коду. Достаточно ввести номер кузова, и система покажет активные кампании.

Можно ли приехать в любой сервис?
Нет, ремонт проводится только в официальных центрах Ford, где есть оригинальные детали и инструкции от производителя.

Что делать, если я купил машину с пробегом?
Отзыв распространяется и на подержанные автомобили. Новый владелец также имеет право на бесплатное обслуживание в рамках кампании.

Мифы и правда

Миф: отзыв — это всегда плохой знак.
Правда: наоборот, отзыв подтверждает, что производитель контролирует качество и готов устранять дефекты за свой счёт.

Миф: если дефект не проявился, можно не ехать в сервис.
Правда: некоторые неисправности опасны тем, что развиваются постепенно, поэтому профилактика обязательна.

Интересные факты

  1. В 2024 году Ford стал лидером по числу отзывных кампаний в США, опередив Toyota и GM.

  2. Модель F-150 остаётся самой продаваемой в линейке, несмотря на рекордное количество отзывов..

